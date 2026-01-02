Финансисты рассказали, как россиянам накопить 100 тысяч «по-тихому»

Поставили цель научиться копить деньги в 2026 году? Попробуйте устроить себе финансовый марафон. Превратите процесс накоплений в увлекательную игру — и не заметите, как у вас сформируется приятная сумма на счёте. «Рамблер» собрал топ-5 простых денежных челленджей, которые позволят без особых усилий накопить 100 тысяч рублей за год.

Пять простых финансовых марафонов с нового года

Удобнее всего открыть отдельный накопительный счёт и использовать его в качестве копилки. Такой вариант подойдёт для любого марафона.

«52 недели богатства»

Эта финансовая игра рассчитана на год. Каждую неделю нужно откладывать деньги, увеличивая сумму пополнений, пояснила экономист, финансовый консультант Ольга Гогаладзе. Главное — не снимать деньги раньше времени, предупредила она.

Начните с 73 рублей в неделю и постепенно увеличивайте пополнения на ту же сумму. По такой схеме к 31 декабря 2026 года вы накопите 100 594 рубля.

Начать с небольшого взноса и постепенно повышать его — хороший вариант, если есть сомнения в дисциплине. Легче стартовать с маленькой суммы, а затем увеличивать её по мере привыкания. Гаянэ Замалеева аналитик финансового маркетплейса Банки.ру

Не верите, что так можно накопить 100 тысяч к концу года? Мы всё рассчитали и подготовили график в виде таблицы. Распечатайте его или скачайте на телефон, затем зачёркивайте каждый раз внесённую сумму.

«Шесть кувшинов»

Следующую систему управления личными финансами разработал предприниматель и автор бестселлеров по финансовой грамотности Т. Харв Экер. Суть заключается в распределении всех поступающих денег по шести разным категориям. Каждая имеет своё назначение и процент от общего дохода. Можно использовать шесть разных накопительных счетов.

Стандартное распределение дохода по методу кувшинов:

Кувшин № 1: Обязательные расходы — около 55% месячного дохода.

Кувшин № 2: Развлечения — 10%.

Кувшин № 3: Сбережения — 10%. В нём будут формироваться накопления в рамках челленджа.

Кувшин № 4: Крупные покупки — 10%.

Кувшин № 5: Подарки — 10%.

Кувшин № 6: Образование и саморазвитие — 5%.

За год можно накопить более 100 тысяч рублей, если откладывать по 8334 рубля в месяц. Если ваш чистый ежемесячный доход составляет от 83,4 тысячи рублей, просто придерживайтесь стандартных процентов метода «шесть кувшинов» и откладывайте по 10% от дохода.

Что делать, если зарплата ниже? Скорректируйте распределение процентов от дохода.

Пример:

Допустим, вы получаете 60 тысяч в месяц. Вы ставите цель отложить 100 тысяч рублей за 12 месяцев.

Чтобы накопить 8333 рубля в месяц (это 100 тысяч за год), вам нужно выделять:

(8 334 / 60 000 ) × 100% = приблизительно 13,9% от вашего дохода в кувшин № 3: Сбережения.

Теперь перераспределим оставшиеся 86,1% на остальные пять кувшинов. Как это можно сделать:

Кувшин № 1: Обязательные расходы — 55% месячного дохода.

Кувшин № 2: Развлечения — 8–9%.

Кувшин № 3: Сбережения — 13,9%.

Кувшин № 5: Крупные покупки — 8–9%.

Кувшин № 6: Подарки — 6–7%.

Кувшин № 4: Образование и саморазвитие — 5–7%.

«Сначала заплати себе»

Относитесь к формированию накоплений как к самому важному «платежу» после зарплаты: сначала откладывайте средства, затем оплачивайте счета и покупайте необходимое.

Не переводите средства вручную, а настройте автоперевод с зарплатного счёта в «копилку» в мобильном приложении своего банка. Выберите конкретную сумму или процент от дохода.

Мы определили, что для накопления 100 тысяч рублей к концу 2026 года нужно каждый месяц откладывать 8334 рубля. Как можно настроить автоперевод:

По 8334 рубля на накопительный счёт в день зарплаты каждый месяц.

на накопительный счёт в день зарплаты каждый месяц. Процент от зарплаты, но итоговая сумма должна быть больше или равна 8334 рублям. Например, 10% при ежемесячном доходе в 85 тысяч рублей — это 8,5 тысячи рублей, и к концу года накопится 102 тысячи рублей.

«365 дней»

Классический вариант марафона предполагает, что вы откладываете 1 рубль в первый день, 2 рубля во второй и так до 365 рублей в 365-й день. Однако такая схема позволяет накопить лишь 66 795 рублей за год.

Мы адаптировали марафон «365 дней» для накопления 100 тысяч рублей. Сумма фиксированная для всего срока — 274 рубля в день.

Посчитаем накопления за год:

274 х 365 = 100 010 рублей.

Для упрощения процесса подключите ежедневный автоперевод этой суммы с карты на отдельный накопительный счёт.

«Обратный отсчёт»

Противоположен марафонам с постепенным увеличением взносов. Вы начинаете с больших платежей, а затем каждую неделю откладываете всё меньше. Такой подход помогает преодолеть максимальные суммы в самом начале пути, пока есть мотивация.

Начните с 3200 рублей в первую неделю, затем еженедельно снижайте сумму на 50 рублей. Тогда в последнюю неделю марафона вам останется положить в «копилку» всего 650 рублей. А общая сумма накоплений за год составит 100 100 рублей.

Чтобы было проще вести учёт накоплений по методу «Обратный отсчёт», подготовили для вас таблицу.

Как не сорваться во время первого финансового марафона

Опрошенные «Рамблером» эксперты дали рекомендации, как завершить финансовый марафон, не сойдя с дистанции раньше времени:

Ставьте промежуточные цели. Если вы начали марафон «365 дней», поставьте задачу на месяц: отложить 8494 рубля (274 х 31). Потом фиксируйте достижения по итогам каждого квартала — и увидите, что конечная цель достижима, отметила Гогаладзе. Откройте новый счёт под марафон. Храните деньги для марафона и других трат на разных накопительных счетах. Это поможет вам разделить финансы и не взять денег из годовой «копилки». Не пугайтесь пропусков. Если вы забыли или не смогли сделать один взнос, это вовсе не значит, что нужно прекращать марафон, подчеркнула Замалеева. Для компенсации пропусков попробуйте растянуть марафон на пропущенный период или увеличить сумму ближайших отчислений. Ограничьте доступ к деньгам. Переведите средства на счёт, с которого их сложно снять: брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт, предложила Гогаладзе. Из минусов такого решения — отсутствие начисления процентов. Создайте себе дополнительную мотивацию. Осознайте, зачем вы копите деньги: отпуск, важная покупка или подушка безопасности. Так будет проще пройти марафон до конца.

Простые правила любого финансового марафона

Накопить 100 тысяч за год возможно даже с небольшим доходом. Главное — выбрать подходящий вам способ формирования сбережений. Есть варианты, когда можно откладывать минимальные суммы, например каждый день по 274 рубля. Или переводить по 8,4 тысячи рублей, но раз в месяц.

Пропустив отчисление, продолжайте копить по прежней схеме.

Не держите все деньги на одном счёте.

Автоматизируйте отчисления, чтобы «копилка» наполнялась без дополнительных усилий.

