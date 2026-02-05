Куда вложить деньги в феврале: 10 выгодных вкладов

После снижения ключевой ставки до 16% в декабре доходность банковских вкладов также уменьшилась. По данным Финуслуг, средняя ставка в топ-20 банках по трёхмесячному и годовому вкладу к началу февраля снизилась на 0,03 п.п. каждая — до 14,52 и 12,95% годовых соответственно. Однако на рынке всё ещё есть выгодные варианты для размещения средств. Мы собрали подборку из 10 самых привлекательных предложений февраля. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.

Вклад от Сбера

Если вы ищете надёжный способ получить высокий доход на свои сбережения, стоит обратить внимание на вклад от Сбера. Этот флагманский накопительный продукт банка предлагает выгодные ставки даже после снижения «ключа». Банк позволяет получать до 15% годовых на новые деньги, не лежавшие на счетах в последние 2 месяца. Клиенты могут выбрать удобный срок и порядок выплаты процентов — ежемесячно или в конце. Подробности — на сайте Сбера.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов в конце срока:

на 3 месяца — 13,5%;

на 4 месяца — 15%;

на 5 месяцев — 14,9%;

на 6 месяцев — 14,1%;

на 1 год — 11,5%;

на 3 года — 6,5%.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 13,35%;

на 4 месяца — 14,7%;

на 5 месяцев — 14,5%;

на 6 месяцев — 13,7%;

на 1 год — 10,9%;

на 3 года — 5,95%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Сбер делает надбавки к базовой ставке не только на новые деньги. Повышенную доходность могут получить клиенты с подпиской СберПрайм, держатели премиальных и зарплатных карт, пенсионеры, клиенты, совершившие траты от 30 тысяч рублей по картам банка, и те, у кого на накопительных счетах Сбера хранится от 100 тысяч рублей. Более выгодные ставки доступны в приложении СберБанк Онлайн.

Если вам важна гибкость, у Сбера есть и другие варианты: вклады с возможностью пополнения, мультивалютные депозиты или вклады, доходность которых привязана к ключевой ставке Банка России.

Вклад «Оранжевый» от Экспобанка

Вклад со ставкой 15,6% доступен клиентам, которые не размещали деньги в Экспобанке в течение последних 30 дней. Открыть его можно в любом офисе банка — нужен только паспорт. Единственный доступный срок размещения средств — 3 месяца. Проценты начисляются в конце срока. Один клиент может иметь не более одного «Оранжевого» вклада.

Валюта: рубль.

Ставка: на 3 месяца — 15,6%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: 3 месяца.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: нет.

Выплата процентов: в конце срока.

МТС Вклад плюс от МТС Банка

У МТС Вклад плюс базовые ставки находятся в диапазоне 11–14,5% в зависимости от срока размещения средств и способа выплаты процентов. Максимальную ставку 15% можно получить, если у вас подключён один из пакетов услуг банка: Premium, Silver line, Private banking.

Валюта: рубль и юань.

Ставка при ежемесячной выплате процентов на вклад:

на 3 месяца — 14,5%;

на 4 месяца — 14,4%;

на 6 месяцев — 14%;

на 1 год — 12,6%;

на 3 года — 11%.

Ставка при ежемесячной выплате процентов на банковский счёт:

на 3 месяца — 14,34%;

на 4 месяца — 14,16%;

на 6 месяцев — 13,62%;

на 1 год — 11,93%;

на 3 года — 9,55%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3, 6, 9 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 1,49%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад «Мой дом» от Банка ДОМ.РФ

Вклад «Мой дом» предлагает гибкие условия, подходящие для различных финансовых задач. Депозит доступен в нескольких валютах: рублях, долларах США, евро и китайских юанях. Максимальная доходность по рублёвому вкладу составляет 16% годовых. Такую ставку можно получить при размещении на депозите от 1,5 миллиона рублей сроком на 2 месяца. Но так как не все располагают такими суммами, ниже мы рассмотрели ставки для вкладов от 30 тысяч рублей.

Условия для рублёвого вклада без пополнения и снятия:

Валюта: рубль, доллар, евро, юань.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц для всех клиентов:

на 2 месяца — 14,9%;

на 3 месяца — 14,8%;

на 6 месяцев — 14,4%;

на 1 год — 11,8%;

на 3 года — 9,3%.

При условии выплаты в конце срока для всех клиентов:

на 2 месяца — 15,1%;

на 3 месяца — 15,1%;

на 6 месяцев — 15%;

на 1 год — 13,1%;

на 3 года — 11,5%.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: есть.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Альфа-Вклад «Максимальный» от Альфа-Банка

Клиенты Альфа-Банка могут получить ставку до 14,8% годовых. Вклад можно открыть на срок от 2 месяцев до 3 лет. Предусмотрены варианты депозитов с возможностью пополнения или частичного снятия денег, но по сниженным ставкам. Специально для новых клиентов действует отдельная линия вкладов с максимальной ставкой до 15% с учётом капитализации процентов. Премиальным клиентам банка тоже доступна повышенная ставка по данному вкладу.

Валюта: рубль.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 14,62%;

на 4 месяца — 13,66%;

на 6 месяцев — 13,51%;

на 1 год — 12,19%;

на 3 года — 6,62%.

Ставка на новые деньги:

на 3 месяца — 14,82%;

на 4 месяца — 13,76%;

на 6 месяцев — 13,61%;

на 1 год — 12,28%;

на 3 года — 7,27%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Вклад «Времена года» от Ак Барс Банка

Клиенты Ак Барс Банка могут получить по этому вкладу до 16% с учётом надбавок. Депозит можно открыть в рублях на срок от 2 месяцев до 3 лет. Проценты по нему начисляются ежедневно, начиная со второго дня, и выплачиваются в конце срока. Повышенную ставку могут получить новые клиенты банка, владельцы подписки и те, кто открывает вклад онлайн.

Валюта: рубль.

Базовая ставка по вкладу:

на 2 месяца — 13,15%;

на 3 месяца — 13,3%;

на 4 месяца — 14,5%;

на 6 месяцев — 14%;

на 1 год — 12%;

на 3 года — 7,5%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Вклад «Копить» от Газпромбанка

Вклад «Копить» от Газпромбанка позволяет получать до 14,8% годовых. Депозит можно открыть онлайн на сумму от 15 тысяч рублей. Пенсионеры, новые и зарплатные клиенты могут претендовать на повышенную ставку. При оформлении вклада в офисе банк снижает ставку на 1%, поэтому его выгоднее открывать дистанционно.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов в конце срока онлайн для всех клиентов:

на 1 месяц — 13,8%;

на 3 месяца — 14,6%;

на 4 месяца — 14,3%;

6 месяцев — 14%;

на 1 год — 13%;

на 3 года — 8,1%.

При условии ежемесячной выплаты процентов на вклад онлайн для всех клиентов:

на 1 месяц — 13,8%;

на 3 месяца — 14,3%;

на 4 месяца — 14,1%;

на 6 месяцев — 13,69%;

на 1 год — 12,78%;

на 3 года — 8,21%.

Минимальная сумма: 15 тысяч рублей по открытии онлайн и 300 тысяч при открытии в офисе.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад в Сейвах от Яндекс Банка

Максимальную ставку (15%) Яндекс Банк предлагает при размещении средств на 3 месяца. У клиентов есть возможность открыть вклад на нестандартный срок — 2 недели под 14,5% годовых. Это придаёт продукту высокую гибкость. Всего клиент может открыть до 10 сейвов (вкладов) на сумму до 10 миллионов рублей каждый.

Валюта: рубль.

Ставка по вкладу:

на 2 недели — 14,5%;

на 3 месяца — 15%;

на 6 месяцев — 14%;

на 1 год — 12%;

на 2 года — 11%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 2 недель до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: в первые 7 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

«СмартВклад» от Т-Банка

Т-Банк предлагает вклад с доходностью до 14,56% годовых (15% с учётом капитализации) и возможностью выбора валюты — рубль или юань. Депозит подходит как для краткосрочного размещения средств, так и для их накопления на срок до 2 лет. Опция «Непополняемый вклад» позволяет увеличить доходность, но положить на счёт дополнительные деньги в таком случае можно только в течение 30 дней с момента открытия.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу без пополнения в рублях:

на 1 месяц — 14,2%;

на 3 месяца — 14%;

на 6 месяцев — 14,56%;

на 1 год — 12,5%;

на 2 года — 11,5%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 1 месяц — 0,01%;

на 3 месяца — 0,5%;

на 6 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 3,5%;

на 2 года — 3,5%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 5000 юаней.

Срок: от 1 месяца до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: свободно или только в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

«Свой вклад» от Россельхозбанка

При оформлении вклада в Россельхозбанке можно выбрать, будет ли он пополняемым, возможно ли частичное снятие и как будут начисляться проценты. Максимальная ставка — 15% — доступна при дистанционном открытии депозита на 3 месяца с выплатой процентов в конце срока. Получить её могут как новые, так и действующие клиенты банка. В остальных случаях ставки на новые деньги будут выше стандартных на 0,2%.

Валюта: рубль и юань.

Стандартная ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при выплате процентов каждый месяц:

на 2 месяца — 13,25%;

на 3 месяца — 14,8%;

на 4 месяца — 13,55%;

на 6 месяцев — 12,95%;

на 13 месяцев — 11,15%;

на 3 года — 7,2%.

Стандартная ставка при выплате в конце срока:

на 2 месяца — 13,3%;

на 3 месяца — 15%;

на 4 месяца — 13,8%;

на 6 месяцев — 13,3%;

на 13 месяцев — 11,8%;

на 3 года — 8%.

Ставка по вкладу в юанях с выплатой процентов в конце срока:

на 3 месяца — 2,5%;

на 6 месяцев — 3%;

на 13 месяцев — 3,5%;

на 3 года — 3%.

Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 3 месяцев до 4 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

При выборе депозита учитывайте не только размер процентной ставки, но и собственные финансовые потребности. Например, если планируете создать финансовую подушку безопасности, лучше предпочесть вклад с функцией досрочного снятия средств, пусть даже под небольшой процент. Важно ясно представлять цель накопления и подобрать оптимальный продукт.

