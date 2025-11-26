Аналитики допустили изменение ставок по вкладам перед Новым годом

Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков во второй декаде ноября увеличилась на 0,18% и достигла 15,5% годовых, сообщает Центробанк. Узнали у экспертов, почему, несмотря на снижение ключевой ставки, проценты в банках растут и как они будут изменяться в дальнейшем.

© ThitareeSarmkasat/iStock.com

Ставки по вкладам растут

Показатель средней ставки в десяти банках, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц, повысился впервые с января текущего года.

© cbr.ru

По данным портала «Финуслуги», доходность вкладов в топ-10 банков с 17 по 24 ноября 2025 года в зависимости от сроков размещения изменилась следующим образом:

на 3 месяца — выросла на 0,24%, до 15,26%;

на 6 месяцев — выросла на 0,57%, до 14,96%;

на 12 месяцев — выросла на 0,31%, до 13,5%;

на 18 месяцев — выросла на 0,15%, до 11,58%.

Таким образом, наибольший прирост зафиксирован по депозитам сроком на полгода.

Как будут меняться ставки в будущем

Эксперты, опрошенные «Рамблером», сходятся во мнении, что основной причиной роста ставок по вкладам является риторика Центробанка. На последнем заседании регулятор снизил ставку всего на 0,5 процентных пункта и повысил свой прогноз по ключевой ставке в следующем году.

Большее число участников рынка теперь исходит из того, что следующее существенное снижение ключевой ставки произойдёт не ранее марта-апреля 2026 года. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

На этом фоне банки начали пересматривать депозитные ставки по отдельным продуктам и срокам в сторону увеличения, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. На это ранее указывали данные различных финансовых агрегаторов, а теперь тенденция проявилась и в цифрах ЦБ, говорит эксперт.

Ещё одна причина повышения ставок связана с тем, что доля вкладов сроком примерно на полгода в ноябре составляла значительную часть портфелей банков. Возможно, ставки пришлось корректировать, чтобы сохранить структуру активов по срочности. Вадим Копылов Директор по сберегательным и инвестиционным продуктам Ингосстрах Банка

Долгосрочный тренд текущее повышение ставок не меняет, считает Копейкин. И ключевая ставка и ставки по депозитам будут постепенно снижаться, но медленнее, чем ожидалось до последнего пересмотра прогноза ЦБ, говорит эксперт.

Додонов ожидает, что в ближайшее время ставки по вкладам будут относительно стабильными. Но не исключает их краткосрочного повышения.

Не исключено определённое повышение депозитных ставок ближе к концу года. Многие банки, вероятно, будут традиционно предлагать улучшенные условия по вкладам в рамках различных предновогодних маркетинговых акций. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

Аналитик подчёркивает, что дальнейшая динамика ставок во многом будет зависеть от результатов декабрьского заседания по ключевой ставке и комментариев регулятора.

Сбер повысил ставки по вкладам сроком 4–5 месяцев