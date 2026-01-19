Россиянам назвали вклады с доходностью до 31% на фоне падения ставок

В первой декаде января максимальная процентная ставка в крупнейших банках снизилась до 15,1 с 15,3% в декабре. Но на рынке по-прежнему можно найти специальные программы с повышенной ставкой до 31%. Рассмотрим, какие банки готовы предложить вклады с такой доходностью, на каких условиях и что нужно для их открытия.

Вклады для всех

Ак Барс Банк — «Жаркий процент»

Банк АК Барс предлагает вклад под 31% для всех новых клиентов. Такими клиентами считаются те, у кого не было вкладов или счетов за последние полгода.

Условия вклада следующие:

Срок — 62 дня.

— 62 дня. Ставка — 31%.

— 31%. Сумма — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Действующим клиентам банка предлагается базовая ставка по данному вкладу — 13,5%. Дополнительные операции по снятию или пополнению счёта запрещены, так как это приведёт к утрате начисленных процентов. Доход по вкладу выплачивается в полном объёме только по окончании срока депозита.

Есть ограничение по месту оформления: открыть такой вклад можно только лично в филиале банка, расположенном за пределами Республики Татарстан.

ПСБ — «Огонь ставка»

Вклад «Огонь ставка» от ПСБ предлагает более низкую ставку, но с более длинным сроком и более высокой суммой для открытия.

Условия:

Срок — 250 дней.

— 250 дней. Ставка ступенчатая : 1–50 дней — 26%; 51–100 дней — 14%; 101–250 дней — 10%.

: 1–50 дней — 26%; 51–100 дней — 14%; 101–250 дней — 10%. Сумма — от 100 тысяч рублей (без верхнего лимита).

Положить на вклад дополнительные деньги разрешено в течение первых 50 дней после открытия, при этом предел суммы не ограничен. Снятие денег досрочно не предусмотрено. Проценты начисляются только по завершении срока размещения, установленного договором.

Открыть такой вклад можно двумя способами: дистанционно через онлайн-кабинет или обратившись в любой офис банка, без необходимости выполнения дополнительных условий.

ВТБ — «Двойная выгода»

Этот вклад предназначен исключительно для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС), реализуемой негосударственным пенсионным фондом (НПФ) ВТБ.

Программа предусматривает размещение гражданами собственных средств на особом счёте НПФ, предназначенном для долгосрочного накопления и последующего получения дополнительного инвестиционного дохода.

Государство добавляет к собственным средствам на счёте определённую долю в зависимости от зарплаты вкладчика. По общим правилам деньги со счёта ПДС можно вывести спустя 15 лет или по достижении 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин.

Как работает ПДС

Условия:

Срок — 3,6 или 12 месяцев.

— 3,6 или 12 месяцев. Ставка: на 3 месяца — 26%; на 6 месяцев — 16%; на 12 месяцев — 15%.

на 3 месяца — 26%; на 6 месяцев — 16%; на 12 месяцев — 15%. Сумма — от 30 000 рублей, но не более суммы первого взноса в ПДС.

Пополнение и снятие средств без потери дохода не предусмотрено. Выплата процентов производится в конце срока. Открытие вклада возможно в течение 14 дней после открытия ПДС.

Социальные вклады

Социальный вклад могут открыть только граждане, имеющие право на социальные льготы из перечня мер социальной поддержки, приведенного на сайте Госуслуг.

В частности, право на открытие подобного вклада распространяется на:

получателей ежемесячной материальной поддержки семей с детьми и беременными женщинами;

граждан, получающих пособие по социальному контракту единоразово или регулярно;

лиц, претендующих на федеральную или региональную социальную выплату к пенсионному обеспечению.

Открыть можно только один социальный вклад в любом банке на сумму до 50 тысяч рублей на срок один год с автоматическим продлением. Ставки по социальным вкладам устанавливаются максимально возможные для конкретного банка. Для открытия депозита нужно подать заявление на Госуслугах.

Как работает социальный вклад

Социальный вклад доступен к открытию в системно значимых кредитных организациях. Их список опубликован на сайте Банка России. На сегодняшний день их 12. Рассмотрим условия в некоторых из них.

Социальный вклад в Сбере

Ставка в Сбербанке по социальному вкладу — 20% годовых. Условия стандартные для таких депозитов: срок 365 дней, сумма — не более 50 тысяч рублей.

Социальный вклад в Сбербанке оформляется через портал «Госуслуги». Минимальная сумма для открытия равна нулю, однако обязательным условием является внесение средств в течение первых 10 календарных дней после открытия. В противном случае договор будет закрыт автоматически.

Проценты выплачиваются на карту ежемесячно, а снять средства или пополнить вклад можно в любое время без потери дохода. Вклад можно продлить, если вкладчик остается получателем мер социальной поддержки.

Социальный вклад в ВТБ

Ставка здесь достигает 26% годовых. Основные условия те же: срок размещения — один год, максимальная сумма для открытия вклада — 50 тысяч рублей. Доступ к этому предложению открыт исключительно для граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки.

Чтобы воспользоваться этой программой, необходимо быть действующим клиентом ВТБ и иметь открытый счёт в рублях. Банк обращает внимание на то, что правом на открытие социального вклада обладают только совершеннолетние и дееспособные клиенты.

Вклады на маркетплейсах

Платформа «Финуслуги» предлагает уникальные высокодоходные депозиты от нескольких банков. Повышенная ставка используется для привлечения новых клиентов. Воспользоваться предложением могут только те, кто ранее не размещал вклады на данной площадке. То есть каждому человеку доступен лишь один подобный промовклад. Давайте разберём конкретные примеры таких продуктов и их особенности.

ДОМ. РФ — «Надёжный прайм»

Банк ДОМ.РФ предлагает вклад «Надёжный прайм» на Финуслугах.

Условия:

Срок — 3 или 6 месяцев.

— 3 или 6 месяцев. Ставка — 27% годовых.

— 27% годовых. Сумма — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Снятие и пополнение средств до истечения срока вклада запрещено. Проценты выплачиваются в конце срока. Открыть вклад можно только через личный кабинет Финуслуг и только новым пользователям маркетплейса.

Московский кредитный банк — «МКБ. Преимущество+»

МКБ также предлагает промовклад «МКБ. Преимущество+». Ставка ниже, но сумма больше.

Условия:

Срок — 3 месяца.

— 3 месяца. Ставка — 18,5% годовых.

— 18,5% годовых. Сумма — от 10 тысяч до 1 миллиона рублей.

Снятие и пополнение средств до истечения срока вклада запрещено. Выплата процентов производится в конце срока. Открыть депозит могут все, кто в первый раз открывает вклад на Финуслугах.

Сравнение вкладов

На что обратить внимание при выборе вклада

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который продлится весь 2026 год. Вместе со снижением ключевой ставки падают и доходности по вкладам: за 2025 год они уже снизились с 21,7 до 15,3%.

Открывая вклад сейчас, важно понимать, что в ближайшие несколько месяцев ставки могут продолжить падение. Следовательно, открывать вклад сейчас будет выгодно на более длительный срок с максимально выгодной на сегодня ставкой.

При открытии депозита важно учитывать не только процентную ставку, но и ряд других условий. Среди них:

Срок размещения : от 1 до 6 месяцев — краткосрочный, от 6 месяцев до года — среднесрочный, от 1 года до 3 лет — долгосрочный.

: от 1 до 6 месяцев — краткосрочный, от 6 месяцев до года — среднесрочный, от 1 года до 3 лет — долгосрочный. Пополнение и снятие средств. Иногда пополнить вклад можно только в указанный период после открытия, а полное или частичное снятие ограничено условиями договора.

Иногда пополнить вклад можно только в указанный период после открытия, а полное или частичное снятие ограничено условиями договора. Капитализация процентов : узнайте, как часто начисляется доход (ежемесячно, ежеквартально или ежегодно), а также осуществляется ли автоматическое прибавление процентов к сумме вклада (капитализация).

: узнайте, как часто начисляется доход (ежемесячно, ежеквартально или ежегодно), а также осуществляется ли автоматическое прибавление процентов к сумме вклада (капитализация). Минимальная сумма для открытия вклада : в каждом банке она индивидуальна.

: в каждом банке она индивидуальна. Условия для отдельных групп клиентов : некоторые банки предлагают повышенные ставки для новых или зарплатных клиентов, пенсионеров, владельцев премиальных пакетов услуг.

: некоторые банки предлагают повышенные ставки для новых или зарплатных клиентов, пенсионеров, владельцев премиальных пакетов услуг. Особенности обслуживания: узнайте о наличии комиссий за обслуживание вклада.

Как выбрать срок вклада: советы экспертов

Также стоит обратить внимание на надёжность банка. Прежде чем доверить средства малоизвестной кредитной организации, пусть и предлагающей высокую ставку, убедитесь, что у неё есть действующая лицензия, выданная Центробанком. Также узнайте, участвует ли выбранный вами банк в программе обязательного страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Если банк — не участник системы АСВ, то ваши средства на вкладе не будут застрахованы. Чтобы составить объективное мнение о банке, изучите отзывы клиентов на таких порталах, как «Банки.ру» или «Сравни.ру». Здесь публикуются рейтинги, которые формируются на основе отзывов и ключевых показателей деятельности организаций.

Коротко

Банки предлагают вклады с повышенной ставкой на определённых условиях. Для открытия такого депозита нужно быть или новым клиентом банка, или получателем социальных льгот, или участником программы долгосрочных сбережений. Финуслуги предлагают повышенные ставки для тех, кто ещё не открывал вклады на их платформе.

Самую высокую ставку предлагает Ак Барс Банк — 31%, но сумма вклада ограничена 50 тысячами рублей. Максимальный срок вкладов с повышенной ставкой — 1 год, а проценты в них начисляются только в конце срока. Исключение — социальные вклады, где проценты перечисляются на карту каждый месяц.

При выборе вклада важно учитывать не только процентную ставку, но и условия размещения средств, срок вклада, возможность пополнения и досрочного снятия, а также репутацию банка и наличие у него лицензии.

Как выбрать выгодный вклад в банке и не допустить распространённых ошибок