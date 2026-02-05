Россияне могут узнать, какой налог на вклад им нужно уплатить за 2025 год

Сведения о налоге на вклады за 2025 год уже доступны: как их найти
Многим россиянам в личном кабинете налогоплательщика уже доступны данные о доходах по вкладам за 2025 год. Рассказываем, как узнать сумму налога, который нужно будет уплатить до 1 декабря 2026 года.
Как проверить данные
Чтобы посмотреть информацию о ваших процентных доходах, выполните следующие шаги:
- Зайдите в свой онлайн-кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
- Перейдите в раздел «Доходы».
- Выберите «Сведения о доходах».
- Найдите пункт «Проценты по вкладам».
Обобщённые данные отражаются на главной странице, которая открывается после авторизации в системе.
Если данные не совпадают с вашими расчётами, можно сообщить об ошибке прямо через личный кабинет налоговой. Для этого зайдите в раздел «Проценты по вкладам» и нажмите «Сообщить об ошибке».
Как начисляется налог
Налог взимается не со всей суммы вклада, а только с начисленных процентов, превышающих необлагаемый минимум. Он рассчитывается по формуле:
В 2025 году ключевая ставка достигала максимума 21%. То есть, если вы заработали меньше 210 тысяч рублей (1 000 000 * 21%), оплачивать налоговый сбор не нужно. Если ваш доход превысил пороговое значение, следует оплатить сбор с суммы превышения.
Ставка, по которой рассчитывают сбор, будет следующей:
- 13% — если совокупный доход меньше 2,4 миллиона рублей;
- 15% — если ваш доход больше 2,4 миллиона рублей.
Пример расчёта: вы получили 300 тысяч рублей дохода от вкладов. Из этой суммы не облагается налогом 210 тысяч рублей. Сумма для расчёта сбора составит 90 тысяч рублей (300 000 − 210 000). При условии, что ваш совокупный доход за год не превышает 2,4 миллиона рублей, налог будет вычисляться так:
90 000 * 13% = 11 700 рублей.
Если же заработок больше порогового значения, то вам придётся заплатить 13 500 рублей (90 000 * 15%).
Кто рассчитывает платёж и как его оплатить
Расчёт налога на доход по вкладам полностью автоматизирован — эту функцию выполняет ФНС.
- До 1 февраля каждого года кредитные организации передают в ФНС информацию о выплаченных клиентам процентах за предыдущий год.
- На основании полученных от банков данных ФНС рассчитывает сумму сбора и готовит налоговое уведомление.
- Во второй половине года налогоплательщики получают уведомление — оно приходит одновременно с требованиями об уплате имущественных налогов.
Срок уплаты налога за проценты, начисленные в прошлом году, — не позднее 1 декабря текущего года. Оплата производится:
- на портале ФНС;
- на портале «Госуслуги»;
- в офисах банков, если вы получили бумажное уведомление или распечатали квитанцию.
Как уплатить налог на вклады в 2026 году
Проверьте размер процентного дохода и сделайте предварительный расчёт налогового сбора на сайте ФНС.
Необходимые сведения уже отображаются во многих личных кабинетах налогоплательщиков.
Если сумма вашего дохода менее 210 тысяч рублей — налоговый сбор оплачивать не требуется. Когда сумма процентов больше — сбор платится с части, превышающей порог.
Уплатить сбор за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года. Самостоятельно производить расчёты и декларировать процентные доходы не нужно.