Алименты добрались до вкладов: почему проценты больше не «личные»

Алименты с процентов по вкладам в 2026 году — расчёт и порядок удержания
Выплата алиментов традиционно ассоциируется с удержаниями из заработной платы. Однако российские законы предусматривают, что алиментные отчисления производят и из других видов доходов — депозитов, дивидендов, пенсий, стипендий. Рассказываем, платят ли алименты с процентов по вкладам и как рассчитать суммы выплат.
Платят ли алименты с процентов по вкладам
Доходы в виде процентов по банковским вкладам входят в перечень сумм, из которых могут удерживаться алименты на содержание детей. Об этом говорится в постановлении правительства № 1908.
Алименты удерживаются с процентных доходов только тогда, когда они назначены в долевом порядке. Речь идёт о ситуациях, когда размер выплат устанавливается как определённый процент от дохода плательщика, например 25% от суммы всех доходов. Это правило действует в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса РФ.
В этом случае размер алиментных выплат зависит от количества детей:
- на одного ребёнка — четверть дохода;
- на двух детей — треть дохода;
- на трёх и более детей — половина дохода.
Суд может уменьшить или увеличить размер указанных долей в исключительных случаях. Он учитывает материальное или семейное положение сторон и другие заслуживающие внимания обстоятельства.Виктор Машинскийюрист White Stone
Если суд определил алименты в виде фиксированной денежной суммы, например 20 тысяч рублей в месяц, то проценты по банковским вкладам не учитываются при расчёте выплат. В этом случае размер алиментных платежей остаётся неизменным, независимо от появления дополнительных источников дохода.
Как рассчитываются алименты с процентов по вкладам
Удержание алиментов с процентов по вкладам производят в тех же долях, что и с других видов заработка. Расчёт алиментов с процентов осуществляют после удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
В 2026 году действуют следующие налоговые ставки:
- 13% — если годовая величина заработка вкладчика составляет до 2,4 миллиона рублей;
- 15% — на сумму, превышающую этот порог.
В расчёте учитывается необлагаемый минимум — сумма, с которой НДФЛ не взимается. Его рассчитывают путём умножения 1 миллиона рублей на максимальную ключевую ставку, действующую в течение года. В 2025 году — это 21%. Таким образом, в 2026 году не придётся платить подоходный налог с процентов, если по вкладу вы заработали менее 210 тысяч рублей (1 000 000 * 21%).
Как это работает на практике:
Допустим, вы выплачиваете алименты на одного ребёнка. За 2025 год ваш процентный доход по депозиту составил 150 тысяч рублей. Это значение ниже необлагаемого минимума, НДФЛ платить не нужно. А размер алиментной выплаты составит:
150 000 * 25% = 37 500 рублей
Представим, что в 2025 году вы заработали на вкладе 350 тысяч рублей. В таком случае в 2026 году вам придётся уплатить НДФЛ, а с оставшейся суммы выплатить алименты. Если вы платите подоходный налог по минимальной ставке 13%, расчёт производят следующим образом:
НДФЛ: (350 000 – 210 000) х 13% = 18 200 рублей
Алименты: (350 000 – 18 200) х 25% = 82 950 рублей
Порядок удержания и взыскания алиментов с процентов по вкладам
Банк не удерживает алиментные суммы с вашего дохода по вкладу автоматически. В соответствии с законодательством по алиментам в 2026 году плательщик должен сам сообщить судебному приставу-исполнителю и получателю денег о наличии дополнительного заработка и отчислить с него денежную выплату.
Если не исполнить обязанность добровольно, средства на содержание детей могут взыскать принудительно. Когда получатель средств подозревает, что алиментщик утаивает свои доходы, то может подать в суд иск о корректировке размера выплат, просив привлечь банковские выписки плательщика алиментов, даже если нет прямых доказательств наличия у него вклада. Согласно ст. 57 ГПК РФ суд обязан оказать содействие в сборе доказательств, которые истец не может получить самостоятельно.
Уклонение от уплаты алиментов влечёт последствия согласно ст. 115 СК РФ и ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Если не платить алименты больше двух месяцев после начала исполнительного дела, грозят штраф в размере 20 тысяч рублей или другие наказания:
- обязательные работы на срок до 150 часов;
- арест на срок от 10 до 15 суток.
Кроме того, получатель средств может потребовать от алиментщика неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Какие доходы ещё учитываются при удержании алиментов
Полный перечень источников алиментных выплат приведён в постановлении правительства № 1908. Среди них:
- вознаграждение за трудовую деятельность, включая основную зарплату, премиальные выплаты и установленные надбавки;
- прибыль от инвестиционной деятельности — в частности, дивиденды и результаты сделок с ценными бумагами;
- арендные платежи — средства, получаемые от сдачи внаём любого вида имущества;
- возвращённые суммы НДФЛ — средства, полученные в результате оформления налоговых вычетов;
- пенсионные начисления — все виды пенсий, за исключением выплат, назначенных в связи с потерей кормильца;
- стипендии — регулярные выплаты обучающимся в образовательных учреждениях.
Доходы, с которых алименты не удерживаются
- Компенсации за ущерб здоровью. Выплаты, назначенные в связи с получением травм, профессиональных заболеваний или иных повреждений, влияющих на состояние здоровья.
- Пособия при утрате кормильца. Государственные выплаты, предоставляемые иждивенцам в случае смерти основного добытчика семьи.
- Возмещения ущерба от чрезвычайных ситуаций. Средства, выделяемые пострадавшим от радиационных аварий, стихийных бедствий.
- Социальные льготы и компенсации. Регулярные или разовые выплаты, направленные на поддержку определённых категорий граждан.
- Поддержка семей с детьми. Выплаты при рождении ребёнка, пособия по уходу за детьми, средства материнского капитала.
Подробный список таких доходов вы найдёте в ст. 101 закона № 229-ФЗ.
Все, что нужно знать про алименты с процентов по вкладу
Если вы платите алименты в виде части от своего дохода, проценты по банковским вкладам подлежат удержанию. Их рассчитывают по общим правилам, но только после уплаты НДФЛ.
Банк не списывает алименты с процентов по вкладам самостоятельно: плательщик обязан уведомить пристава и получателя о дополнительном доходе и произвести выплату.
В случае уклонения возможен принудительный порядок взыскания, а также начисление неустойки.