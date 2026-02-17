Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья
Каждый второй мечтает о накоплениях, а большинству для спокойной жизни нужно свыше 3 миллионов рублей. Такие данные получены в результате исследования СберНПФ и сервиса «Работа.ру». Оно проводилось в феврале 2026 года. Опрос охватил 3200 работающих граждан старше 18 лет.
Более половины опрошенных признают: наличие сбережений — один из главных факторов душевного равновесия. 66% респондентов заявили, что для комфортной жизни им необходимо накопить не менее 3 миллионов рублей.
Каждый шестой опрошенный стремится сформировать капитал в размере 1–3 миллиона рублей. Каждый десятый довольствовался бы суммой до 1 миллион рублей. Ещё 8% выбрали вариант «Другое».
Топ материальных ценностей россиян:
- Недвижимость — лидер предпочтений с 81% голосов.
- Пассивный доход — выбрали 55% участников опроса.
- Сбережения — 51% опрошенных считают накопления обязательным элементом благополучной жизни.
- Личный автомобиль — набрал 30% голосов.
- Золото и ценные бумаги — отметили 17% респондентов.
Результаты опроса показывают, что россияне не забывают и о духовных аспектах. Так, 69% респондентов назвали семью и детей главной нематериальной ценностью, а 55% мечтают о жизни без серьёзных потрясений.