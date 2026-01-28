Россиян предупредили о рекламных уловках при выборе вклада

Банки и другие финансовые организации применяют маркетинговые приёмы, направленные на привлечение внимания потенциальных клиентов. Так, реклама депозитов нередко обещает максимальный процент дохода, доступный далеко не каждому вкладчику. В статье рассмотрим распространённые рекламные приёмы и дадим рекомендации, как избежать ошибок при выборе вклада.

Краткосрочные вклады

Часто в рекламных предложениях банков указывается максимальная ставка депозита. Однако получить её возможно лишь при открытии вклада на определённый срок, и чаще всего короткий — от одного до трёх месяцев. Чем длиннее срок, тем ниже ставка.

Пример: вклад «Максимальный доход» в Металлинвестбанке. Банк предлагает открыть вклад под 15,5% годовых, но такая ставка доступна только по вкладу на три месяца. Если вы выберете другой срок, ставка будет ниже.

Только для новых вкладчиков

Ещё один распространённый приём: высокий процент для новых вкладчиков. Банки предлагают повышенные ставки по вкладам, но только для новых клиентов. Понятие «новый вкладчик» у каждого банка может быть разным.

Одни организации считают новыми тех клиентов, у которых не было денег на счетах в конкретном банке. Другие считают новыми тех вкладчиков, которые не открывали накопительных продуктов в банке в течение определённого времени, например последние полгода.

Основная проблема таких вкладов заключается в том, что действующие клиенты банков не смогут получить максимально возможную ставку по этим программам.

Например, вклад «Новый старт» в Норвик Банке предлагает 15,5% годовых тем клиентам, у которых не было открытых срочных вкладов в банке в последние 2 месяца. Базовые ставки по другим вкладам в этой организации не превышают 12,5%.

Что значит «новые деньги» при открытии вкладов

Доходность вместо ставки

Иногда в рекламе вкладов вместо процентных ставок указывают их доходность. Чем отличаются эти понятия?

Доходность учитывает эффект капитализации процентов. Допустим, банк ежемесячно начисляет проценты по ставке 15% годовых. Поскольку проценты прибавляются к сумме вклада, каждый последующий месяц начисления увеличиваются. Таким образом, итоговая доходность составляет уже не 15%, а примерно 16,08% благодаря накопительному эффекту.

Как работает сложный процент

Некоторое время назад отдельные банки использовали в рекламе доходность вкладов, которая превышала номинальную ставку. Таким образом они рекламировали повышенные проценты, привлекающие вкладчиков. Однако после изучения таких практик Центробанком и ФНС участников рынка призвали не прибегать к ним. Регулятор рекомендовал информировать потребителя о параметрах вкладов без применения различных приемов, искажающих условия финансовой услуги.

Что можно считать недобросовестными практиками, мы спросили у Гильдии маркетологов.

С формально-юридической точки зрения недобросовестными практиками в рекламе вкладов является только то, что напрямую нарушает законы “О рекламе” и “О банках и банковской деятельности” и не соответствует действительности. Но, с моей точки зрения, это всё, что может ввести обывателя в заблуждение, — президент НП «Гильдия Маркетологов» Игорь Березин.

Например, ниже мы видим номинальную процентную ставку, не превышающую 14,82%. Но рекламируется вклад с 15% годовых, его доходность достигается за счёт капитализации.

Ставка «лесенкой»

Некоторые банки могут рекламировать высокий процент по вкладу. Но когда клиент хочет его открыть, оказывается, что максимальная ставка действует только в начале срока, а затем постепенно снижается.

Рассмотрим пример вклада «Золотой процент+» в банке ТКБ. Реклама продукта обещает размещение денежных средств сроком на год под максимальную ставку 25% годовых. Реальное распределение ставок таково: первые 50 дней действуют максимальные 25%; далее ставка падает до 15% и сохраняется до 125-го дня; затем понижается до 13% и удерживается еще 100 дней; наконец, начиная с 225-го дня и до окончания договора, применяется минимальная ставка — 10%. Таким образом, итоговая эффективная ставка вклада составляет всего 13,8%.

Дополнительные условия

Почти все крупные банки предлагают повышенные ставки по вкладам при выполнении дополнительных условий. Это могут быть оформление дополнительных подписок, условия, связанные с расходами по дебетовой карте, открытие вклада только онлайн или только в офисе, получение зарплаты или пенсии на карту банка и т. д. Если клиент не выполняет дополнительные условия, проценты по вкладу для него, соответственно, снижаются.

Например, вклад «Времена года» в АК Барс Банке. Банк даёт надбавку ко вкладу в размере до 1,5% за выполнение дополнительных условий.

Как не попасться на рекламные приёмы

Помните: в рекламе обычно указывают наилучшую возможную доходность вкладов. Чтобы подобрать оптимальный продукт, обратите внимание на ключевые факторы:

Срок вклада. Чем больше срок, тем ниже будет ставка. Наиболее высокий процент банки предлагают по краткосрочным вкладам, в то время как вклады на год и более дают наименьшую доходность.

Возможность пополнения или досрочного снятия. Вклады с возможностью досрочного снятия средств всегда имеют более низкую процентную ставку. Возможность пополнения также может снижать доходность, но некоторые банки предоставляют такую опцию без потери процентов.

Дополнительные условия. Всегда обращайте внимание на то, какие условия требуются для открытия вклада. Если банк требует оформить премиум-подписку или его дебетовую карту, а у вас такой возможности нет, то, вероятно, вы не сможете получить максимальный процент по вкладу.

Капитализация процентов. Вклады, у которых проценты начисляются в конце срока, обычно имеют более высокие ставки по сравнению с теми, у которых есть ежемесячное начисление процентов. Дело в том, что фактическая доходность вторых часто оказывается больше за счёт упомянутого выше сложного процента.

Сумма для открытия вклада. Некоторые банки предлагают более высокие ставки, если сумма вклада больше определённого порога, например миллиона рублей. Поэтому, когда вы выбираете депозит, важно обращать внимание на то, какие ставки организация предлагает конкретно для вашей суммы.

Коротко

Банки могут использовать маркетинговые приёмы в рекламе своих вкладов. Среди них: реклама максимальных ставок, доступных только на определённый срок, только для новых вкладчиков или только при выполнении дополнительных условий. Также могут продвигаться доходности вместо номинальных ставок или ставки «лесенкой», которые снижаются на протяжении срока вклада.

Чтобы выбрать наиболее выгодный вклад, обращайте внимание на все условия и внимательно изучайте договор открытия вклада.

