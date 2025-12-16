Как открыть вклад на другого человека

Вклад в пользу третьего лица — особый банковский продукт. Деньги по нему вносит один человек, а права на них получает другой. Такой инструмент могут использовать родители для накопления средств детям, близкие для помощи своим родственникам или в качестве подарка. Рассмотрим, как открыть вклад на другого человека без его присутствия и в чём его особенности.

Как открыть вклад на другого человека
Что такое вклад на третье лицо и зачем он нужен

Вклад на третье лицо — депозит, открываемый одним человеком на имя другого. Сторонами такой сделки являются:

  • банк — кредитная организация, в которой открывается депозит;
  • вкладчик — лицо, которое подписывает договор с банком и вносит средства;
  • выгодоприобретатель — человек, на чьё имя открывается депозит.

Открытие банковского вклада на другого человека — финансовый инструмент, используемый в разных жизненных ситуациях:

  • Забота о будущем близких. Например, родители могут открыть вклад на имя ребёнка, чтобы у него уже была накоплена определённая сумма к совершеннолетию или поступлению в вуз.
  • Практичный подарок. Вместо того чтобы вручать наличные, можно оформить депозит, который будет приносить доход.
  • Увеличение застрахованного лимита. Сумма застрахованных средств, хранящихся в одном банке, составляет 1,4 миллиона рублей. Чтобы не волноваться о накоплениях сверх лимита, их можно разместить на вклад, открытый на имя другого человека.
  • Альтернатива переводу. Открыть депозит можно для передачи денег другому лицу. В этом случае вам не придётся оплачивать комиссию за перевод.

Особенности вклада на третье лицо

Возможность открыть вклад на другого человека (выгодоприобретателя) предусмотрена статьей 842 ГК РФ. Такой продукт имеет особенности:

  • Права на размещённые средства сохраняются за тем, кто открыл вклад, до тех пор, пока выгодоприобретатель не заявит о намерении воспользоваться деньгами. До этого момента вкладчик вправе закрыть депозит, перевести или снять все денежные средства.
  • Банк не обязан уведомлять выгодоприобретателя об открытом на его имя вкладе, если этого не сделал вкладчик.

Например, мать в качестве подарка дочери на свадьбу открывает на её имя вклад. Пока дочка не заявит о своих правах, мать может управлять вкладом — пополнять его, пролонгировать или даже закрыть. Но как только дочь обратится в банк, все права перейдут к ней, и она сможет забрать всю сумму.

Процедура открытия вклада на третье лицо имеет свои особенности.

Человек, вносящий денежные средства, должен лично присутствовать при открытии вклада. Третье лицо, в пользу которого открывается вклад, может не присутствовать. Однако банк обязан его идентифицировать до заключения договора.

Халимат Бостанова
Халимат Бостановастарший юрист юридической компании «Митра»

Для оформления депозита на другого человека в банк нужно подать документы, позволяющие однозначно установить личность выгодоприобретателя, поясняет Бостанова. Это, как правило, нотариальная копия паспорта или нотариальная доверенность на вклад. Если такие документы не представлены, банк вправе отказать в открытии вклада.

Как открыть депозит на другого человека: пошаговая инструкция

Шаг 1. Выбор банка

Сравните условия в разных кредитных учреждениях: процентную ставку, способ начисления и выплаты процентов, возможность пополнения и досрочного снятия. Узнайте, какие документы требуются для открытия депозита.

Шаг 2. Сбор документов

Стандартный набор документов включает паспорт лица, открывающего вклад, и нотариально заверенную копию паспорта человека, на имя которого он открывается.

Другие документы в зависимости от ситуации:

  • для несовершеннолетнего получателя — свидетельство о рождении или паспорт;
  • для недееспособного лица — решение суда, документы органа опеки о назначении попечителя;
  • для нерезидента — миграционные документы.

В некоторых случаях банк может запросить справку о происхождении средств.

Шаг 3. Посещение отделения банка

Дистанционное оформление вкладов на третье лицо обычно невозможно — требуется личное присутствие лица, открывающего вклад, в отделении банка.

Шаг 4. Подписание договора и внесение средств

Договор составляется банком с условием передачи прав третьему лицу. После проверки документов банк открывает счёт, на который вносятся деньги.

С какими рисками можно столкнуться

Открытие вклада на другое лицо несёт определённые риски — как для того, кто открывает депозит, так и для того, на кого его открывают, рассказывает директор Юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Яковлева.

Для открывающего вклад:

  • Потеря контроля над деньгами. Пока третье лицо не заявило о правах, вы формально можете распоряжаться вкладом, но как только оно заявит — вы теряете возможность управлять вкладом.
  • Банк вправе задавать вопросы о целях операции и источнике средств. Если не предоставить нужные сведения, он откажет в обслуживании.
  • Если вклад открыт «в пользу третьего лица» и подлежит обязательному контролю, например ввиду значительного размера внесённых наличных денежных средств, такая операция может вызвать повышенный интерес органов финансового мониторинга.

Для человека, на чьё имя открыт вклад:

  • Возможные сложности со страховым возмещением. Страховое возмещение возможно в размере до 1,4 миллиона рублей в одном банке. Если у выгодоприобретателя уже лежат деньги в том же банке, эта сумма может быть превышена.
  • Обязанность уплаты подоходного налога. Если доход по вкладу превысит установленный порог, выгодоприобретателю придётся уплачивать налог с вклада.

Если вы хотите, чтобы деньги оставались под вашим контролем, но ими мог пользоваться другой человек, проще открыть вклад на себя и оформить доверенность на распоряжение вкладом.

Мария Яковлева
Мария Яковлевадиректор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Что важно запомнить

Вклад в пользу третьего лица — это возможность внесения средств на банковский счёт одним человеком, а использования другим. До момента, когда выгодоприобретатель заявит о своих правах, всеми операциями распоряжается тот, кто открыл вклад.

Для открытия вклада необходимо лично посетить отделение банка, предоставив: паспорт открывающего вклад и нотариально заверенную копию паспорта выгодоприобретателя. В отдельных случаях потребуются дополнительные документы.

Процедура несёт определённые риски для обеих сторон: для открывающего вклад — утрату контроля над средствами после заявления прав выгодоприобретателем и возможные вопросы о происхождении средств. Для выгодоприобретателя — ограничения по страховому возмещению и обязанность уплаты НДФЛ при превышении установленного порога дохода.

