Россиянам дали совет, какой вклад открыть в марте

Перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое планируется на 20 марта, аналитики и экономисты рекомендуют россиянам хранить сбережения на вкладах сроком 3–6 месяцев. Фиксировать деньги на длительный срок, например на год и более, сейчас не рационально: банки пока предлагают достаточно высокие ставки, но уже прослеживается тенденция на снижение.

Тренд на снижение ключевой ставки, а значит, и ставок по вкладам, считает очевидным начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его мнению, среднесрочный вклад позволяет деньгам «поработать» именно сейчас, но освобождает их как раз к тому моменту, когда откроется возможность выгодного инвестирования в другие активы.

Понятно, что темп снижения ставок по вкладам будет достаточно плавный, но тем не менее спрос на долгосрочные депозиты будет снижаться. По мере того как ставки будут идти вниз, спрос будет явно перетекать на другие более ликвидные инструменты: облигации, акции, возможно, даже фонды денежного рынка. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

До момента принятия решения по ключевой ставке на заседании 20 марта вкладчики ещё могут успеть получить выгодные предложения от банков по среднесрочным вкладам, считает директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Ориентируясь на будущее вероятное снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 процентного пункта (п. п.), в ближайшую неделю ряд банков ещё сохранит возможность вложения на срок от 3 до 6 месяцев по привлекательной ставке, но далее тенденция плавного снижения ставок по вкладам продолжится, причём она исторически опережает темпы снижения ключевой ставки. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

В целом банковские вклады продолжают оставаться одним из наиболее консервативных инструментов сохранения капитала. Однако в условиях стабильного снижения процентных ставок инвесторы постепенно проявляют интерес к поиску иных вариантов вложений, отмечает инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Если говорить о суммах, разумно разделить капитал на несколько вкладов, чтобы сохранить гибкость. Например, часть средств разместить на короткий срок — 3 месяца, а часть — на 6 месяцев. Это позволит при изменении ставок быстро перераспределить деньги. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

В начале 2026 года крупнейшие российские банки уже начали снижать доходность по вкладам в рублях. За первые два месяца года ставки упали по всем видам депозитов, сообщил Центробанк. В третьей декаде февраля максимальная ставка по вкладам составила 14,06%.

Наиболее заметное снижение (1,06 п. п.) с первой декады января по третью декаду февраля 2026 года произошло по вкладам сроком до 90 дней. По вкладам на срок от 91 до 180 дней ставки снизились почти на 0,99 п. п. Сроки от полугода до года и вклады на период свыше года показали менее существенное снижение — около 0,6 п. п.

При этом ставки по некоторым вкладам, наоборот, выросли. Например, на новые деньги, которых ещё не было на счетах клиента.

Альфа-Банк повысил ставку по вкладу сроком на 4 месяца до 14,3% (+0,3 п. п.), а по депозитам на 3 и 6 месяцев снизил на 0,5 п. п. — до 14,1%.

Газпромбанк повысил ставки по вкладу «Новые деньги» на 3 и 4 месяца до 14,5% (+0,3 п. п. и +0,2 п. п. соответственно).

Максимальная ставка в Сбере на вкладе сроком на 4 месяца — 14,5%.

При выборе вклада стоит учитывать лимит страхования — 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке, поэтому крупные суммы лучше распределять между несколькими банками, напоминает Кузнецова.

По данным Центробанка, к началу 2026 года объём депозитов у жителей Центрального федерального округа достиг 31,3 триллиона рублей, продемонстрировав годовой рост на 11,9%. Основная доля сбережений — 73%, или 22,9 триллиона рублей, — сосредоточена на срочных вкладах. Средства на текущих счетах также активно росли (на 13,7%), составив в итоге 8,4 триллиона рублей.

В 2026 году накопительная тенденция сохраняется. По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», средний размер открытого вклада на платформе в феврале вырос до 440 тысяч рублей. Это на 6,4% больше, чем месяц назад, и на 7,1% больше прошлогоднего показателя. Средняя ставка в феврале составила 16,35%.

