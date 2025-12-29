Названа сумма, о которой россияне мечтали в 2025 году

Сколько и на какие цели копили россияне в 2025 году
Россияне в 2025 году ставили себе финансовые цели в среднем на 1,6 миллиона рублей, поделились с «Рамблером» аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера. Рассказываем, какие мечты были самыми популярными среди россиян и в какие сроки на них планировалось накопить.
О чём мечтали россияне в 2025 году
Аналитики изучили финансовые цели, которые россияне ставили себе на 2025 год вместе со Сбером. Самыми популярными были отпуск, покупка автомобиля и квартиры. Каждый третий клиент копил «просто так».
Как россияне формулировали свои цели в 2025 году:
- Просто так.
- Путешествие.
- Покупка.
- Финансовая подушка.
- Прочее.
- Автомобиль.
- Недвижимость.
- Резерв.
- Возврат долга.
- Образование.
- Собственное жильё.
- Отпуск.
- Машина.
- Телефон.
- Квартира.
- Копилка.
- Ремонт.
- Айфон.
- На машину.
- На мечту.
Сколько россияне копили на мечты в 2025 году
Средняя сумма финансовой цели клиентов Сбера составила 1 608 728 рублей. Медианное значение оказалось в 32 раза меньше — всего 50 000 рублей.
Россияне планировали накопить желаемую сумму в среднем за 233 дня, или 8 месяцев. Медианный срок достижения финансовых целей составил 180 дней, или 6 месяцев.
Почти каждый пятый ставил цель накопить деньги всего за 1 месяц или менее. Самым непопулярным сроком стал период накоплений от 2 лет. Такие долгосрочные цели ставили для себя лишь 4,9% человек.
Как эффективнее достигать финансовых целей в 2026 году
Аналитики дали 5 советов для успешного формирования накоплений:
1. Ставьте целью конкретную сумму. «Накопить на отпуск» — абстрактно. «Накопить 120 000 на Турцию в июле» — хорошая основа для плана действий.
2. Выбирайте реалистичный срок. 36% россиян ставят цели на 6–12 месяцев. Достаточно, чтобы накопить, но не слишком долго, чтобы потерять мотивацию.
3. Автоматизируйте накопления. Подключите Автонакопления к созданной цели — и вы не потратите ту часть зарплаты, которая сразу уйдёт в накопления на вашу мечту.
4. Не бойтесь копить «просто так», даже если конкретной цели пока нет. Финансовая подушка 3–6 месячных расходов в резерве — защита от неожиданностей.
5. Используйте цифровых помощников. Сформируйте свою «Цель» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис показывает прогресс движения к цели и анализирует финансовое поведение и ваши возможности, чтобы давать индивидуальные рекомендации. Помощник даёт советы, как достичь цели быстрее, и находит наиболее выгодные предложения, напрямую связанные с вашей мечтой.
Например, специальные цены на отель для предстоящего путешествия или акции на нужную модель авто. В пространстве цели можно создать чек-лист с важными делами, чтобы ничего не забыть и избавиться от лишних хлопот. Сервис поможет держать всё под контролем, чтобы реализация цели прошла гладко.
