Названа сумма, о которой россияне мечтали в 2025 году

Россияне в 2025 году ставили себе финансовые цели в среднем на 1,6 миллиона рублей, поделились с «Рамблером» аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера. Рассказываем, какие мечты были самыми популярными среди россиян и в какие сроки на них планировалось накопить.

О чём мечтали россияне в 2025 году

Аналитики изучили финансовые цели, которые россияне ставили себе на 2025 год вместе со Сбером. Самыми популярными были отпуск, покупка автомобиля и квартиры. Каждый третий клиент копил «просто так».

Как россияне формулировали свои цели в 2025 году:

Просто так. Путешествие. Покупка. Финансовая подушка. Прочее. Автомобиль. Недвижимость. Резерв. Возврат долга. Образование. Собственное жильё. Отпуск. Машина. Телефон. Квартира. Копилка. Ремонт. Айфон. На машину. На мечту.

Сколько россияне копили на мечты в 2025 году

Средняя сумма финансовой цели клиентов Сбера составила 1 608 728 рублей. Медианное значение оказалось в 32 раза меньше — всего 50 000 рублей.

Россияне планировали накопить желаемую сумму в среднем за 233 дня, или 8 месяцев. Медианный срок достижения финансовых целей составил 180 дней, или 6 месяцев.

Почти каждый пятый ставил цель накопить деньги всего за 1 месяц или менее. Самым непопулярным сроком стал период накоплений от 2 лет. Такие долгосрочные цели ставили для себя лишь 4,9% человек.

Как эффективнее достигать финансовых целей в 2026 году

Аналитики дали 5 советов для успешного формирования накоплений:

1. Ставьте целью конкретную сумму. «Накопить на отпуск» — абстрактно. «Накопить 120 000 на Турцию в июле» — хорошая основа для плана действий.

2. Выбирайте реалистичный срок. 36% россиян ставят цели на 6–12 месяцев. Достаточно, чтобы накопить, но не слишком долго, чтобы потерять мотивацию.

3. Автоматизируйте накопления. Подключите Автонакопления к созданной цели — и вы не потратите ту часть зарплаты, которая сразу уйдёт в накопления на вашу мечту.

4. Не бойтесь копить «просто так», даже если конкретной цели пока нет. Финансовая подушка 3–6 месячных расходов в резерве — защита от неожиданностей.

5. Используйте цифровых помощников. Сформируйте свою «Цель» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис показывает прогресс движения к цели и анализирует финансовое поведение и ваши возможности, чтобы давать индивидуальные рекомендации. Помощник даёт советы, как достичь цели быстрее, и находит наиболее выгодные предложения, напрямую связанные с вашей мечтой.

Например, специальные цены на отель для предстоящего путешествия или акции на нужную модель авто. В пространстве цели можно создать чек-лист с важными делами, чтобы ничего не забыть и избавиться от лишних хлопот. Сервис поможет держать всё под контролем, чтобы реализация цели прошла гладко.

