Как открыть вклад на другого человека
Вклад в пользу третьего лица — особый банковский продукт. Деньги по нему вносит один человек, а права на них получает другой. Такой инструмент могут использовать родители для накопления средств детям, близкие для помощи своим родственникам или в качестве подарка. Рассмотрим, как открыть вклад на другого человека без его присутствия и в чём его особенности.
Что такое вклад на третье лицо и зачем он нужен
Вклад на третье лицо — депозит, открываемый одним человеком на имя другого. Сторонами такой сделки являются:
- банк — кредитная организация, в которой открывается депозит;
- вкладчик — лицо, которое подписывает договор с банком и вносит средства;
- выгодоприобретатель — человек, на чьё имя открывается депозит.
Открытие банковского вклада на другого человека — финансовый инструмент, используемый в разных жизненных ситуациях:
- Забота о будущем близких. Например, родители могут открыть вклад на имя ребёнка, чтобы у него уже была накоплена определённая сумма к совершеннолетию или поступлению в вуз.
- Практичный подарок. Вместо того чтобы вручать наличные, можно оформить депозит, который будет приносить доход.
- Увеличение застрахованного лимита. Сумма застрахованных средств, хранящихся в одном банке, составляет 1,4 миллиона рублей. Чтобы не волноваться о накоплениях сверх лимита, их можно разместить на вклад, открытый на имя другого человека.
- Альтернатива переводу. Открыть депозит можно для передачи денег другому лицу. В этом случае вам не придётся оплачивать комиссию за перевод.
Особенности вклада на третье лицо
Возможность открыть вклад на другого человека (выгодоприобретателя) предусмотрена статьей 842 ГК РФ. Такой продукт имеет особенности:
- Права на размещённые средства сохраняются за тем, кто открыл вклад, до тех пор, пока выгодоприобретатель не заявит о намерении воспользоваться деньгами. До этого момента вкладчик вправе закрыть депозит, перевести или снять все денежные средства.
- Банк не обязан уведомлять выгодоприобретателя об открытом на его имя вкладе, если этого не сделал вкладчик.
Например, мать в качестве подарка дочери на свадьбу открывает на её имя вклад. Пока дочка не заявит о своих правах, мать может управлять вкладом — пополнять его, пролонгировать или даже закрыть. Но как только дочь обратится в банк, все права перейдут к ней, и она сможет забрать всю сумму.
Процедура открытия вклада на третье лицо имеет свои особенности.
Человек, вносящий денежные средства, должен лично присутствовать при открытии вклада. Третье лицо, в пользу которого открывается вклад, может не присутствовать. Однако банк обязан его идентифицировать до заключения договора.Халимат Бостановастарший юрист юридической компании «Митра»
Для оформления депозита на другого человека в банк нужно подать документы, позволяющие однозначно установить личность выгодоприобретателя, поясняет Бостанова. Это, как правило, нотариальная копия паспорта или нотариальная доверенность на вклад. Если такие документы не представлены, банк вправе отказать в открытии вклада.
Как открыть депозит на другого человека: пошаговая инструкция
Шаг 1. Выбор банка
Сравните условия в разных кредитных учреждениях: процентную ставку, способ начисления и выплаты процентов, возможность пополнения и досрочного снятия. Узнайте, какие документы требуются для открытия депозита.
Шаг 2. Сбор документов
Стандартный набор документов включает паспорт лица, открывающего вклад, и нотариально заверенную копию паспорта человека, на имя которого он открывается.
Другие документы в зависимости от ситуации:
- для несовершеннолетнего получателя — свидетельство о рождении или паспорт;
- для недееспособного лица — решение суда, документы органа опеки о назначении попечителя;
- для нерезидента — миграционные документы.
В некоторых случаях банк может запросить справку о происхождении средств.
Шаг 3. Посещение отделения банка
Дистанционное оформление вкладов на третье лицо обычно невозможно — требуется личное присутствие лица, открывающего вклад, в отделении банка.
Шаг 4. Подписание договора и внесение средств
Договор составляется банком с условием передачи прав третьему лицу. После проверки документов банк открывает счёт, на который вносятся деньги.
С какими рисками можно столкнуться
Открытие вклада на другое лицо несёт определённые риски — как для того, кто открывает депозит, так и для того, на кого его открывают, рассказывает директор Юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Яковлева.
Для открывающего вклад:
- Потеря контроля над деньгами. Пока третье лицо не заявило о правах, вы формально можете распоряжаться вкладом, но как только оно заявит — вы теряете возможность управлять вкладом.
- Банк вправе задавать вопросы о целях операции и источнике средств. Если не предоставить нужные сведения, он откажет в обслуживании.
- Если вклад открыт «в пользу третьего лица» и подлежит обязательному контролю, например ввиду значительного размера внесённых наличных денежных средств, такая операция может вызвать повышенный интерес органов финансового мониторинга.
Для человека, на чьё имя открыт вклад:
- Возможные сложности со страховым возмещением. Страховое возмещение возможно в размере до 1,4 миллиона рублей в одном банке. Если у выгодоприобретателя уже лежат деньги в том же банке, эта сумма может быть превышена.
- Обязанность уплаты подоходного налога. Если доход по вкладу превысит установленный порог, выгодоприобретателю придётся уплачивать налог с вклада.
Если вы хотите, чтобы деньги оставались под вашим контролем, но ими мог пользоваться другой человек, проще открыть вклад на себя и оформить доверенность на распоряжение вкладом.Мария Яковлевадиректор юридической группы «Яковлев и Партнеры»
Что важно запомнить
Вклад в пользу третьего лица — это возможность внесения средств на банковский счёт одним человеком, а использования другим. До момента, когда выгодоприобретатель заявит о своих правах, всеми операциями распоряжается тот, кто открыл вклад.
Для открытия вклада необходимо лично посетить отделение банка, предоставив: паспорт открывающего вклад и нотариально заверенную копию паспорта выгодоприобретателя. В отдельных случаях потребуются дополнительные документы.
Процедура несёт определённые риски для обеих сторон: для открывающего вклад — утрату контроля над средствами после заявления прав выгодоприобретателем и возможные вопросы о происхождении средств. Для выгодоприобретателя — ограничения по страховому возмещению и обязанность уплаты НДФЛ при превышении установленного порога дохода.