Названы самые проверенные способы защиты сбережений от инфляции

Как защитить сбережения от инфляции: вклады, ценные бумаги, реальные активы
Большинство из нас далеки от мира финансов, но слово «инфляция» знакомо каждому. Все мы замечаем, когда отложенная на долгожданный отпуск у моря сумма через полгода тает так, что хватает лишь на скромную поездку. Сегодня вместе со СберСовой разбираемся, как не просто сохранить, но и приумножить свои сбережения, чтобы мечты и планы оставались в силе, несмотря на рост цен.
Что такое инфляция и почему её все боятся
Если наши деньги просто лежат «под матрасом» или на карте, они каждый год теряют часть своей реальной стоимости.
Простой пример: инфляция всего в 7% в год и ваши двести тысяч рублей в январе на полноценный отпуск. Те же двести тысяч рублей в декабре – это отпуск минус трансфер из аэропорта, страховка и несколько ужинов. Деньги те же, а возможностей меньше.
А теперь, представьте, сколько за год можно потерять с миллиона рублей, если не защитить сбережения.
Самые распространённые инструменты сохранения капитала
Банковские вклады
Это самый простой, понятный и доступный вариант. Они подходят на любой срок и сумму вложений. Проверенный способ сохранить подушку безопасности или накопить на краткосрочные цели.
Плюсы:
- Просто и понятно – не нужно быть брокером или финансовым аналитиком. Открыть вклад можно парой кликов в приложении банка.
- Гарантированный доход – банк заплатит вам ровно тот процент, который указан в условиях вашего вклада.
- Безопасность – ваши деньги застрахованы государством (до 1,4 млн рублей), а значит, их точно вернут.
Минусы:
- Невысокая доходность – часто процент по вкладу лишь немного покрывает инфляцию.
- При резком скачке цен реальная выгода может быть нулевой. Этот способ скорее минимизация потерь, а не реальный рост.
Ценные бумаги
Облигации, акции, ПИФы – достаточно надёжный и эффективный способ защиты сбережений от обесценивания на долгий срок.
Вы одалживаете деньги государству или компании, а они выплачивают вам проценты и в конце срока возвращают номинал (облигации). Либо становитесь владельцем долей в одной (акции) или нескольких компаний (паевые инвестиционные фонды). Как акционер вы можете получить проценты от прибыли компании и разницу при продаже, если ваши активы подорожали.
Плюсы:
- Потенциальный рост капитала – если грамотно распределить покупку ценных бумаг (так называемый инвестиционный портфель), ваши сбережения будут расти.
- Это достаточно просто – покупать/продавать акции и другие ценные бумаги можно самостоятельно в приложении банка. Либо доверить управление ценными бумагами специализированному фонду или брокеру.
- Подходит для любых сумм накоплений. Начать инвестировать можно даже с нескольких тысяч рублей.
Минусы:
- Требуется терпение и постоянный контроль за изменениями на рынке –такой инструмент не для быстрых решений, а для стратегического подхода.
- Чтобы грамотно инвестировать в ценные бумаги, нужна подготовка и изучение темы.
- Цена может упасть – при продаже вы получите меньше, чем вложили.
Покупка иностранной валюты
Десять лет назад покупка долларов или евро была отличным способом сохранения небольших сумм как «под подушкой», так и в банке. В современной политической ситуации эта стратегия ещё используется, но уже не так надёжна. Эксперты советуют обратить внимание на китайские юани и арабские дирхамы.
Плюсы:
- Защита от ослабления рубля, которое часто сопутствует высокой инфляции.
- Обменять рубли на иностранную валюту можно в любом банке.
- Доступно при любом объёме накоплений.
Минусы:
- Сама по себе валюта не приносит доход – её необходимо правильно хранить (например, во вкладах).
- Курсы постоянно меняются – нужно следить и быстро реагировать.
Недвижимость, земля, драгоценные металлы и прочие реальные активы
Это универсальный способ защиты от инфляции в долгосрочной перспективе. Небольшая квартира в центре будет стабильно расти в цене и приносить прибыль в виде арендной платы.
Плюсы:
- Материальная ценность – золото, квартиры, участки ценны сами по себе.
- Возможный доход от аренды – недвижимость и участки можно сдавать и получать ежемесячную прибыль.
Минусы:
- Реальный актив нельзя быстро продать – потребуется несколько месяцев или лет.
- Высокий порог входа – суммы на приобретение той же недвижимости начинаются от нескольких миллионов.
- Дополнительные расходы на содержание – ремонты, оформление документов, страховки. И это только малая часть затрат.
- Цены могут упасть или расти медленнее инфляции.
Выбираем стратегию: 5 базовые принципов на страже ваших накоплений.
Инфляция – совершенно нормальный процесс любой экономики, но она не должна нарушать ваши планы и «съедать» сбережения. Защититься от неё можно, но не одним универсальным инструментом, а сочетанием разных решений и принципов:
- Деньги должны работать, а не просто храниться. На короткий срок (до года) подойдут вклады и облигации. На долгий срок (более 3-5 лет) можно выбрать фонды и акции.
- Важно распределять средства, а не держать все яйца в одной корзине. Разделяем капитал между инструментами: часть на вклад, часть в ценные бумаги. Добавьте валюту.
- Абсолютно безопасных способов не существует – риск и доходность всегда связаны. Хорошим результатом будет стабильно обгонять инфляцию на 2-4% в год.
- Защита сбережений – не разовая акция, а финансовая привычка. Можно регулярно откладывать и инвестировать даже небольшие суммы. Так со временем накопится опыт и навыки защищать и увеличивать свой капитал.