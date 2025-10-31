Самые бережливые россияне откладывают половину зарплаты

Россияне со стабильным средним доходом в 336 тысяч рублей могут отложить 55% от своей зарплаты. Об этом говорится в исследовании аналитиков Personal Finance Management (PFM) Сбера. Они изучили финансовое поведение россиян в июле — сентябре 2025-го и нашли тех, кто регулярно откладывал не менее половины своих доходов. 31 октября в Международный день экономии мы расскажем о самых экономных россиянах и узнаем, как им удаётся копить.

© Rockaa/iStock.com

Портрет экономного россиянина

Согласно исследованию аналитиков PFM, мужчины составляют 63% всех экономных клиентов. Средний доход у сберегающих мужчин выше, чем у женщин: 362 тысячи против 293 тысяч рублей.

Средний возраст экономного россиянина — 46 лет. Причём люди в возрасте 36–45 лет составляют 28% всех участников, в возрасте 46–55 лет — 24%, молодёжь 26–35 лет — 19%.

Примечательно, что 94% экономных клиентов получают 76–100% своего дохода в виде зарплаты.

Куда направляют сбережения экономные россияне

Сэкономленные деньги бережливые граждане не держат под подушкой. В основном они выбирают надёжность и предсказуемость, направляя деньги на:

Срочные вклады — 357 тысяч рублей.

Накопительные счета — 311 тысяч рублей.

Брокерские счета — 44 тысячи рублей.

Паевые фонды (ПИФы) — 37 тысяч рублей.

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — 5 тысяч рублей.

Причем срочные вклады и накопительные счета — это почти 88% всех сбережений. Брокерские счета и ПИФы в сумме дают около 11% портфеля. Структура сбережений рассчитана исходя из полученных данных в среднем на человека за 3 месяца. При этом средняя сумма сбережений за 3 месяца исследования составила 761 тысячу рублей на человека, отмечают исследователи.

Как начать экономить

Аналитики PFM рекомендуют придерживаться правила «50 / 30 / 20»: 50% на обязательные расходы, 30% на желаемое, 20% на накопления.

Клиенты, вошедшие в периметр исследования, пошли дальше и показали, что можно откладывать более половины дохода. На основе их поведения эксперты сформулировали несколько рекомендаций:

Автоматизируйте сбережения. Настройте «Автонакопления» — пусть часть зарплаты или % от расходов автоматически переводятся на накопительный счёт. Начните с малого: с 10%, потом увеличьте до 15%, затем до 20%. Необязательно сразу откладывать 50%. Главное — регулярность. Инвестируйте часть денег. Экономные клиенты не просто копят — 11% их портфеля работает на фондовом рынке через брокерские счета и ПИФы. Контролируйте расходы. Спросите у «Помощника по расходам» в СберБанк Онлайн, куда уходят деньги. Экономные клиенты тратят на торговый оборот 83 тысячи в месяц при среднем доходе 336 тысяч — менее 25%.

В исследовании приняли участие клиенты Сбера, которые в июле, августе и сентябре 2025 года получали стабильный доход (не менее 10 тысяч рублей ежемесячно) и при этом как минимум дважды откладывали половину или больше от полученных денег.

Главное

Портрет экономного россиянина выглядит следующим образом: это мужчина в возрасте 46 лет со средним доходом 336 тысяч рублей в месяц и нормой сбережений — 55% от заработной платы.

Экономные россияне в основном держат деньги на вкладах и накопительных счетах. Лишь 11% портфеля они переводят на брокерский счёт или в ПИФы.

Откладывать половину дохода можно, если автоматизировать накопления, копить по правилу «50 / 30 / 20», инвестировать и контролировать расходы.

Как меняется поведение людей, которые начали копить

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru.

Erid: F7NfYUJCUneTTTWsT3mg