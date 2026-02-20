Сбережения россиян увеличились за счёт доходов по вкладам

В 2025 году клиенты Сбербанка получили доход в размере 868,9 миллиарда рублей от размещения средств на депозитах и накопительных счетах. Такие данные приводит пресс-служба Сбера.

Рекордные темпы роста доходов зафиксированы в следующих регионах:

Магаданская область — доходы вкладчиков увеличились на 105%;

Крым — на 99%;

Чеченская Республика — на 65%;

Якутия — на 54%;

Хабаровский край — на 49%.

Тенденция затрагивает и количество открытых счетов. Республика Крым лидирует по приросту новых вкладчиков (+86%), за ней следуют Чеченская Республика (+8%) и Ямало‑Ненецкий автономный округ (+4%). Брянская и Тюменская области демонстрируют умеренный рост — 2 и 1% соответственно.

Таким образом, данные за 2025 год подтверждают, что стратегия сбережений становится всё более популярной среди россиян.

После снижения ключевой ставки аналитики спрогнозировали плавное снижение доходности по депозитам. Но они считают, что резкого падения ставок не будет.

