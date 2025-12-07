Названы лучшие вклады для первого взноса по ипотеке

Покупка недвижимости в ипотеку почти всегда начинается с накопления первого взноса. Большинство банков требуют не менее 20% от стоимости квартиры. Чем больше первоначальный взнос, тем ниже ежемесячные платежи и итоговая переплата. Накопить нужную сумму удобнее всего, открыв банковский вклад. Как выбрать вклад для этой цели и какие параметры стоит учитывать — разобрались вместе с экспертами.

© Francesco Scatena/iStock.com

Какие виды вкладов могут подойти

Четыре группы наиболее подходящих инструментов для этой цели называют финансовый советник Ленар Рахманов и начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Дмитрий Дворников. Это классические вклады с высокой ставкой, пополняемые вклады с капитализацией, накопительные счета и целевые программы. Рассмотрим их подробнее.

Классические вклады

Такой вклад фиксирует ставку на срок размещения, проценты начисляются на счёт, увеличивая сумму. Вкладчик точно знает, какой доход он получит в конце периода.

Плюсы: стабильность, прозрачность, защита от снижения ставки.

стабильность, прозрачность, защита от снижения ставки. Минусы: ставка обычно ниже, чем на накопительных счетах.

Вклады с капитализацией

Этот инструмент предполагает прибавление полученных процентов к основной сумме депозита. Часто у таких вкладов фиксированная ставка. Это позволяет рассчитать итоговую сумму заранее.

Плюсы: стабильность (при фиксированной ставке), более выгодный рост.

стабильность (при фиксированной ставке), более выгодный рост. Минусы: ставка обычно ниже, чем на накопительных счетах.

Накопительные счета

Накопительные счета представляют собой более гибкий инструмент. Они предполагают свободное пополнение и снятие средств без потери начисленных процентов. Проценты начисляются на остаток суммы на счёте (ежедневно или ежемесячно). Этот вариант подойдёт тем, кто не хочет замораживать средства на долгий срок. Но ставка по этому продукту изменчива.

Плюсы: гибкость, доступ к средствам.

гибкость, доступ к средствам. Минусы: плавающая ставка, меньшая доходность при снятии.

Целевые программы

Некоторые банки предлагают льготные условия, если вклад оформляется как накопительный на ипотеку, говорит Рахманов. По его словам, специальных массовых программ «вклад для будущих ипотечных заёмщиков с повышенной ставкой» в крупных банках сейчас нет. Законопроект о подобных жилищных программах прошёл первое чтение, но дата его дальнейшего рассмотрения не определена.

Некоторые банки предлагают комбо-продукты (ипотека + страхование + счета). Бонусы в таких программах чаще связаны со снижением ставки по ипотеке, а не с повышением доходности вклада.

Плюсы : бонусы к ипотеке, целевое накопление.

: бонусы к ипотеке, целевое накопление. Минусы: трудно найти такие предложения.

На какие параметры вклада обратить внимание

Эксперты выделяют несколько ключевых параметров, без которых вклад может оказаться неэффективным или даже убыточным.

Процентная ставка. Предпочтительнее фиксированная. Она обеспечивает предсказуемость результата. Капитализация процентов. Ежемесячная капитализация позволяет «наращивать» вклад за счёт сложного процента. Надёжность банка. Рахманов рекомендует выбирать банки из топ-30 по активам, застрахованные Агентством по страхованию вкладов. Лимит страхования — 1,4 миллиона рублей в одном банке. По безотзывным вкладам (от трёх лет) — страховая сумма составляет 2,8 миллиона рублей. Условия досрочного расторжения. Большинство вкладов обнуляют доходность при закрытии — ставка падает до 0,01%. Эксперты рекомендуют всегда внимательно читать договор, чтобы не перечеркнуть все усилия по накоплению.

Вы можете уточнить условия в банке, в котором получаете зарплату. Как правило, для зарплатных клиентов банки делают более выгодные предложения, как по вкладам, так и по кредитным продуктам. Дмитрий Дворников Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк»

Какие банки предлагают лучшие условия в декабре 2025 года

По словам Рахманова, в конце 2025 года на рынке выделяются несколько крупных игроков, предлагающих конкурентные ставки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и ПСБ.

Оптимальная стратегия, которую предлагает эксперты: сравнить предложения трёх-четырёх банков перед размещением средств. Дворников рекомендует ориентироваться на предложения, размещённые на финансовых маркетплейсах — Банки.ру, Финуслуги или Сравни.ру.

Мы проанализировали условия пяти крупных банков на 5 декабря и составили сравнительную таблицу ставок по вкладам с различными сроками размещения. Такой подход позволит наглядно оценить изменение доходности вложений и сделать выбор.

Советы и рекомендации

Для повышения шанса достижения цели — накопления первоначального взноса — Рахманов даёт следующие рекомендации:

Фиксируйте цель и срок. Определите сумму первоначального взноса (обычно 20–30% от стоимости жилья) и срок накопления. Создайте автоматическое пополнение. Настройте автоперевод части зарплаты на вклад — дисциплина в накоплении очень важна. Не держите всю сумму на одном инструменте. Сочетание вклада (для основной суммы) и накопительного счёта (для ежемесячных пополнений) увеличивает гибкость и доходность. Проверяйте условия каждые 3–6 месяцев. Банки часто обновляют ставки вслед за решениями Банка России по ключевой ставке. Если появилось более выгодное предложение, то перенос средств (после окончания срока вклада) оправдан и может ускорить достижение цели. Учитывайте безотзывные вклады для крупных сумм. Если копите более 1,4 миллиона рублей, обратите внимание на безотзывные вклады сроком от 3 лет — по ним лимит страхования увеличен до 2,8 миллиона рублей. Или копите на вкладах в разных банках. Не забывайте про подушку безопасности. Держите на накопительном счёте 3–6 месячных расходов отдельно от суммы на первоначальный взнос — на случай непредвиденных ситуаций. Разделите крупную сумму на несколько небольших. Чтобы можно было снять с депозита часть суммы в случае необходимости, но не лишиться всех накопленных процентов.

По словам эксперта, итоговая формула успешного накопления выглядит так:

Главное

Накопление первоначального взноса является ключевым этапом перед оформлением ипотеки, поскольку больший взнос снижает ежемесячные платежи и общую переплату. Для этой цели идеально подходят банковские вклады с фиксированной ставкой или накопительные счета.

При выборе вклада нужно обращать внимание на процентную ставку, ежемесячную капитализацию процентов, возможность пополнения и снятия и условия досрочного расторжения. Лучше выбирать банки, участвующие в системе страхования вкладов АСВ.

Где искать высокие ставки: 10 выгодных вкладов декабря