Ставки по вкладам изменились в ожидании заседания ЦБ

Процентные ставки по вкладам продолжают расти, а условия размещения — становиться более гибкими. Индекс ставок по вкладам в топ-20 крупнейших банков вырос до 13,33–15,3% годовых, следует из данных «Финуслуг» на 1 декабря. Банки улучшают предложения по накопительным продуктам в преддверии Нового года и последнего в 2025 году заседания Банка России по ключевой ставке. «Рамблер» проанализировал, какие банки обновили условия по вкладам в декабре, и спросил экспертов, какую динамику ждать к концу 2025 года.

Средняя доходность вкладов выросла на всех сроках

За неделю с 24 ноября по 1 декабря средняя ставка по трёхмесячным депозитам в топ-20 российских банков увеличилась на 0,16 процентного пункта и достигла 15,3% годовых, следует из индекса вкладов «Финуслуг».

Средняя доходность вкладов со сроком размещения 6 месяцев за аналогичный период выросла на 0,01 п. п. и составила 14,67% годовых. Процентные ставки по вкладам на год к началу прошлой недели достигли 13,33% (+0,06 п. п.).

По данным Банка России, максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках страны в третьей декаде ноября составила 15,62% годовых. Это самый высокий показатель с конца августа.

Какие банки улучшили условия по вкладам в декабре

С 1 декабря Сбер добавил новый срок для получения максимальной ставки 16% годовых при размещении новых денег на вкладе «Лучший%» — 3 месяца. Ранее получить такую доходность можно было только по вкладам сроком 4 и 5 месяцев. Максимальная ставка при размещении на три месяца составляла 14,5% годовых.

ВТБ с 1 декабря повысил ставки по «ВТБ-Вкладу» на 4 и 6 месяцев. Доходность депозитов со сроком размещения 4 месяца выросла на 0,5 процентного пункта и достигла 16% годовых. Ставка по вкладам сроком на полгода увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 15,1% годовых.

Банк ДОМ.РФ с 1 декабря запустил новый вклад «Подарок» со ставкой 16,5% годовых на сроке 3 месяца. С 8 по 28 декабря банк запустил специальное предложение — вклад «Могучий» с повышенной ставкой 35% годовых на 31 день. Условия действительны только при открытии первого вклада через финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Со 2 декабря Московский кредитный банк (МКБ) повысил максимальную ставку по депозиту «МКБ. Праздничный» на сроке 3 месяца — до 16,2 с 15,2% годовых. Доходность по вкладу «МКБ. Перспектива» выросла до 16,5% годовых (+0,3 п. п.) для депозитов сроком 3 месяца и до 15,7% годовых (+0,6 п. п.) для размещения на 6 месяцев. Также выросла ставка по полугодовому вкладу для пенсионеров «МКБ. Гранд» — до 15,8 с 15,2% годовых.

Как могут измениться ставки после заседания ЦБ

Банки повышают ставки по депозитам в ожидании сохранения ключевой ставки ЦБ на заседании 19 декабря, сказал «Рамблеру» главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет. По его словам, кредиторы реагируют на следующие сигналы:

По итогам октябрьского заседания Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13–15% годовых с прежних 12–13% годовых.

Правительство утвердило повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% годовых с 1 января 2026 года.

Банки предполагают, что влияние роста НДС на инфляцию может иметь не разовый, а продолжительный эффект. Допуская сохранение ключевой ставки неизменной на этом фоне, кредиторы повысили ставки по коротким вкладам со сроками до шести месяцев. Пётр Арронет Главный аналитик Инго Банка

Эксперт не исключает вероятность нового снижения «ключа» в декабре на 0,5 процентного пункта, до 16% с текущих 16,5% годовых. Банк России может пойти на такой шаг с учётом замедления недельной инфляции к 1 декабря до минимальных за 2025 год 0,04%, рассуждает аналитик. Годовая инфляция на начало декабря оценивалась в 6,62%.

Если ЦБ решится на снижение ключевой ставки в декабре на 0,5 п. п., банки снизят ставки по вкладам в среднем на 1,5–2 п. п. Особенно это касается коротких сроков. Пётр Арронет Главный аналитик Инго Банка

Снижения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 16% годовых ожидает и главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. При таком сценарии ставки по депозитам могут вновь перейти к снижению, а максимальная ставка по вкладам среди топ-10 банков составить 15% годовых к концу месяца, прогнозирует Землянова.

Что сейчас делать вкладчикам

Рублёвые вклады продолжают выглядеть привлекательно на фоне высокой ключевой ставки, сказали опрошенные «Рамблером» эксперты. Земляная считает правильным фиксировать высокую доходность по депозитам на более длительные сроки — от 1 года.

С ней соглашается Пётр Арронет. Он рекомендует зафиксировать высокие процентные ставки по вкладам до нового снижения. Оптимальным сроком размещения он считает 6 месяцев.

Более опытные инвесторы могут рассмотреть облигации надёжных эмитентов с постоянным купоном или длинные облигации федерального займа (ОФЗ), добавила Землянова. Она считает ОФЗ привлекательнее вкладов в цикле снижения ключевой ставки*.

Самое важное о вкладах в декабре

Банки повысили процентные ставки в ожидании паузы в цикле снижения ключевой ставки ЦБ в декабре. Рост средних процентных ставок по вкладам на рынке связан с появлением сезонных новогодних предложений по депозитам на короткие сроки.

Банк России 19 декабря может снова снизить «ключ» на 0,5 процентного пункта до 16% годовых. Это может вызвать волну снижения процентных ставок по накопительным продуктам. Поэтому сейчас есть возможность зафиксировать высокую доходность по депозитам. Аналитики советуют выбирать более долгосрочные вклады сроком от 6 месяцев.

Названы лучшие вклады для первого взноса по ипотеке

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.