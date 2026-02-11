В условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России банки плавно снижают доходность вкладов. Тем не менее на рынке есть программы с повышенной ставкой, превышающей ключевую. Рассказываем, можно ли переоформить вклад под более высокий процент и когда выгодно перекладывать деньги на новый депозит.

© patpitchaya/iStock.com

Можно ли переоформить вклад

Переоформление действующего вклада на новых условиях невозможно. Банк не вправе изменить процентную ставку по уже заключённому договору до истечения его срока.

Банки могут обновлять депозиты, предлагать новые более выгодные продукты. Но просто взять и переподписать договор нельзя. Обычно для получения более выгодных условий требуется закрыть текущий вклад и открыть новый. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Поэтому у вас есть два варианта получить более высокий процент:

Досрочное закрытие старого вклада и открытие нового — вы расторгаете текущий договор, забираете средства и размещаете их под актуальную повышенную ставку.

— вы расторгаете текущий договор, забираете средства и размещаете их под актуальную повышенную ставку. Пролонгация вклада при окончании срока — когда срок вклада истекает, банк может автоматически или по вашему заявлению продлить договор на условиях, действующих на дату пролонгации.

Автоматическое продление вклада возможно лишь тогда, когда эта опция прописана в вашем договоре. Если условие предусмотрено, то вклад автоматически продлевается на тот же срок. Новый период начинается по истечении предыдущего.

Если в вашем договоре отсутствует условие об автоматической пролонгации, то по окончании срока деньги переводятся на счёт до востребования со ставкой 0,01% годовых. Продлить вклад на других, более выгодных условиях, можно самостоятельно: лично в отделении, онлайн‑банке или мобильном приложении.

Как понять, стоит ли перекладывать деньги на новый вклад

Чтобы принять обоснованное решение, оцените следующие критерии:

Потери от досрочного закрытия вклада . Чаще всего при расторжении депозитного договора банки пересчитывают проценты по минимальной ставке 0,01% годовых. Однако некоторые финансовые учреждения предлагают специальные условия, согласно которым пересчёт процентов производится по минимальной ставке только за период после последнего начисления выплат. Прежде чем закрывать депозит досрочно, оцените, сколько вы потеряете.

. Чаще всего при расторжении депозитного договора банки пересчитывают проценты по минимальной ставке 0,01% годовых. Однако некоторые финансовые учреждения предлагают специальные условия, согласно которым пересчёт процентов производится по минимальной ставке только за период после последнего начисления выплат. Прежде чем закрывать депозит досрочно, оцените, сколько вы потеряете. Срок действия текущего вклада. Если ваш депозит открыт недавно (например, 1–2 месяца назад), оформление нового может стать выгодным решением. Но если вы закроете старый долгосрочный вклад, то рискуете потерять больше процентов, чем заработать.

Если ваш депозит открыт недавно (например, 1–2 месяца назад), оформление нового может стать выгодным решением. Но если вы закроете старый долгосрочный вклад, то рискуете потерять больше процентов, чем заработать. Разница в процентных ставках . Вероятность получить выгоду выше, когда новая ставка превышает старую на 2–3 процентных пункта (п. п.) и более. Если разница составляет менее 1 п. п., переоформление может не окупиться.

. Вероятность получить выгоду выше, когда новая ставка превышает старую на 2–3 процентных пункта (п. п.) и более. Если разница составляет менее 1 п. п., переоформление может не окупиться. Условия начисления процентов. Сравнивайте не только ставки, но и доходность — она учитывает способ начисления процентов. Например, вклад с ежемесячной капитализацией под 10% будет выгоднее, чем депозит под 11% с выплатой процентов в конце срока.

Сравнивайте не только ставки, но и доходность — она учитывает способ начисления процентов. Например, вклад с ежемесячной капитализацией под 10% будет выгоднее, чем депозит под 11% с выплатой процентов в конце срока. Дополнительные условия. Иногда для получения высокой ставки нужно выполнить определённые требования. Часто выгодные условия предлагают для новых денег — тех, которых не было на счетах банка в течение 30–90 дней до открытия вклада. Если перевести старый вклад на новый в том же банке, максимальная ставка будет недоступна.

Что значит «новые деньги» при открытии вкладов

Как посчитать выгоду

Чтобы принять объективное решение, проведите расчёты:

Сначала определите, сколько вы заработаете по старому вкладу, если не закрывать его. После этого вычислите потери при досрочном закрытии: узнайте, по какой ставке будут пересчитаны проценты, и рассчитайте сумму потерянных процентов за период действия вклада. Затем оцените доход по новому вкладу: учитывайте сумму, новую ставку, способ начисления процентов. В завершение сравните итоговые суммы. Учитывайте аналогичные сроки размещения. Если результат положительный, переоформление выгодно.

Делать расчёты удобно с помощью онлайн-калькуляторов, например на сайтах Консультант, Финуслуги или Яндекс. Вам нужно только подставить в них свои значения, выбрать подходящие условия, и система сама рассчитает проценты.

Пример расчёта:

У вас открыт вклад на сумму 1 миллион рублей под 12% на 1 год с ежемесячной капитализацией. Через 2 месяца вам предлагают открыть депозит без капитализации под 15% годовых на такой же срок. Рассчитаем, принесёт ли это выгоду.

Если не закрывать депозит, за год вы заработаете 126 825 рублей процентов.

© ya.ru

Допустим, при досрочном закрытии вы теряете весь начисленный доход. За 2 месяца — всего 20 100 рублей.

© ya.ru

Новый вклад под высокий процент принесёт вам 150 000 рублей за год.

© ya.ru

Вычтите из дохода по новому депозиту доход по действующему вкладу и добавьте сумму утраченных процентов вследствие досрочного закрытия старого счёта.

150 000 – 126 825 – 20 100 = 3075 рублей.

Новый вклад выгоднее на 3075 рублей. Однако расчёт необходимо проводить с учётом сроков вкладов: оставаясь на старом депозите, вы завершите его на два месяца ранее, чем закончится срок нового. Поэтому в данном случае закрывать старый вклад и открывать новый не имеет смысла.

Как переоформить вклад: пошаговая инструкция

Проверьте условия текущего вклада. Изучите договор, уточните, как рассчитываются потерянные проценты, проверьте дату окончания срока. Сравните предложения. Посмотрите ставки в своём банке и у конкурентов, обратите внимание на условия начисления процентов и минимальные суммы. Рассчитайте выгоду: определите сумму потерь при досрочном закрытии, оцените доход по новому вкладу с учётом сроков размещения. Закройте старый вклад. Посетите отделение банка или закройте депозит через приложение. Переведите деньги в банк, в котором вы собираетесь открыть новый вклад. Откройте новый вклад. Подайте заявление на открытие вклада лично или онлайн. Разместите на нём свои накопления.

Стоит ли закрывать старый вклад, чтобы открыть новый

Переоформление вклада под более высокий процент может увеличить ваш доход, но требует внимательного анализа.

Оцените потери при досрочном закрытии, сравните доходность разных вариантов и учтите все условия.

Если разница в ставках значительна, а потери при досрочном расторжении невелики, переоформление оправданно. В противном случае лучше дождаться окончания срока для пролонгации на новых условиях.

