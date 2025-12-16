Вклад в пользу третьего лица — особый банковский продукт. Деньги по нему вносит один человек, а права на них получает другой. Такой инструмент могут использовать родители для накопления средств детям, близкие для помощи своим родственникам или в качестве подарка. Рассмотрим, как открыть вклад на другого человека без его присутствия и в чём его особенности.

Что такое вклад на третье лицо и зачем он нужен

Вклад на третье лицо — депозит, открываемый одним человеком на имя другого. Сторонами такой сделки являются:

банк — кредитная организация, в которой открывается депозит;

— кредитная организация, в которой открывается депозит; вкладчик — лицо, которое подписывает договор с банком и вносит средства;

— лицо, которое подписывает договор с банком и вносит средства; выгодоприобретатель — человек, на чьё имя открывается депозит.

Открытие банковского вклада на другого человека — финансовый инструмент, используемый в разных жизненных ситуациях:

Забота о будущем близких . Например, родители могут открыть вклад на имя ребёнка, чтобы у него уже была накоплена определённая сумма к совершеннолетию или поступлению в вуз.

. Например, родители могут открыть вклад на имя ребёнка, чтобы у него уже была накоплена определённая сумма к совершеннолетию или поступлению в вуз. Практичный подарок . Вместо того чтобы вручать наличные, можно оформить депозит, который будет приносить доход.

. Вместо того чтобы вручать наличные, можно оформить депозит, который будет приносить доход. Увеличение застрахованного лимита . Сумма застрахованных средств, хранящихся в одном банке, составляет 1,4 миллиона рублей. Чтобы не волноваться о накоплениях сверх лимита, их можно разместить на вклад, открытый на имя другого человека.

. Сумма застрахованных средств, хранящихся в одном банке, составляет 1,4 миллиона рублей. Чтобы не волноваться о накоплениях сверх лимита, их можно разместить на вклад, открытый на имя другого человека. Альтернатива переводу. Открыть депозит можно для передачи денег другому лицу. В этом случае вам не придётся оплачивать комиссию за перевод.

Особенности вклада на третье лицо

Возможность открыть вклад на другого человека (выгодоприобретателя) предусмотрена статьей 842 ГК РФ. Такой продукт имеет особенности:

Права на размещённые средства сохраняются за тем, кто открыл вклад , до тех пор, пока выгодоприобретатель не заявит о намерении воспользоваться деньгами. До этого момента вкладчик вправе закрыть депозит, перевести или снять все денежные средства.

, до тех пор, пока выгодоприобретатель не заявит о намерении воспользоваться деньгами. До этого момента вкладчик вправе закрыть депозит, перевести или снять все денежные средства. Банк не обязан уведомлять выгодоприобретателя об открытом на его имя вкладе, если этого не сделал вкладчик.

Например, мать в качестве подарка дочери на свадьбу открывает на её имя вклад. Пока дочка не заявит о своих правах, мать может управлять вкладом — пополнять его, пролонгировать или даже закрыть. Но как только дочь обратится в банк, все права перейдут к ней, и она сможет забрать всю сумму.

Процедура открытия вклада на третье лицо имеет свои особенности.

Человек, вносящий денежные средства, должен лично присутствовать при открытии вклада. Третье лицо, в пользу которого открывается вклад, может не присутствовать. Однако банк обязан его идентифицировать до заключения договора. Халимат Бостанова старший юрист юридической компании «Митра»

Для оформления депозита на другого человека в банк нужно подать документы, позволяющие однозначно установить личность выгодоприобретателя, поясняет Бостанова. Это, как правило, нотариальная копия паспорта или нотариальная доверенность на вклад. Если такие документы не представлены, банк вправе отказать в открытии вклада.

Как открыть депозит на другого человека: пошаговая инструкция

Шаг 1. Выбор банка

Сравните условия в разных кредитных учреждениях: процентную ставку, способ начисления и выплаты процентов, возможность пополнения и досрочного снятия. Узнайте, какие документы требуются для открытия депозита.

Шаг 2. Сбор документов

Стандартный набор документов включает паспорт лица, открывающего вклад, и нотариально заверенную копию паспорта человека, на имя которого он открывается.

Другие документы в зависимости от ситуации:

для несовершеннолетнего получателя — свидетельство о рождении или паспорт;

для недееспособного лица — решение суда, документы органа опеки о назначении попечителя;

для нерезидента — миграционные документы.

В некоторых случаях банк может запросить справку о происхождении средств.

Шаг 3. Посещение отделения банка

Дистанционное оформление вкладов на третье лицо обычно невозможно — требуется личное присутствие лица, открывающего вклад, в отделении банка.

Шаг 4. Подписание договора и внесение средств

Договор составляется банком с условием передачи прав третьему лицу. После проверки документов банк открывает счёт, на который вносятся деньги.

С какими рисками можно столкнуться

Открытие вклада на другое лицо несёт определённые риски — как для того, кто открывает депозит, так и для того, на кого его открывают, рассказывает директор Юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Яковлева.

Для открывающего вклад:

Потеря контроля над деньгами . Пока третье лицо не заявило о правах, вы формально можете распоряжаться вкладом, но как только оно заявит — вы теряете возможность управлять вкладом.

. Пока третье лицо не заявило о правах, вы формально можете распоряжаться вкладом, но как только оно заявит — вы теряете возможность управлять вкладом. Банк вправе задавать вопросы о целях операции и источнике средств . Если не предоставить нужные сведения, он откажет в обслуживании.

. Если не предоставить нужные сведения, он откажет в обслуживании. Если вклад открыт «в пользу третьего лица» и подлежит обязательному контролю, например ввиду значительного размера внесённых наличных денежных средств, такая операция может вызвать повышенный интерес органов финансового мониторинга.

Для человека, на чьё имя открыт вклад:

Возможные сложности со страховым возмещением . Страховое возмещение возможно в размере до 1,4 миллиона рублей в одном банке. Если у выгодоприобретателя уже лежат деньги в том же банке, эта сумма может быть превышена.

. Страховое возмещение возможно в размере до 1,4 миллиона рублей в одном банке. Если у выгодоприобретателя уже лежат деньги в том же банке, эта сумма может быть превышена. Обязанность уплаты подоходного налога. Если доход по вкладу превысит установленный порог, выгодоприобретателю придётся уплачивать налог с вклада.

Если вы хотите, чтобы деньги оставались под вашим контролем, но ими мог пользоваться другой человек, проще открыть вклад на себя и оформить доверенность на распоряжение вкладом. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Что важно запомнить

Вклад в пользу третьего лица — это возможность внесения средств на банковский счёт одним человеком, а использования другим. До момента, когда выгодоприобретатель заявит о своих правах, всеми операциями распоряжается тот, кто открыл вклад.

Для открытия вклада необходимо лично посетить отделение банка, предоставив: паспорт открывающего вклад и нотариально заверенную копию паспорта выгодоприобретателя. В отдельных случаях потребуются дополнительные документы.

Процедура несёт определённые риски для обеих сторон: для открывающего вклад — утрату контроля над средствами после заявления прав выгодоприобретателем и возможные вопросы о происхождении средств. Для выгодоприобретателя — ограничения по страховому возмещению и обязанность уплаты НДФЛ при превышении установленного порога дохода.

