Россиянам объяснили, как на самом деле работает вклад

Если вы когда-либо открывали вклад в банке, то наверняка слышали термин «капитализация процентов». Это механизм, который заставляет деньги работать эффективнее. Банк не выплачивает проценты на отдельный счёт, а добавляет их к депозиту, увеличивая его и будущие выплаты. В этой статье мы разберёмся, как работает капитализация, рассмотрим разные её варианты и выясним, что делать, если ваш банк не предлагает такую опцию, но вы хотите получать максимум дохода.

© Рамблер

Что такое капитализация процентов — простыми словами

Капитализация процентов — это регулярное присоединение выплачиваемых процентов к вкладу. После такой операции проценты начинают начисляться на большую сумму, и доход растёт быстрее.

Пример. Представьте, что вы положили на счёт 100 тысяч рублей. Ставка по вкладу — 12%. Капитализация происходит каждый месяц. Тогда через месяц вам начислят примерно 1% (1/12 от годовой ставки) — это 1000 рублей, и на счёте будет 101 000 рублей. В следующий раз проценты выплатят уже на них, и вы получите 1010 рублей.

Для сравнения: без капитализации проценты выплачиваются на другой ваш счёт, а сумма вклада остаётся неизменной. В результате через год вы получите ту же сумму, что и в начале, плюс фиксированную прибыль. При капитализации же доход оказывается выше, потому что проценты начислялись на проценты.

Математически капитализация описывается формулой сложного процента:

© Рамблер

Здесь:

S — размер вклада в конце срока;

C — первоначально внесённая сумма;

g — ставка по вкладу (в долях, то есть 12% = 0,12);

k — количество капитализаций в год;

t — срок в годах, на который открыт депозит.

Формула выглядит сложно, но на практике всё просто. Разберём на конкретном примере. Возьмём депозит на 100 тысяч рублей под 12% годовых сроком на 1 год.

Вариант 1: без капитализации

Годовой доход: 100 000 × 0,12 = 12 000 рублей.

Итог: 100 000 + 12 000 = 112 000 рублей.

Вариант 2: ежемесячная капитализация

Ставка за месяц: 12% / 12 = 1% (в долях — 0,01).

Как будет расти депозит:

© Рамблер

Итог: 112 682,5 рубля. Разница с вкладом без капитализации — 682,5 рубля за год. Казалось бы, немного. Но чем больше сумма и срок, тем ощутимее эффект.

Пример трёхлетнего вклада

Положив те же 100 тысяч рублей под 12% на три года с капитализацией каждый квартал, в конце срока вы получите 142 576,09 рубля. Прибыль составит 42 576,09 рубля. Без капитализации ваша прибыль за три года составила бы только 36 тысяч рублей — по 12 тысяч в год.

Важно. Самый простой способ узнать, сколько принесёт вклад с капитализацией, — воспользоваться онлайн-калькулятором.

Такие калькуляторы есть:

в карточке вклада на сайтах банков, например у Сбера;

на финансовых агрегаторах — например, на порталах Финуслуги или Банки.ру.

«Просчитайте» несколько вариантов вкладов на одном калькуляторе, чтобы выбрать лучший.

Как доход зависит от частоты капитализации

То, сколько раз банк добавляет проценты к телу вклада, прямо влияет на его доходность. Чем чаще это происходит, тем быстрее она растёт. Сравним несколько вариантов на примере тех же 100 тысяч рублей под 12% годовых сроком на 1 год.

Но сперва введём ещё одно понятие — эффективная ставка. Так называют полную доходность, которую вклад принесёт, учитывая не только номинальный процент, но и капитализацию.

© Рамблер

Как видно из таблицы, наибольший доход даёт ежемесячная капитализация. Но разница между ней и ежеквартальным вариантом не так велика — всего 131,62 рубля за год на 100 тысячах рублей. При выборе вклада не стоит ориентироваться только на частоту капитализации, если ставка по вкладу ниже.

Налогообложение процентов

Рассчитывая потенциальную прибыль от банковских вкладов, важно помнить о налогообложении. Начиная с 2021 года налоги взимаются с доходов, превышающих необлагаемый лимит. Он рассчитывается так:

© Рамблер

Налогом облагается только та часть прибыли, которая превышает установленный порог. Размер ставки варьируется: доходы до 2,4 миллиона рублей облагаются по ставке 13%, а всё, что выше, — по повышенной ставке 15%.

Как рассчитать необлагаемый минимум и уплату налогов, рассмотрим на примере:

Самым высоким значением ключевой ставки в 2025 году был 21%. Рассчитаем свободную от налогов сумму: 1 000 000 × 21% = 210 000 рублей.

Допустим, у вас открыто несколько вкладов и общая сумма полученного за год дохода по ним — 300 000 рублей. Превышение над лимитом: 300 000 — 210 000 = 90 000 рублей.

Именно с этой суммы нужно уплатить налог. Если ваш общий доход не превысил 2,4 миллиона, его ставка будет 13%: 90 000 × 0,13 = 11 700 рублей.

Если вклады принесли вам больше 2,4 миллиона, придётся уплатить НДФЛ по ставке 15%: 90 000 × 0,15 = 13 500 рублей.

Важно: налоговая сама рассчитает сумму и пришлёт уведомление. Декларировать доход по вкладам не нужно.

На что обращать внимание в договоре с банком

Чтобы выбрать действительно выгодный вклад, важно внимательно читать договор. Вот ключевые моменты, которые могут повлиять на ваш реальный доход:

Периодичность капитализации. В договоре должно быть чётко указано, как часто банк присоединяет проценты: ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или в конце срока. Ежемесячная капитализация — самый частый и выгодный вариант. Что понимается под капитализацией. Иногда термин «капитализация» используется банками в маркетинговых целях и может означать обыкновенную итоговую доходность без задействования сложного процента. Всегда уточняйте, что именно имеется в виду. Условия досрочного расторжения. Если вы закрываете вклад досрочно, проценты по нему часто пересчитываются по ставке «до востребования» (обычно 0,1%). Это сведёт на нет всю выгоду от капитализации. Условия продления. Автопролонгация депозита может происходить не на тех условиях, на которых он открывался. Процент может снизиться, а капитализация — прекратиться.

© Рамблер

Как получить эффект капитализации, если банк её не предлагает

Не все банки предлагают продукты с капитализацией, но эффект сложного процента можно создать самостоятельно. Вот простая пошаговая инструкция:

Шаг 1. Откройте накопительный счёт или вклад с возможностью пополнения. Лучше всего подойдёт накопительный счёт с выплатой процентов каждый день или вклад, который можно пополнять без ограничений.

Шаг 2. Выберите вариант с регулярным перечислением процентов на карту или отдельный счёт. Вариант с выплатой в конце срока не подходит.

Шаг 3. Вручную переводите проценты на вклад. В день начисления процентов заходите в приложение и переводите их обратно на вклад или накопительный счёт.

Как это повлияет на доходность. Возьмём те же 100 тысяч под 12% годовых на 1 год. Проценты выплачиваются на карту — по 1000 рублей в месяц.

Если вы каждый месяц будете отправлять эти 1000 рублей обратно на счёт, к концу года сумма составит примерно те же 112 682,5 рубля, что и при автоматической капитализации. Единственное отличие: вам нужно будет совершить 12 ручных операций.

Преимущества и недостатки вкладов с капитализацией

Главный плюс вкладов с капитализацией — это возможность получить больший доход, чем по депозитам без капитализации. Это особенно заметно на длительных сроках работы сложного процента.

Однако у депозитов с капитализацией есть и недостаток: зачастую они предлагают меньшую процентную ставку, чем вклады без капитализации. Чтобы принять взвешенное решение, важно сравнивать эффективные ставки, учитывающие начисление процентов на проценты.

Например, вклад под более низкий процент, но с капитализацией может принести больше денег, чем депозит с высокой ставкой, но без капитализации. Однако, если срок маленький (несколько месяцев), разница в доходе с капитализацией и без неё будет минимальной.

Что важно запомнить о капитализации процентов

Капитализация процентов — это эффект, возникающий, когда начисляемые проценты присоединяются к телу депозита. Это позволяет последовательно увеличивать процентный доход за счёт роста депозита. Чем чаще случается капитализация, тем больший доход получит вкладчик.

Обращайте внимание не только на наличие капитализации, но и на её периодичность — ежемесячная даёт наибольший прирост, чем ежеквартальная. Изучайте договор: маркетинговый термин «капитализация по вкладу» иногда означает просто выплату процентов при закрытии вклада, а не их регулярное начисление процент на процент.

Даже если в линейке банка нет вкладов с капитализацией, эффект сложного процента можно создать самостоятельно: достаточно каждый месяц вручную переводить на обычный пополняемый депозит полученные проценты. Этот способ требует дисциплины, но даёт тот же финансовый результат.

Как выбрать выгодный накопительный счёт: условия, процентные ставки и виды