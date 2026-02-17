$76.6291.04

Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья

Ирина Агальцова

Каждый второй мечтает о накоплениях, а большинству для спокойной жизни нужно свыше 3 миллионов рублей. Такие данные получены в результате исследования СберНПФ и сервиса «Работа.ру». Оно проводилось в феврале 2026 года. Опрос охватил 3200 работающих граждан старше 18 лет.

© lite_2046/iStock.com

Более половины опрошенных признают: наличие сбережений — один из главных факторов душевного равновесия. 66% респондентов заявили, что для комфортной жизни им необходимо накопить не менее 3 миллионов рублей.

Каждый шестой опрошенный стремится сформировать капитал в размере 1–3 миллиона рублей. Каждый десятый довольствовался бы суммой до 1 миллион рублей. Ещё 8% выбрали вариант «Другое».

Топ материальных ценностей россиян:

  • Недвижимость — лидер предпочтений с 81% голосов.
  • Пассивный доход — выбрали 55% участников опроса.
  • Сбережения — 51% опрошенных считают накопления обязательным элементом благополучной жизни.
  • Личный автомобиль — набрал 30% голосов.
  • Золото и ценные бумаги — отметили 17% респондентов.

Результаты опроса показывают, что россияне не забывают и о духовных аспектах. Так, 69% респондентов назвали семью и детей главной нематериальной ценностью, а 55% мечтают о жизни без серьёзных потрясений.

