Куда вложить деньги в марте: 10 доходных вкладов

После снижения ключевой ставки до 15,5% в феврале доходность банковских вкладов также уменьшилась. По данным Финуслуг, средняя ставка в банках из топ-20 по трёхмесячному и годовому вкладу к концу прошлого месяца снизилась до 14,13 и 12,79% годовых соответственно. Однако на рынке всё ещё есть выгодные варианты для размещения средств. Мы собрали подборку из 10 самых привлекательных предложений марта. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.

Вклад от Сбера

Если вы ищете сочетание высокой надёжности и достойной доходности, стоит рассмотреть предложения Сбера. Вклад в этом банке позволяет получать до 14,5% годовых на новые деньги, которых не было на других вкладах или накопительных счетах в последние два месяца. Клиенты могут выбрать удобный порядок выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока. Подробнее — на сайте Сбера.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 13,5%;

на 4 месяца — 14,5%;

на 5 месяцев — 14,4%;

на 6 месяцев — 13,6%;

на 1 год — 11%;

на 3 года — 6,5%.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 13,35%;

на 4 месяца — 14,2%;

на 5 месяцев — 14,05%;

на 6 месяцев — 13,2%;

на 1 год — 10,45%;

на 3 года — 5,95%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Снятие без потери процентов: нет.

Пополнение: нет.

Открытие онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Сбер делает надбавки к базовой ставке не только на новые деньги. Повышенную доходность могут получить клиенты с подпиской СберПрайм, держатели премиальных и зарплатных карт, пенсионеры, клиенты, совершившие траты от 30 тысяч рублей по картам банка, и те, у кого на накопительных счетах Сбера хранится от 100 тысяч рублей.

Если вам важна гибкость, у Сбера есть и другие варианты: пополняемые вклады, мультивалютные депозиты, доходность которых привязана к ключевой ставке Банка России и сберегательные продукты для детей и подростков.

МТС Вклад плюс от МТС Банка

У МТС Вклад плюс базовые ставки находятся в диапазоне 9,55–14,5% в зависимости от срока размещения средств и способа выплаты процентов. Максимальную ставку можно получить, выбрав выплату процентов на счёт вклада (капитализацию). На повышенную ставку 15% могут рассчитывать клиенты, у которых подключён один из пакетов услуг банка: Premium, Silver line, Private banking.

Валюта: рубль и юань.

Ставка при ежемесячной выплате процентов на вклад:

на 3 месяца — 14,5%;

на 4 месяца — 14,4%;

на 6 месяцев — 14%;

на 1 год — 12,6%;

на 3 года — 11%.

Ставка при ежемесячной выплате процентов на банковский счёт:

на 3 месяца — 14,34%;

на 4 месяца — 14,16%;

на 6 месяцев — 13,62%;

на 1 год — 11,93%;

на 3 года — 9,55%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3, 6, 9 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 1,49%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Снятие без потери процентов: нет.

Пополнение: есть.

Открытие онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Если вы не клиент банка, то для открытия вклада вам сначала нужно оформить дебетовую карту. Вклад можно открыть как без возможности пополнения, так и с пополнением и частичным снятием средств.

Вклад «Новые деньги» от Локо-Банка

Этот депозит со ставкой до 15% предназначен для клиентов, которые не хранили сбережения в банке в течение 30 предыдущих дней. Максимальная ставка доступна при открытии вклада онлайн и размещении средств на 5 месяцев. Проценты выплачиваются в конце срока на выбранный вами счёт.

Валюта: рубль.

Ставка при открытии вклада онлайн:

на 100 дней — 14,5%;

на 4 месяца — 14,6%;

на 5 месяцев — 15%;

на 6 месяцев — 14,8%;

на 1 год — 11,4%;

на 3 года — 8,7%.

Минимальная сумма: 300 тысяч рублей.

Максимальная сумма: 10 миллионов рублей.

Срок: от 100 дней до 3 лет.

Снятие без потери процентов: нет.

Пополнение: нет.

Открытие онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

При открытии вклада в офисе банка процентные ставки будут ниже на 0,1–0,2%.

Вклад «Оранжевый» от Экспобанка

Вклад со ставкой 15% доступен клиентам, которые не размещали деньги в Экспобанке в течение последних 30 дней. Открыть его можно в любом офисе банка — нужен только паспорт. Единственный доступный срок размещения средств — шесть месяцев. Проценты начисляются в конце срока, пролонгация невозможна. Один клиент может иметь не более одного «Оранжевого» вклада.

Валюта: рубль.

Ставка: 15%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Максимальная сумма: 1 миллион рублей.

Срок: 6 месяцев.

Снятие без потери процентов: нет.

Пополнение: нет.

Открытие онлайн: нет.

Выплата процентов: в конце срока.

ВТБ-Вклад в рублях

ВТБ предлагает до 15% годовых для новых вкладчиков. Так в банке называют клиентов, которые не размещали средства на депозитах или накопительных счетах в течение шести предыдущих месяцев. Максимальная ставка доступна при открытии вклада на два месяца с выплатой процентов в конце срока. Повышенная доходность доступна зарплатным, новым клиентам, пенсионерам, владельцам премиум-подписок, а также при открытии вклада онлайн.

Валюта: рубль.

Ставка при открытии онлайн и выплате процентов в конце срока на вклад для всех клиентов:

на 3 месяца — 13,4%;

на 4 месяца — 13,3%;

на 6 месяцев — 13%;

на 1 и 2 года — 11,4%;

на 3 года — 11%.

При условии ежемесячной выплаты процентов на вклад онлайн для всех клиентов:

на 3 месяца — 13,24%;

на 4 месяца — 13,11%;

на 6 месяцев — 12,62%;

на 1 год — 10,7%;

на 2 года — 10,06%;

на 3 года — 8,51%.

При открытии на сумму от 500 тысяч рублей или в офисе банка, а также при выборе опций пополнения и частичного снятия ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Снятие без потери процентов: нет.

Пополнение: есть.

Открытие онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Повышенные ставки банк предлагает не только для новых клиентов, но и для новых денег — надбавки к базовой ставке (до 14%) получают те, кто не хранил средства в ВТБ в течение трёх предыдущих месяцев.

Вклад «Времена года» от Ак Барс Банка

Клиенты Ак Барс Банка могут получить по этому вкладу до 14,7% с учётом надбавок. Депозит можно открыть в рублях на срок от двух месяцев до трёх лет. Проценты по нему начисляются ежедневно, начиная со второго дня, и выплачиваются в конце срока. Повышенную ставку могут получить новые клиенты банка (+0,25%), владельцы подписки (+0,5%) и те, кто открывает вклад онлайн (+0,5%).

Базовая ставка по вкладу:

на 2 месяца — 12,75%;

на 3 месяца — 13,7%;

на 4 месяца — 13,25%;

на 6 месяцев — 13,35%;

на 1 год — 11,5%;

на 2 и 3 года — 7,5%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Максимальная сумма: 15 миллионов рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Снятие без потери процентов: нет.

Пополнение: нет.

Открытие онлайн: есть.

Вклад «Новые деньги» от Транскапиталбанка (ТКБ)

На максимальную ставку в ТКБ могут рассчитывать клиенты, пополняющие вклад деньгами, которых не было на счетах банка в предыдущие 90 дней. Ставка 15,25% доступна при размещении на депозите от 3 миллионов рублей на три месяца. Условия для меньших сумм чуть менее выгодные, но тоже привлекательные: максимальная ставка для трёхмесячного вклада от 50 тысяч рублей — 15,15%.

Базовая ставка по вкладу от 50 тысяч рублей:

на 2 месяца — 14,9%;

на 3 месяца — 15,15%;

на 4 месяца — 15%;

на 6 месяцев — 14,4%;

на 1 год — 13%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 1 года.

Снятие без потери процентов: нет.

Пополнение: нет.

Открытие онлайн: есть.

При открытии вклада в офисе банка или на сумму от 3 миллионов рублей условия могут отличаться. Важный нюанс: если вы не заберёте деньги по истечении срока, банк автоматически продлит вклад по ставке 0,01%.

Вклад в Сейвах от Яндекс Банка

Максимальную ставку (15%) Яндекс Банк предлагает при размещении средств на три месяца. У клиентов есть возможность открыть вклад на нестандартный срок — 2 недели под 13% годовых. Это придаёт продукту высокую гибкость. Всего клиент может открыть до 10 сейвов (вкладов) на сумму до 10 миллионов рублей каждый.

Валюта: рубль.

Ставка по вкладу:

на 2 недели — 13%;

на 3 месяца — 14%;

на 6 месяцев — 15%;

на 1 год — 14%;

на 2 года — 11%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 2 недель до 2 лет.

Снятие без потери процентов: нет.

Пополнение: в первые 7 дней.

Открытие онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Вклад «Мой дом» от Банка ДОМ.РФ

Вклад «Мой дом» предлагает гибкие условия, подходящие для различных финансовых задач. Депозит доступен в нескольких валютах: рублях, долларах США, евро и китайских юанях. Максимальная доходность по рублёвому вкладу составляет 16% годовых. Такую ставку можно получить при размещении на депозите от 1,5 миллиона рублей сроком на два месяца, если вы новый клиент банка. Но так как не все располагают такими суммами, ниже мы рассмотрели ставки для вкладов от 30 тысяч рублей.

Условия для рублёвого вклада без пополнения и снятия:

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц для всех клиентов:

на 2 месяца — 14,6%;

на 3 месяца — 14,5%;

на 6 месяцев — 13,9%;

на 1 год — 11,5%;

на 3 года — 9,3%.

При условии выплаты в конце срока для всех клиентов:

на 2 и 3 месяца — 14,8%;

на 6 месяцев — 14,5%;

на 1 год — 12,8%;

на 3 года — 11,5%.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Снятие без потери процентов: есть.

Пополнение: есть.

Открытие онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Помимо стандартного вклада, банк предлагает варианты с возможностью пополнения и частичного снятия средств. Ставки в этом случае будут ниже.

Клиенты Альфа-Банка могут получить ставку до 14,5% годовых. Вклад можно открыть на срок от двух месяцев до трёх лет. Предусмотрены варианты депозитов с возможностью пополнения или частичного снятия денег, но по сниженным ставкам.

Для новых денег (которые не вкладывались в предыдущие 90 дней) действует версия вклада со ставкой до 14,6% с учётом капитализации. Такая ставка доступна при размещении средств на три месяца. На повышенную ставку также могут рассчитывать премиальные клиенты банка.

Валюта: рубль.

Базовые ставки по вкладу:

на 3 месяца — 14,33%;

на 4 месяца — 13,66%;

на 6 месяцев — 13,89%;

на 1 год — 12,19%;

на 3 года — 6,62%.

Базовые ставки на новые деньги:

на 3 месяца — 14,43%;

на 4 месяца — 13,76%;

на 6 месяцев — 14,08%;

на 1 год — 12,28%;

на 3 года — 7,27%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей (10 тысяч для новых денег).

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Снятие без потери процентов: нет.

Пополнение: нет.

Открытие онлайн: есть.

Помимо базовых ставок, банк предлагает вариант с капитализацией процентов. В таком случае доход по вкладу будет выше на 0,2–0,7%.

При выборе депозита учитывайте не только размер процентной ставки, но и собственные финансовые потребности. Например, если планируете создать финансовую подушку безопасности, лучше предпочесть вклад с функцией досрочного снятия средств, пусть даже под небольшой процент. Важно ясно представлять цель накопления и подобрать оптимальный продукт.

