Названы самые проверенные способы защиты сбережений от инфляции

Большинство из нас далеки от мира финансов, но слово «инфляция» знакомо каждому. Все мы замечаем, когда отложенная на долгожданный отпуск у моря сумма через полгода тает так, что хватает лишь на скромную поездку. Сегодня вместе со СберСовой разбираемся, как не просто сохранить, но и приумножить свои сбережения, чтобы мечты и планы оставались в силе, несмотря на рост цен.

© Рамблер

Что такое инфляция и почему её все боятся

Если наши деньги просто лежат «под матрасом» или на карте, они каждый год теряют часть своей реальной стоимости.

Простой пример: инфляция всего в 7% в год и ваши двести тысяч рублей в январе на полноценный отпуск. Те же двести тысяч рублей в декабре – это отпуск минус трансфер из аэропорта, страховка и несколько ужинов. Деньги те же, а возможностей меньше.

А теперь, представьте, сколько за год можно потерять с миллиона рублей, если не защитить сбережения.

Самые распространённые инструменты сохранения капитала

Банковские вклады

Это самый простой, понятный и доступный вариант. Они подходят на любой срок и сумму вложений. Проверенный способ сохранить подушку безопасности или накопить на краткосрочные цели.

Плюсы:

Просто и понятно – не нужно быть брокером или финансовым аналитиком. Открыть вклад можно парой кликов в приложении банка.

Гарантированный доход – банк заплатит вам ровно тот процент, который указан в условиях вашего вклада.

Безопасность – ваши деньги застрахованы государством (до 1,4 млн рублей), а значит, их точно вернут.

Минусы:

Невысокая доходность – часто процент по вкладу лишь немного покрывает инфляцию.

При резком скачке цен реальная выгода может быть нулевой. Этот способ скорее минимизация потерь, а не реальный рост.

Ценные бумаги

Облигации, акции, ПИФы – достаточно надёжный и эффективный способ защиты сбережений от обесценивания на долгий срок.

Вы одалживаете деньги государству или компании, а они выплачивают вам проценты и в конце срока возвращают номинал (облигации). Либо становитесь владельцем долей в одной (акции) или нескольких компаний (паевые инвестиционные фонды). Как акционер вы можете получить проценты от прибыли компании и разницу при продаже, если ваши активы подорожали.

Плюсы:

Потенциальный рост капитала – если грамотно распределить покупку ценных бумаг (так называемый инвестиционный портфель), ваши сбережения будут расти.

Это достаточно просто – покупать/продавать акции и другие ценные бумаги можно самостоятельно в приложении банка. Либо доверить управление ценными бумагами специализированному фонду или брокеру.

Подходит для любых сумм накоплений. Начать инвестировать можно даже с нескольких тысяч рублей.

Минусы:

Требуется терпение и постоянный контроль за изменениями на рынке –такой инструмент не для быстрых решений, а для стратегического подхода.

Чтобы грамотно инвестировать в ценные бумаги, нужна подготовка и изучение темы.

Цена может упасть – при продаже вы получите меньше, чем вложили.

Покупка иностранной валюты

Десять лет назад покупка долларов или евро была отличным способом сохранения небольших сумм как «под подушкой», так и в банке. В современной политической ситуации эта стратегия ещё используется, но уже не так надёжна. Эксперты советуют обратить внимание на китайские юани и арабские дирхамы.

Плюсы:

Защита от ослабления рубля, которое часто сопутствует высокой инфляции.

Обменять рубли на иностранную валюту можно в любом банке.

Доступно при любом объёме накоплений.

Минусы:

Сама по себе валюта не приносит доход – её необходимо правильно хранить (например, во вкладах).

Курсы постоянно меняются – нужно следить и быстро реагировать.

Недвижимость, земля, драгоценные металлы и прочие реальные активы

Это универсальный способ защиты от инфляции в долгосрочной перспективе. Небольшая квартира в центре будет стабильно расти в цене и приносить прибыль в виде арендной платы.

Плюсы:

Материальная ценность – золото, квартиры, участки ценны сами по себе.

Возможный доход от аренды – недвижимость и участки можно сдавать и получать ежемесячную прибыль.

Минусы:

Реальный актив нельзя быстро продать – потребуется несколько месяцев или лет.

Высокий порог входа – суммы на приобретение той же недвижимости начинаются от нескольких миллионов.

Дополнительные расходы на содержание – ремонты, оформление документов, страховки. И это только малая часть затрат.

Цены могут упасть или расти медленнее инфляции.

Выбираем стратегию: 5 базовые принципов на страже ваших накоплений.

Инфляция – совершенно нормальный процесс любой экономики, но она не должна нарушать ваши планы и «съедать» сбережения. Защититься от неё можно, но не одним универсальным инструментом, а сочетанием разных решений и принципов:

Деньги должны работать, а не просто храниться. На короткий срок (до года) подойдут вклады и облигации. На долгий срок (более 3-5 лет) можно выбрать фонды и акции. Важно распределять средства, а не держать все яйца в одной корзине. Разделяем капитал между инструментами: часть на вклад, часть в ценные бумаги. Добавьте валюту. Абсолютно безопасных способов не существует – риск и доходность всегда связаны. Хорошим результатом будет стабильно обгонять инфляцию на 2-4% в год. Защита сбережений – не разовая акция, а финансовая привычка. Можно регулярно откладывать и инвестировать даже небольшие суммы. Так со временем накопится опыт и навыки защищать и увеличивать свой капитал.

Правило 50/30/20: простой способ навести порядок в деньгах