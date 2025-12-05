Названы самые выгодные вклады для россиян в крупных банках

Несмотря на снижение ключевой ставки до 16,5%, проценты по вкладам во многих банках продолжают расти. Это типичная для конца года ситуация: банки усиливают борьбу за деньги клиентов, чтобы сбалансировать годовые показатели. Мы собрали 10 самых привлекательных предложений декабря, на которые стоит обратить внимание. Это не рейтинг, а удобная подборка, поэтому место в списке не имеет значения.

Вклад от Сбербанка

Если вы ищете сочетание высокой надёжности и достойной доходности, стоит рассмотреть предложения Сбера. Банк позволяет получать до 16% годовых, гибко выбирая срок и порядок выплаты процентов — ежемесячно или в конце. Подробности — на сайте Сбера.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 16%;

на 4 месяца — 16%;

на 5 месяцев — 16%;

на 6 месяцев — 15,1%;

на 1 год — 12,5%;

на 3 года — 7%.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 15,55%;

на 4 месяца — 15,55%;

на 5 месяцев — 15,55%;

на 6 месяцев — 14,6%;

на 1 год — 11,8%;

на 3 года — 6,35%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Сбер предоставляет дополнительные надбавки к базовой ставке не только на новые деньги, не лежавшие на счетах в последние 2 месяца. Повышенную доходность могут получить клиенты с подпиской СберПрайм, держатели премиальных и зарплатных карт, пенсионеры, клиенты, совершившие траты от 30 тысяч рублей по картам банка, и те, у кого на накопительных счетах Сбера хранится от 100 тысяч рублей.

Если вам важна гибкость, у Сбера есть и другие варианты: вклады с возможностью пополнения, мультивалютные депозиты или вклады, доходность которых привязана к ключевой ставке ЦБ.

Вклад «Мой дом» от Банка ДОМ.РФ

Вклад «Мой дом» предлагает гибкую линейку продуктов для разных финансовых целей. Вы можете выбрать классический вклад без пополнения для максимальной доходности, вариант с пополнением для накопления или продукт с частичным снятием для сохранения доступа к средствам.

Вклад можно открыть в рублях, долларах США, евро и китайских юанях. Максимальную ставку по рублёвому вкладу (17%) можно получить, положив на счёт не менее 1,5 миллиона рублей на 2 месяца при условии, что вы являетесь новым клиентом.

Условия для рублёвого вклада без пополнения и снятия:

Валюта: рубль, доллар, евро, юань.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц для всех клиентов:

на 2 месяца — 15,4%;

на 3 месяца — 15,8%;

на 6 месяцев — 14,7%;

на 1 год — 12,5%;

на 3 года — 10%.

При условии выплаты в конце срока для всех клиентов:

на 2 месяца — 15,6%;

на 3 месяца — 16,1%;

на 6 месяцев — 15,3%;

на 1 год — 13,8%;

на 3 года — 12,2%.

При открытии на сумму от 1,5 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад «МТС Деньги» от МТС Банка

Этот вклад — одно из самых простых и доходных предложений для новых клиентов банка или тех, у кого не было депозитов в МТС Банке более 30 дней. Он подходит для краткосрочного размещения средств с фиксированной высокой доходностью.

Максимальную ставку (16,5%) можно получить, если вы новый клиент или не открывали вкладов в МТС Банке в течение последних 30 дней. Проценты по вкладу в рублях начисляются только в конце срока. Если забрать деньги раньше, их пересчитают по ставке «До востребования» (0,01%).

Валюта: рубль.

Ставка по вкладу:

на 4 месяца для новых денег — 16,5%;

на 4 месяца для других клиентов — 15%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей.

Срок: 4 месяца.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Вклад «СмартВклад» от Т-Банка

Т-Банк предлагает вклад с доходностью до 16% годовых (16,21% с учётом капитализации) и возможностью выбора валюты — российский рубль или китайский юань. Это решение подходит как для краткосрочного размещения средств, так и для их накопления на срок до 2 лет. Опция «Непополняемый вклад» позволяет увеличить доходность, но пополнить счёт в таком случае можно только в течение 30 дней с момента открытия.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу без пополнения в рублях:

на 1 месяц — 14,5%;

на 3 месяца — 16%;

на 6 месяцев — 14%;

на 1 год — 12,5%;

на 2 года — 10%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 1 месяц — 0,01%;

на 3 месяца — 0,5%;

на 6 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 3,5%;

на 2 года — 3,5%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 5000 юаней.

Срок: от 1 месяца до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: свободно или только в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад «Сильная ставка» от ПСБ

Этот депозит от ПСБ предлагает повышенный доход для клиентов, которые размещают в банке новые деньги. Так в ПСБ называют разницу между суммой на счетах в момент открытия вклада и максимальным остатком за 3 месяца до этого. Наибольшая выгода (ставка 16,2%) достигается при пополнении вклада средствами, которые ранее не хранились в банке.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу с новыми деньгами:

на 3 месяца — 16,2%;

на 6 месяцев — 15,3%;

на 1 год — 14,2%;

на 2 года — 12%.

Стандартная ставка по вкладу:

на 3 месяца — 13%;

на 6 месяцев — 14,1%;

на 1 год — 12,9%;

на 2 года — 11%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Альфа-Вклад от Альфа Банка

Клиенты Альфа-Банка могут получить до 16% по вкладу с учётом капитализации процентов. Вклад можно открыть в рублях и юанях на срок от 2 месяцев до 3 лет. Есть опция пополнения или частичного снятия (подключается). Новым клиентам банк предлагает отдельный вклад в этой линейке со ставкой 16,1%. Повышенную ставку по Альфа-Вкладу могут получить премиальные клиенты банка.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 15,2%;

на 4 месяца — 16%;

на 6 месяцев — 15%;

на 1 год — 14%;

на 3 года — 7,3%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3 месяца — 0,01%;

на 6 месяцев — 0,5%;

на 1 год — 0,01%;

на 3 года — 0,01%.

Ставка на новые деньги:

на 3 месяца — 15,4%;

на 4 месяца — 16,1%;

на 6 месяцев — 15,1%;

на 1 год — 14,1%;

на 3 года — 8,1%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: есть, но это снижает ставку.

Возможность пополнения: есть, но это снижает ставку.

Возможность открытия онлайн: есть.

Вклад в Сейвах от Яндекс Банка

Максимальную ставку (16%) Яндекс Банк предлагает при размещении средств на 3 месяца. У клиентов есть возможность открыть вклад на нестандартный срок — 2 недели под 15% годовых. Это придаёт продукту высокую гибкость. Всего клиент может открыть до 10 сейвов (вкладов) на сумму до 10 миллионов рублей каждый.

Валюта: рубль.

Ставка по вкладу:

на 2 недели — 15%;

на 3 месяца — 16%;

на 6 месяцев — 14%;

на 1 год — 12%;

на 2 года — 11%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 2 недель до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: в первые 7 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

ВТБ-Вклад в рублях

ВТБ предлагает до 16% годовых для всех желающих. Максимальная ставка доступна при открытии вклада на 4 месяца с выплатой процентов в конце срока. Повысить ставку за счёт дополнительных опций можно и в некоторых других случаях: надбавки доступны зарплатным и новым клиентам, пенсионерам, владельцам премиум-подписок, а также при открытии вклада онлайн.

Валюта: рубль.

Ставка при открытии онлайн и выплате процентов в конце срока для всех клиентов:

на 2 и 3 месяца — 14,6%;

на 4 месяца — 16%;

на 6 месяцев — 14,7%;

на 1 год — 12,6%;

на 2 года — 8,9%;

на 3 года — 6,4%.

При открытии онлайн и ежемесячной выплате процентов на вклад для всех клиентов:

на 2 и 3 месяца — 14,1%;

на 4 месяца — 15,2%;

на 6 месяцев — 14%;

на 1 год — 11,3%;

на 2 года — 7,3%;

на 3 года — 5,3%.

При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад «Перспектива» от Московского кредитного банка (МКБ)

Это специальное декабрьское предложение, которое позволяет получить повышенную доходность в обмен на расходы по банковской карте, которую вам выпустят. Чтобы пользоваться повышенной ставкой, нужно тратить от 10 тысяч рублей в месяц. Второй вариант — оформить платную подписку банка.

Валюта: рубль.

Ставка при выплате процентов в конце срока и ежемесячных тратах по карте от 10 тысяч рублей:

на 3 месяца — 16,5%;

на 6 месяцев — 15,7%;

на 1 год — 14,4%;

на 2 года — 13,4%;

на 3 года — 13%.

Ставка при выплате процентов каждый месяц и ежемесячных тратах по карте от 10 тысяч рублей:

на 3 месяца — 14,8%;

на 6 месяцев — 14,2%;

на 1 год — 13,1%;

на 2 года — 11,3%

на 3 года — 11%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

«Свой вклад» от Россельхозбанка

При оформлении вклада в Россельхозбанке можно выбрать, будет ли он пополняемым, возможно ли частичное снятие без потери процентов и как будут начисляться проценты. Максимальная ставка — 16% — доступна новым сберегателям при размещении денег на 2 месяца. Так в банке называют клиентов, у которых в предыдущие 30 дней не было открытых вкладов и накопительных счетов.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при выплате процентов каждый месяц:

на 2 месяца — 15,7%;

на 3 месяца — 14,6%;

на 4 месяца — 15%;

на 6 месяцев — 14,6%;

на 13 месяцев — 12,5%;

на 3 года — 7,2%.

При выплате в конце срока:

на 2 месяца — 15,8%;

на 3 месяца — 14,8%;

на 4 месяца — 15,1%;

на 6 месяцев — 15,1%;

на 13 месяцев — 13,3%;

на 3 года — 8%.

Ставка по вкладу в юанях в конце срока:

на 3 месяца — 2,5%;

на 6 месяцев — 3%;

на 13 месяцев — 3,5%;

на 3 года — 3%.

Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 3 месяцев до 4 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Перед открытием вклада внимательно изучите все условия: от минимальной суммы и срока до возможности пополнения или досрочного закрытия. Актуальные ставки и тарифы всегда лучше уточнять напрямую на сайте банка или в отделении. Грамотный выбор вклада — лучший путь к тому, чтобы ваши накопления работали на вас эффективно.

Как выбрать момент для открытия выгодного вклада