Вкладчики Сбера посетили балет «Щелкунчик» в Большом театре

Балет «Щелкунчик» в Большом театре — один из самых долгожданных новогодних спектаклей. Спрос на него в предновогодний период крайне высок, далеко не всегда можно взять билеты. Раньше для этого приходилось стоять в длинных очередях, но в этот раз ссылка на заветное приглашение пришла вкладчикам Сбера в СМС.

Условием для получения приглашения было открытие вклада в период с 5 по 16 декабря. Для некоторых клиентов «Щелкунчик» был настоящей мечтой детства.

Побывать в Большом театре для меня — большая мечта, и в этом году она сбылась благодаря Сберу. Я, в целом, в первый раз на балете и смотрела его с удовольствием, — сказала Ольга.

Для кого-то поход на «Щелкунчика» — семейная традиция. Например, Полина была на спектакле в седьмой раз, но теперь она ходит сюда уже со своими детьми. Причём её старший сын был на постановке два раза.

Для меня это предновогодняя традиция — она как будто запускает праздничное настроение. Каждый раз мы покупаем билеты на разные места. И каждый раз, когда ты видишь балет с нового ракурса, замечаешь абсолютно разные нюансы: то музыку, то декорации, то костюмы. Сегодня мы сидели в дальней точке и как-будто обозревали всю шкатулку с высоты птичьего полёта, — поделилась Полина.

На мероприятии были и самые молодые вкладчики, недавно достигшие возраста 14 лет. Татьяна пришла со своей дочерью Ульяной, которая в этом году поменяла свою карту СберKids на СберКарту для взрослых. Уже в декабре она решила открыть свой первый вклад.

Было так удивительно, что мы оказались участникам розыгрыша приглашений на это мероприятие. Попасть на «Щелкунчика» в преддверии Нового года — это мечта для многих и хорошая возможность показать детям балет, — поделилась Татьяна.

Наталья пришла на спектакль со своей мамой Любовью, которая для этого специально приехала из Екатеринбурга. Любовь и Наталья, как и многие гости мероприятия, хранят сбережения на вкладах. Среди удобств этого инструмента они отметили самое главное: для открытия депозита не нужно приходить в офис.

Раньше нужно было ходить в Сбербанк, а теперь всё можно сделать онлайн. Но даже когда мама приходит в офис, сотрудники Сбера помогают и закрыть старый вклад, и открыть новый», — рассказала Наталья.

Вклады — один из самых надёжных и выгодных способов сохранения сбережений сегодня, сказало большинство опрошенных гостей мероприятия.

