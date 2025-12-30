Ставки по вкладам снизились в 10 крупных банках

Российские банки начали снижать ставки по рублёвым вкладам после того, как Банк России на заседании 19 декабря принял решение об изменении ключевой ставки до 16%. За период с 19 по 30 декабря ставки по депозитам в 10 крупнейших банках из топ-20 продемонстрировали нисходящую динамику, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги».

© andriano_cz/iStock.com

Общий диапазон снижения за указанный период составил от 0,1 до 2 процентного пункта (п. п.). В одной из финансовых организаций наблюдалась разнонаправленная динамика.

Лидерами по темпам снижения за этот короткий период стали полугодовые вклады, средняя ставка по которым опустилась на 0,29 процентного пункта, достигнув 14,44%.

По состоянию на 30 декабря средние ставки по вкладам в топ-20 банках сложились следующим образом (в сравнении с показателями на 19 декабря):

трёхмесячному вкладу: 15,34% (–0,18 п. п.).

полугодовому вкладу: 14,44% (–0,29 п. п.).

годовому вкладу: 13,27% (–0,23 п. п.).

вкладу на 1,5 года: 11,56% (–0,15 п. п.).

двухлетнему вкладу: 11,27% (–0,13 п. п.).

трёхлетнему вкладу: 10,73% (–0,16 п. п.).

Если рассматривать динамику с начала 2025 года, то наибольшее снижение доходности зафиксировано по годовым вкладам, где ставка уменьшилась на 7,58 процентного пункта. Наименьшее падение за аналогичный период показали вклады на 1,5 года — их доходность снизилась на 4,42 процентного пункта.

Опрошенные аналитики сходятся во мнении, что будущая траектория ключевой ставки Банка России будет тесно связана с динамикой инфляции и процессом адаптации экономики к налоговым изменениям, запланированным на начало 2026 года. В долгосрочной перспективе, к концу 2026 года, большинство экспертов ожидают, что ключевая ставка снизится и будет находиться в диапазоне 12–15% годовых.

