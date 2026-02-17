Как выбрать выгодный накопительный счёт

Накопительный счёт отличается от вклада тем, что вы можете в любой момент снять с него деньги или пополнить, часто без потери процентов. Но у каждого банка свои условия по таким инструментам. Разбираемся, какими могут быть эти условия и как выбрать наиболее выгодный накопительный счёт.

Какие есть особенности у накопительных счетов

Первая особенность заключается в разном подходе к начислению процентов: одни банки начисляют их на минимальную сумму за месяц, другие — на сумму на конец каждого дня. Вот как это работает:

Начисление на минимальную сумму. Вы положили на счёт 40 тысяч рублей, спустя два дня сняли 10 тысяч рублей, а вскоре вернули обратно. Несмотря на возврат денег, процентная ставка за месяц рассчитывается исходя из наименьшей суммы, находившейся на счёте, — в данном примере это 30 тысяч рублей. Если же в течение месяца вы временно выводили всю сумму целиком, проценты не начисляются совсем, поскольку минимальный остаток становится нулевым.

Начисление на ежедневную сумму. При таком подходе проценты рассчитываются ежедневно на сумму, зафиксированную на счёте вечером конкретного дня. Например, если в первый день остаток составил 40 тысяч рублей, то именно на неё начислятся проценты. Если на второй день вы сняли 10 тысяч рублей, то доход будет рассчитан уже на оставшуюся сумму — 30 тысяч рублей.

Часто банки предоставляют возможность выбора одного из двух вариантов начисления процентов. Ставка при расчёте на основании минимальной суммы зачастую оказывается выше. К примеру, Альфа-Банк устанавливает ставку в размере 16% годовых при выборе варианта расчёта по минимальной сумме и 14,5% — при расчётах на основе ежедневного остатка.

Вторая особенность заключается в принципе выплаты процентов.

Они выплачиваются двумя способами:

Выплата процентов в конце расчётного периода. Это самый распространённый вариант. Проценты начисляются ежедневно, но выплачиваются в конце расчётного периода — в конце календарного месяца или в начале следующего. Этот способ не такой выгодный, как второй, так как в нём не применяется сложный процент.

Ежедневная выплата процентов. Каждый день к основной сумме прибавляются новые проценты, и если вы не снимаете средства, то завтра проценты будут начислены уже на большую сумму. Этот процесс называют капитализацией процентов, благодаря которой итоговая прибыль немного возрастает.

Например, если вы положите 100 тысяч на накопительный счёт под 16%, то с ежемесячной выплатой через полгода ваш доход составит 8201 рубль, а с ежедневной выплатой — 8256 рублей. Сумма несущественная, но это всё же больше, чем в первом варианте.

Среди российских банков услугу ежедневного начисления процентов по накопительным счетам предлагают немногие кредитные организации. Одна из них — Яндекс Банк.

Третья важная особенность касается размера ставок, предлагаемых банками по накопительным счетам. Для получения наиболее выгодных условий часто необходимо выполнять определённые требования. Давайте рассмотрим наиболее распространённые ситуации.

Приветственные ставки. Сегодня практически все крупные российские банки предлагают своим новым клиентам приветственную надбавку к стандартной ставке. Суть её проста: клиенты, открывшие накопительный счёт впервые, получают повышенную процентную ставку на ограниченный срок.

Рассмотрим пример Газпромбанка: максимальная ставка составляет 16,2% годовых, однако она действует только в первые два месяца и доступна клиентам, у которых не было ранее открытых депозитов или накопительных счетов в банке в течение последних трёх месяцев. С третьего месяца ставка снижается до 9,7%.

Дополнительные условия. Помимо приветственных надбавок, есть и другие. Их банки предлагают за выполнение определённых условий. Например, в МТС Банке повышенные ставки могут получить зарплатные клиенты банка, клиенты с премиум-подпиской, а также те, кто тратит по картам определённую сумму денег.

У других банков могут быть иные условия, например за открытие счёта онлайн или покупку премиум-подписки банка.

5 советов, как открыть накопительный счёт выгодно

Мы собрали для вас пять полезных советов, которые помогут открыть счёт наиболее выгодно.

Выберите тип начисления процентов. Прежде чем открыть накопительный счёт, определитесь, планируете ли вы пополнять или снимать с него деньги в течение следующего месяца. Если ответ положительный, то вам больше подойдет счёт с ежедневным начислением процентов. Если же вы не планируете трогать средства на счёте в следующий месяц, то стоит выбрать начисление на минимальную сумму, так как ставки там выше.

По возможности выбирать банк с ежедневной выплатой процентов. Капитализация пусть и незначительно, но увеличивает вашу доходность. Если есть выбор между двумя накопительными счетами с одинаковыми ставками, нужно выбирать тот, по которому доход выплачивается каждый день.

Держите деньги в разных банках. Система страхования вкладов гарантирует сохранность средств на депозитах и накопительных счетах на сумму до 1,4 миллиона рублей в одном банке. Если ваша сумма превышает этот лимит, рекомендуется держать деньги в разных банках, чтобы был застрахован весь ваш капитал.

Периодически менять банк. Поскольку банки нередко устанавливают более выгодные ставки для вновь привлечённых клиентов, полезно каждые два-три месяца открывать новый накопительный счёт в другой кредитной организации. Таким образом можно повысить доходность вложений. Однако важно проявлять осторожность и избегать открытия счетов в небольших и недостаточно надёжных банках.

Выбирайте надёжные банки. Проверьте наличие лицензии у банка на сайте Банка России и убедитесь, что она действует. Также проверьте на сайте Банки.ру финансовую устойчивость кредитной организации: чем больше у него активов, тем выше надёжность. Также обратите внимание на репутацию банка: чем больше у него положительных отзывов, тем лучше. Это можно сделать, например, на сайте Сравни.ру.

Как пользоваться накопительными счетами максимально выгодно

Главное о выборе накопительного счёта

Накопительные счета отличаются условиями начисления и выплаты процентов, что влияет на их конечную доходность. Важно учитывать разницу между схемами начисления на минимальную месячную сумму и ежедневный остаток. Первый метод даёт преимущество при стабильном балансе, если вы не снимаете деньги со счёта. Второй подходит для проведения активных операций.

Размер ставки также зависит от соблюдения определённых требований банка. Многие кредитные организации предлагают специальные условия новым вкладчикам, устанавливая повышенный процент на первые месяцы срока депозита. Дополнительные преимущества предоставляются активным пользователям банковских продуктов и услуг.

Для максимальной выгоды эксперты рекомендуют периодически менять банк, обращая внимание на гарантии системы страхования вкладов и финансовую стабильность выбранного банка. Оптимальным решением станет распределение средств между счетами в разных кредитных организациях, особенно если общий объём инвестиций превышает 1,4 миллиона рублей.

Это должен знать каждый, у кого есть накопительный счёт