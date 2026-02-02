Это должен знать каждый, у кого есть накопительный счёт

Накопительные счета пользуются популярностью благодаря хорошим процентным ставкам и возможности снимать средства в любое удобное для вас время. Но при использовании этого инструмента нужно учитывать особенности, от которых зависит ваш доход. Рассмотрим нюансы и риски накопительных счетов, на которые нужно обращать внимание при выборе продукта.

Как работает накопительный счёт

Накопительный счёт — банковский счёт, на котором можно хранить деньги и получать на них процентный доход, сохраняя полный контроль над сбережениями.

Как работает продукт:

Накопительный счёт не имеет срока действия — вы можете закрыть его в любое время. До этого момента он активен, даже если на нём нет средств.

Накопительный счёт — это вид банковского депозита. Поэтому средства, размещённые на нём, застрахованы в размере 1,4 миллиона рублей в одной организации. То есть вероятность лишиться денег на накопительном счёте минимальная. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Особенности накопительного счёта

Плавающая процентная ставка

Главный недостаток продукта — процентная ставка не фиксирована. Банк вправе корректировать её в одностороннем порядке, предупредив вас за срок, указанный в договоре, — обычно от 5 до 15 дней.

Ставки по накопительным счетам традиционно снижаются вслед за снижением ключевой ставки Банком России. Поэтому в условиях смягчения кредитно-денежной политики доходность накопительных счетов снижается.

Так, в январе 2026 года средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 крупнейших банков упала с 16,06% до 15,61% годовых. Средняя базовая ставка снизилась менее существенно — с 9,53% до 9,19%. Это отражает индекс накопительных счетов Финуслуг.

Способ начисления процентов

Банки используют два механизма расчёта процентов: на ежедневный или минимальный остаток. От выбора метода зависит, сколько вы заработаете:

На ежедневный баланс . Процентную прибыль рассчитывают каждый день на сумму на счёте. В конце периода банк складывает начисленное и выплачивает вам. Такой подход позволяет снимать сбережения без потери дохода.

. Процентную прибыль рассчитывают каждый день на сумму на счёте. В конце периода банк складывает начисленное и выплачивает вам. Такой подход позволяет снимать сбережения без потери дохода. На наименьший остаток. В расчёт принимается наименьшая сумма, которая была на балансе в течение отчётного периода. Проценты начисляются именно на эту величину. Поэтому любое снятие средств уменьшает доход.

Условия для максимальной выгоды

Многие банки предлагают надбавки к минимальной ставке — но только при выполнении определённых условий. Если их не соблюдать, то проценты начислят по базовой, обычно существенно более низкой, ставке.

Какие требования могут предъявлять кредитные организации:

ежемесячные траты по карте банка, например от 10 тысяч рублей;

подключение платной подписки;

поддержание минимального остатка.

Ограничения по сумме

Нередко банки устанавливают максимальный лимит, на который начисляются проценты. Например, до 500 тысяч рублей — по повышенной ставке, свыше этого значения — по ставке 0,01%.

Налог на проценты

С дохода по накопительному счёту нужно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговая ставка: 13% при годовой сумме вашего заработка до 2,4 миллиона рублей, 15% — при превышении указанного значения.

Прибыль с накопительного счёта, так же как и с банковского вклада, облагается налогом. Поэтому итоговая доходность может оказаться меньше. Правда, это актуально только для крупных сумм дохода, превышающих необлагаемый минимум. Андрей Пономарёв генеральный директор онлайн-платформы Webbankir

Минимум рассчитывается так: 1 миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ РФ, зафиксированную в течение года (в 2025 году — 21%). Следовательно, в 2026 году вам не нужно платить налоговый сбор с процентного дохода, если суммарно по всем вашим вкладам и накопительным счетам заработали не более 210 тысяч рублей (1 000 000 * 21%).

Риск импульсивных трат

Накопительный счёт даёт полный доступ к средствам. Поэтому если вы склонны к спонтанным покупкам, есть риск потратить сбережения раньше срока.

Как минимизировать риски

Используйте накопительные счета как часть финансовой стратегии. Инструмент подходит для достижения краткосрочных целей, таких как накопление на отпуск или ремонт, а также для временного хранения средств на текущие расходы. Сбережения для долгосрочных целей храните на вкладе. Так вы зафиксируете высокую доходность по депозиту на долгий срок и не потеряете выгоду при снижении процентных ставок. Самоконтроль. Установите чёткие правила: например, снимать деньги только при наступлении заранее оговорённых ситуаций. Ведите учёт расходов — это поможет осознать, куда уходят деньги и как сократить ненужные траты. Диверсификация накоплений. Страхование вкладов и денег на накопительных счетах действует на сумму до 1,4 миллиона рублей. Чтобы не лишиться накоплений сверх этой величины, распределяйте их между несколькими банками. Мониторинг изменений. Не игнорируйте сообщения, поступающие от банка. Уведомление об изменении процентной ставки приходит за несколько дней. За это время вы сможете подобрать более выгодный счёт или перевести деньги на вклад.

Практические советы и рекомендации по выбору накопительного счёта

При открытии накопительного счёта важно не просто выбрать самую высокую процентную ставку, а детально проанализировать условия — иначе ожидаемый доход может оказаться существенно ниже. Изучите:

Тип начисления процентов . Предпочтительнее, когда процентный доход рассчитывается ежедневно.

. Предпочтительнее, когда процентный доход рассчитывается ежедневно. Условия получения высокой ставки . Выбирайте продукт без дополнительных условий или с условиями, которые вам несложно выполнить.

. Выбирайте продукт без дополнительных условий или с условиями, которые вам несложно выполнить. Дополнительные надбавки . Могут предоставлять зарплатным или новым клиентам.

. Могут предоставлять зарплатным или новым клиентам. Лимиты на сумму начисления. Для максимизации дохода важно, чтобы проценты начислялись на всю сумму, размещённую на вкладе.

Накопительный счёт — инструмент, который подойдёт тем, у кого есть индивидуальные условия от банка. А также тем, кому деньги могут потребоваться в любой момент, однако пока неизвестно, когда точно. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Что нужно знать про накопительный счёт

Накопительный счёт даёт возможность размещать денежные средства, получать на них процентный доход и при этом сохранять гибкость в управлении капиталом. Одним из преимуществ является защита сбережений: в рамках системы страхования вкладов возмещается до 1,4 миллиона рублей в пределах одного банка.

Тем не менее владельцы таких счетов сталкиваются с рядом потенциальных рисков:

изменение ставки;

невыгодная методика начисления процентов;

дополнительные условия для получения максимальной выгоды.

Для снижения рисков рекомендуется отдавать предпочтение счетам с начислением процентов на ежедневный остаток, внимательно изучать условия продукта, избегая излишне строгих требований, диверсифицировать сбережения.

