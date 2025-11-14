Сбер повысил ставки по вкладам сроком 4–5 месяцев

Сбербанк повысил ставки по вкладам для физических лиц со сроком размещения от 4 до 5 месяцев. Новые условия заработали с 14 ноября, сообщает пресс-служба банка.

Доходность по депозитам на срок от 4 до 5 месяцев выросла до 16% годовых. Решение увеличить процентные ставки было принято на фоне растущего интереса клиентов к долгосрочным сбережениям, отметили в Сбере.

Максимальные ставки и премиальные надбавки остались без изменений. Клиенты с подпиской СберПремьер могут получить доходность по вкладам сроком 4–5 месяцев до 16,1% годовых. СберПервый обеспечивает доходность до 16,2% годовых.

14 ноября — последний день, когда клиенты Сбера с подпиской СберПрайм могут получить двойные бонусы Спасибо. Достаточно совершить покупку от 1 тысячи рублей для обычных карт и от 100 рублей для детских СберКарт.

