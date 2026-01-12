Ставки по вкладам снизили 13 крупных банков

Средние ставки по вкладам в крупнейших банках России снизились вслед за изменением ключевой ставки 19 декабря. За период с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года ставки по рублёвым депозитам в 13 из 20 крупнейших банков показали нисходящую динамику, следует из данных индекса вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги».

© peterschreiber.media/iStock.com

Общий диапазон снижения ставок за указанный период составил от 0,15 до 0,37 процентного пункта. В остальных финансовых организациях динамика была разнонаправленной или ставки остались на прежнем уровне.

Лидерами по темпам снижения за этот короткий промежуток времени стали краткосрочные вклады.

По состоянию на 12 января 2026 года средние ставки по вкладам в топ-20 крупнейших банков показывают следующую динамику:

по трёхмесячному вкладу: 15,14% (–0,37 процентного пункта);

по полугодовому вкладу: 14,37% (–0,37 процентного пункта);

по годовому вкладу: 13,25% (–0,25 процентного пункта);

по вкладу на 1,5 года: 11,56% (–0,15 процентного пункта);

по трёхлетнему вкладу: 10,72% (–0,17 процентного пункта).

Банк России 19 декабря установил ключевую ставку на уровне 16%, понизив её на 0,5%. Опрошенные «Рамблером» эксперты ожидают, что к концу 2026 года ставка стабилизируется в диапазоне 12–15% годовых.

