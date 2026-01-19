Ставки по коротким вкладам упали ниже 15%

Средняя процентная ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших российских банках опустилась до 14,86% годовых, впервые оказавшись ниже психологической отметки в 15% с июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов Финуслуг, говорится в пресс-релизе фиансового маркетплейса (есть в распоряжении «Рамблера».

Падение ставок продолжает тренд, запущенный последовательным снижением ключевой ставки Банком России в 2025 году. В последний раз регулятор опустил «ключ» до 16% в декабре 2025 года. С того момента средние ставки по всем срокам снизились на 0,24–0,65 процентного пункта.

По состоянию на 19 января 2026 года средние ставки распределились следующим образом:

по вкладам на шесть месяцев — 14,17%;

на год — 13,08%;

на полтора года — 11,43%;

на два года — 11,16%;

на три года — 10,63%.

До настоящего момента именно трёхмесячные вклады оставались единственными, где средний показатель превышал 15% годовых.

В исследовании анализируются базовые вклады на 100 тысяч рублей для широкого круга клиентов, без учёта специальных акций и комбинированных продуктов. Разброс предложений на рынке остаётся значительным: максимальная ставка в топ-20 банков составляет 18% годовых, минимальная — 6,8%.

