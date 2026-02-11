Россиян предупредили о снижении доходности вкладов перед заседанием ЦБ

Доходность трёхмесячных депозитов в топ-20 банков с последнего заседания Банка России в декабре упала в среднем на 1,03 процентного пункта, до 14,48% годовых. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов Финуслуг (пресс-релиз есть в распоряжении «Рамблера»).

Банки изменили условия по накопительным продуктам после снижения ключевой ставки ЦБ 19 декабря 2025 года с 16,5 до 16% годовых.

Средняя ставка по депозитам сроком на 6 месяцев за период уменьшилась на 0,61 п. п. и на 11 февраля составляет 14,12% годовых. Доходность годовых вкладов с 19 декабря снизилась в среднем на 0,57 п. п., до 12,93% годовых.

Изменения средних ставок по длинным вкладам к 11 февраля:

до 11,46% годовых — депозиты на 1,5 года (–0,25 п. п.);

годовых — депозиты на 1,5 года (–0,25 п. п.); до 11,22% годовых — депозиты на 2 года (–0,17 п. п.);

годовых — депозиты на 2 года (–0,17 п. п.); до 10,56% годовых — депозиты на 3 года (–0,33 п. п.).

Первое заседание Банка России по ключевой ставке в 2026 году состоится 13 февраля. По прогнозам опрошенных «Рамблером» аналитиков, регулятор может как взять «паузу» в цикле снижения ставки, так и снизить её с умеренным шагом 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых.

