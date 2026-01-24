Алименты добрались до вкладов: почему проценты больше не «личные»

Выплата алиментов традиционно ассоциируется с удержаниями из заработной платы. Однако российские законы предусматривают, что алиментные отчисления производят и из других видов доходов — депозитов, дивидендов, пенсий, стипендий. Рассказываем, платят ли алименты с процентов по вкладам и как рассчитать суммы выплат.

Платят ли алименты с процентов по вкладам

Доходы в виде процентов по банковским вкладам входят в перечень сумм, из которых могут удерживаться алименты на содержание детей. Об этом говорится в постановлении правительства № 1908.

Алименты удерживаются с процентных доходов только тогда, когда они назначены в долевом порядке. Речь идёт о ситуациях, когда размер выплат устанавливается как определённый процент от дохода плательщика, например 25% от суммы всех доходов. Это правило действует в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса РФ.

В этом случае размер алиментных выплат зависит от количества детей:

на одного ребёнка — четверть дохода;

на двух детей — треть дохода;

на трёх и более детей — половина дохода.

Суд может уменьшить или увеличить размер указанных долей в исключительных случаях. Он учитывает материальное или семейное положение сторон и другие заслуживающие внимания обстоятельства. Виктор Машинский юрист White Stone

Если суд определил алименты в виде фиксированной денежной суммы, например 20 тысяч рублей в месяц, то проценты по банковским вкладам не учитываются при расчёте выплат. В этом случае размер алиментных платежей остаётся неизменным, независимо от появления дополнительных источников дохода.

Как рассчитываются алименты с процентов по вкладам

Удержание алиментов с процентов по вкладам производят в тех же долях, что и с других видов заработка. Расчёт алиментов с процентов осуществляют после удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В 2026 году действуют следующие налоговые ставки:

13% — если годовая величина заработка вкладчика составляет до 2,4 миллиона рублей;

15% — на сумму, превышающую этот порог.

В расчёте учитывается необлагаемый минимум — сумма, с которой НДФЛ не взимается. Его рассчитывают путём умножения 1 миллиона рублей на максимальную ключевую ставку, действующую в течение года. В 2025 году — это 21%. Таким образом, в 2026 году не придётся платить подоходный налог с процентов, если по вкладу вы заработали менее 210 тысяч рублей (1 000 000 * 21%).

Как это работает на практике:

Допустим, вы выплачиваете алименты на одного ребёнка. За 2025 год ваш процентный доход по депозиту составил 150 тысяч рублей. Это значение ниже необлагаемого минимума, НДФЛ платить не нужно. А размер алиментной выплаты составит:

150 000 * 25% = 37 500 рублей

Представим, что в 2025 году вы заработали на вкладе 350 тысяч рублей. В таком случае в 2026 году вам придётся уплатить НДФЛ, а с оставшейся суммы выплатить алименты. Если вы платите подоходный налог по минимальной ставке 13%, расчёт производят следующим образом:

НДФЛ: (350 000 – 210 000) х 13% = 18 200 рублей

Алименты: (350 000 – 18 200) х 25% = 82 950 рублей

Порядок удержания и взыскания алиментов с процентов по вкладам

Банк не удерживает алиментные суммы с вашего дохода по вкладу автоматически. В соответствии с законодательством по алиментам в 2026 году плательщик должен сам сообщить судебному приставу-исполнителю и получателю денег о наличии дополнительного заработка и отчислить с него денежную выплату.

Если не исполнить обязанность добровольно, средства на содержание детей могут взыскать принудительно. Когда получатель средств подозревает, что алиментщик утаивает свои доходы, то может подать в суд иск о корректировке размера выплат, просив привлечь банковские выписки плательщика алиментов, даже если нет прямых доказательств наличия у него вклада. Согласно ст. 57 ГПК РФ суд обязан оказать содействие в сборе доказательств, которые истец не может получить самостоятельно.

Уклонение от уплаты алиментов влечёт последствия согласно ст. 115 СК РФ и ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Если не платить алименты больше двух месяцев после начала исполнительного дела, грозят штраф в размере 20 тысяч рублей или другие наказания:

обязательные работы на срок до 150 часов;

арест на срок от 10 до 15 суток.

Кроме того, получатель средств может потребовать от алиментщика неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Какие доходы ещё учитываются при удержании алиментов

Полный перечень источников алиментных выплат приведён в постановлении правительства № 1908. Среди них:

вознаграждение за трудовую деятельность , включая основную зарплату, премиальные выплаты и установленные надбавки;

, включая основную зарплату, премиальные выплаты и установленные надбавки; прибыль от инвестиционной деятельности — в частности, дивиденды и результаты сделок с ценными бумагами;

— в частности, дивиденды и результаты сделок с ценными бумагами; арендные платежи — средства, получаемые от сдачи внаём любого вида имущества;

— средства, получаемые от сдачи внаём любого вида имущества; возвращённые суммы НДФЛ — средства, полученные в результате оформления налоговых вычетов;

— средства, полученные в результате оформления налоговых вычетов; пенсионные начисления — все виды пенсий, за исключением выплат, назначенных в связи с потерей кормильца;

— все виды пенсий, за исключением выплат, назначенных в связи с потерей кормильца; стипендии — регулярные выплаты обучающимся в образовательных учреждениях.

Доходы, с которых алименты не удерживаются

Компенсации за ущерб здоровью . Выплаты, назначенные в связи с получением травм, профессиональных заболеваний или иных повреждений, влияющих на состояние здоровья.

. Выплаты, назначенные в связи с получением травм, профессиональных заболеваний или иных повреждений, влияющих на состояние здоровья. Пособия при утрате кормильца . Государственные выплаты, предоставляемые иждивенцам в случае смерти основного добытчика семьи.

. Государственные выплаты, предоставляемые иждивенцам в случае смерти основного добытчика семьи. Возмещения ущерба от чрезвычайных ситуаций . Средства, выделяемые пострадавшим от радиационных аварий, стихийных бедствий.

. Средства, выделяемые пострадавшим от радиационных аварий, стихийных бедствий. Социальные льготы и компенсации. Регулярные или разовые выплаты, направленные на поддержку определённых категорий граждан.

Регулярные или разовые выплаты, направленные на поддержку определённых категорий граждан. Поддержка семей с детьми. Выплаты при рождении ребёнка, пособия по уходу за детьми, средства материнского капитала.

Подробный список таких доходов вы найдёте в ст. 101 закона № 229-ФЗ.

Все, что нужно знать про алименты с процентов по вкладу

Если вы платите алименты в виде части от своего дохода, проценты по банковским вкладам подлежат удержанию. Их рассчитывают по общим правилам, но только после уплаты НДФЛ.

Банк не списывает алименты с процентов по вкладам самостоятельно: плательщик обязан уведомить пристава и получателя о дополнительном доходе и произвести выплату.

В случае уклонения возможен принудительный порядок взыскания, а также начисление неустойки.

