Россияне могут узнать, какой налог на вклад им нужно уплатить за 2025 год

Многим россиянам в личном кабинете налогоплательщика уже доступны данные о доходах по вкладам за 2025 год. Рассказываем, как узнать сумму налога, который нужно будет уплатить до 1 декабря 2026 года.

Как проверить данные

Чтобы посмотреть информацию о ваших процентных доходах, выполните следующие шаги:

Зайдите в свой онлайн-кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Перейдите в раздел «Доходы». Выберите «Сведения о доходах». Найдите пункт «Проценты по вкладам».

Обобщённые данные отражаются на главной странице, которая открывается после авторизации в системе.

Если данные не совпадают с вашими расчётами, можно сообщить об ошибке прямо через личный кабинет налоговой. Для этого зайдите в раздел «Проценты по вкладам» и нажмите «Сообщить об ошибке».

Как начисляется налог

Налог взимается не со всей суммы вклада, а только с начисленных процентов, превышающих необлагаемый минимум. Он рассчитывается по формуле:

В 2025 году ключевая ставка достигала максимума 21%. То есть, если вы заработали меньше 210 тысяч рублей (1 000 000 * 21%), оплачивать налоговый сбор не нужно. Если ваш доход превысил пороговое значение, следует оплатить сбор с суммы превышения.

Ставка, по которой рассчитывают сбор, будет следующей:

13% — если совокупный доход меньше 2,4 миллиона рублей;

15% — если ваш доход больше 2,4 миллиона рублей.

Пример расчёта: вы получили 300 тысяч рублей дохода от вкладов. Из этой суммы не облагается налогом 210 тысяч рублей. Сумма для расчёта сбора составит 90 тысяч рублей (300 000 − 210 000). При условии, что ваш совокупный доход за год не превышает 2,4 миллиона рублей, налог будет вычисляться так:

90 000 * 13% = 11 700 рублей.

Если же заработок больше порогового значения, то вам придётся заплатить 13 500 рублей (90 000 * 15%).

Кто рассчитывает платёж и как его оплатить

Расчёт налога на доход по вкладам полностью автоматизирован — эту функцию выполняет ФНС.

До 1 февраля каждого года кредитные организации передают в ФНС информацию о выплаченных клиентам процентах за предыдущий год.

На основании полученных от банков данных ФНС рассчитывает сумму сбора и готовит налоговое уведомление.

Во второй половине года налогоплательщики получают уведомление — оно приходит одновременно с требованиями об уплате имущественных налогов.

Срок уплаты налога за проценты, начисленные в прошлом году, — не позднее 1 декабря текущего года. Оплата производится:

на портале ФНС;

на портале «Госуслуги»;

в офисах банков, если вы получили бумажное уведомление или распечатали квитанцию.

Как уплатить налог на вклады в 2026 году

Проверьте размер процентного дохода и сделайте предварительный расчёт налогового сбора на сайте ФНС.

Необходимые сведения уже отображаются во многих личных кабинетах налогоплательщиков.

Если сумма вашего дохода менее 210 тысяч рублей — налоговый сбор оплачивать не требуется. Когда сумма процентов больше — сбор платится с части, превышающей порог.

Уплатить сбор за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года. Самостоятельно производить расчёты и декларировать процентные доходы не нужно.

