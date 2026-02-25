Когда копить на вкладе выгоднее досрочного погашения ипотеки

На фоне по-прежнему довольно выгодных условий по депозитам перед ипотечными заёмщиками встаёт выбор: направить свободные деньги на досрочное погашение или сначала разместить их на вкладе и получить дополнительный доход. Ранее мы разобрали возможные сценарии для «дорогой ипотеки», а сегодня рассказываем о вариантах для ипотеки с низкой процентной ставкой. Это вторая статья в цикле: «Что выгоднее досрочное погашение или вклад?»

Что говорят эксперты

Если ставка по вкладу выше ипотечной, то годовой доход по депозиту будет превышать сумму процентов, уплачиваемых банку по кредиту, пояснила экономист, руководитель Московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова.

Владельцам льготной ипотеки под 6–8% или старой ипотеки больше экономии принесёт размещение свободных денег на депозите с последующим досрочным погашением, уверена эксперт.

Финансист Дмитрий Фетисов считает, что при курсе Банка России на снижение ключевой ставки в 2026 году оптимальным решением для заёмщиков с «дешёвой» ипотекой будет фиксирование доходности по депозитам с максимально возможным сроком. Главное — ставка по вкладу должна превышать ипотечную.

Набиуллина выразила уверенность в дальнейшем снижении ключевой ставки

Математика выгоды: считаем на примере

На примере «дешёвой» ипотеки мы рассчитали, что выгоднее в феврале 2026 года:

Сразу направить деньги на досрочное погашение и сократить размер ежемесячных взносов. Сразу внести деньги на досрочное погашение и сократить срок выплаты кредита. Разместить средства на вклад на 3, 6 или 12 месяцев, а затем направить их на досрочное погашение со снижением ежемесячного платежа. Разместить средства на вклад на 3, 6 или 12 месяцев, а затем направить их на досрочное погашение с уменьшением срока ипотеки.

Мы использовали калькулятор досрочного погашения ипотеки спроси.дом.рф.

Допустим, в ноябре 2022 года вы купили вторичку под 10% годовых со сроком погашения 30 лет. Квартира стоила 7 миллионов рублей, сумма займа составила 4,5 миллиона рублей.

Ежемесячный платёж — 39 491 рубль. Переплата по процентам к концу срока составит 9 716 660 рублей.

У вас появились свободные 500 тысяч рублей — например, вы продали машину или получили налоговый вычет. Если сразу направить их на досрочное погашение в феврале 2026 года:

При сокращении платежа итоговая переплата по ипотеке уменьшится на 937 669 рублей, до 8 778 990 рублей.

итоговая переплата по ипотеке уменьшится на 937 669 рублей, до 8 778 990 рублей. При сокращении срока размер переплаты сократится на 3 887 430 рублей, до 5 829 230 рублей.

Рассчитаем, как изменится итоговая переплата, если сначала разместить 500 тысяч рублей на вкладе, дождаться выплаты процентов и только потом внести всю накопленную сумму на досрочное погашение ипотеки.

Средние ставки по вкладам, по данным ЦБ, по итогам первой декады февраля:

90 дней — 13,86% годовых.

от 91 до 180 дней — 14,22% годовых.

от 181 дня до 1 года — 13,82% годовых.

К концу этих сроков вы получите:

через 90 дней: 517 325 рублей = ((500 000 х 13,86%) / 12) х 3 + 500 000.

= ((500 000 х 13,86%) / 12) х 3 + 500 000. через 180 дней: 535 550 рублей = ((500 000 х 14,22%) / 12) х 6 + 500 000.

= ((500 000 х 14,22%) / 12) х 6 + 500 000. через 1 год: 569 100 рублей = (500 000 х 13,82%) + 500 000.

Сокращение платежа:

В феврале 2026 года для «дешёвой» ипотеки выгоднее сначала разместить свободные средства на вкладе (на любой срок), а затем направить накопленную сумму на досрочное погашение со снижением ежемесячного платежа. Наибольшую дополнительную экономию даёт размещение средств на более длинном депозите.

Немедленное досрочное погашение 500 000 рублей в феврале 2026 года сокращает итоговую переплату до 8 778 990 рублей. Размещение тех же средств на вкладе на 12 месяцев и последующее внесение в феврале 2027 года снижает переплату до 8 698 126 рублей. Разница в пользу стратегии «вклад → досрочное погашение через год»: 80 864 рубля.

Сокращение срока:

Выгоднее сначала разместить свободные средства на вкладе, а затем направить всю накопленную сумму на досрочное погашение с сокращением срока кредита.

В нашем примере самый выгодный вариант — разместить 500 000 рублей на вкладе сроком 6 месяцев с последующим досрочным погашением в июле 2026 года. Это позволит сократить итоговую переплату до 5 786 424 рублей вместо 5 829 230 рублей при взносе в феврале 2026 года. Разница: 42 806 рублей.

Данные расчётов подтвердили экспертное мнение: при низкой процентной ставке по ипотеке дополнительная прибыль от вклада перевешивает эффект немедленного досрочного платежа.

Важно. Перед окончательным решением пересчитайте сценарии под ваши конкретные параметры: остаток долга, срок, ставка ипотеки и ставка по вкладу.

Как ипотечному заёмщику снизить риски

Не направляйте на долгосрочный вклад без снятия или досрочное погашение ипотеки все свободные деньги. У вас должна остаться в быстром доступе финансовая подушка безопасности — накопления на 3–6 месяцев жизни с учётом всех обязательных расходов, включая платежи по ипотеке.

Диверсификация — распределение денег по нескольким финансовым продуктам вместо одного — позволяет снизить риски, отметил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.

Рассмотрим непредвиденную ситуацию, например серьёзное заболевание или потерю работы. При отсутствии средств на погашение ипотеки вам придётся запросить кредитные каникулы. А подушка безопасности поможет справиться со сложной жизненной ситуацией, сохранив качество жизни. Эльман Мехтиев генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности

Принимая решение внести свободные деньги на вклад или досрочное погашение ипотеки учитывайте свои планы на ближайшее будущее и финансовую стабильность личного бюджета, сказала эксперт по ипотечному кредитованию Татьяна Мальцева. Запланированные крупные покупки или отпуск требуют вариант, при котором капитал сохраняется более доступным, отметила она.

Выводы: копить на вкладе, нельзя гасить «дешёвую ипотеку»

Владельцам «дешёвой» ипотеки в феврале 2026 года выгоднее разместить свободные средства на вкладе на любой срок, а уже затем единовременно направить накопленную сумму на досрочное погашение кредита. Максимум экономии принесёт стратегия «вклад → досрочное погашение с сокращением срока». Не направляйте все свободные деньги на долгосрочный вклад без возможности снятия или досрочный платёж. Финансовый резерв должен оставаться в лёгком доступе и покрывать обязательные расходы минимум на три месяца при отсутствии дохода.

