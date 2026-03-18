Первый взнос на квартиру за 4,5 года: план для тех, кто арендует жильё

Кажется, что регулярно платить за съемное жильё и одновременно копить на первый взнос — что-то из области фантастики. Но практика показывает, что это реально, если подойти к задаче системно. Например, сделать ставку на вклады с капитализацией процентов. Разберём на конкретных цифрах, как это сделать.

Готовы ли вы к этому пути: проверка перед стартом

Накопление крупной суммы денег — задача, сложность которой определяют сразу несколько факторов: уровень зарплаты, стоимость жизни, состав семьи, инфляция, долговая нагрузка, дисциплина и так далее. Согласно данным ВЦИОМа на конец 2025 года, регулярные накопления есть лишь у 15% россиян. Остальные копят от случая к случаю или не копят вовсе.

Прежде чем начинать копить на первый взнос, честно ответьте себе на три вопроса:

1. Есть ли у вас подушка безопасности. Если вы потеряете работу или случится непредвиденное, накопления на взнос не должны пострадать. Базовые правила финансовой грамотности предполагают, что перед началом сбора средств на крупную долгосрочную цель нужно сформировать резерв на 3–6 месяцев жизни.

2. Нет ли дорогих долгов, кроме арендного платежа. Кредитные карты с огромными процентами и микрозаймы съедают бюджет быстрее всего. Их нужно закрыть в первую очередь.

3. Остаётся ли сумма для накоплений. Если после оплаты аренды и текущих расходов у вас не остается ничего, значит, нужно либо увеличивать доходы, либо пересматривать бюджет. Без свободного остатка копить невозможно.

Какие кредиты гасить первыми и как построить план: разбор с экспертами

Главный принцип: сначала заплатите себе

Это правило — основа финансовой дисциплины. Большинство людей откладывают то, что осталось в конце месяца. Однако нередко к этому моменту у них не остаётся ничего. Успешные накопители поступают иначе.

В день получения зарплаты первым делом переведите фиксированную сумму на отдельный накопительный счёт. Относитесь к этому как к обязательному платежу — так же, как к аренде или «коммуналке».

Например, при совокупном семейном доходе 150 тысяч рублей можно сразу пополнять вклад на 30–35 тысяч рублей (20–25%). За год это даст минимум 360 тысяч рублей без учёта процентов. На оставшиеся 115–120 тысяч планируйте жизнь в текущем месяце.

Совет. Для верности настройте автоплатёж в банковском приложении — это исключит соблазн потратить деньги на что-то другое.

Куда вкладывать деньги: выбираем инструменты

Хранить накопления под подушкой — значит терять их покупательную способность. Инфляция будет съедать ваши сбережения быстрее, чем вы их пополняете. Чтобы избежать этого, нужно заставить деньги работать. Сделать это можно по-разному, например с помощью вкладов или инвестиций.

Для горизонта накопления от 1 до 5 лет подходят консервативные инструменты:

Пополняемые вклады и накопительные счета. В условиях постепенного снижения ключевой ставки разумнее распределить деньги между двумя вкладами — краткосрочным и среднесрочным (3–6 месяцев), — чтобы максимизировать текущую доходность. Периодически переоткрывайте их по мере снижения ставок. Также можно частично фиксировать доходность с помощью годового вклада. Краткосрочные облигации федерального займа (ОФЗ). Они чуть рискованнее вкладов, но могут дать большую доходность при сохранении высокой надёжности. Фонды денежного рынка. Это биржевые фонды, которые инвестируют в краткосрочные долговые инструменты (в основном сделки РЕПО под залог надёжных облигаций) с ежедневным начислением дохода, близкого к ключевой ставке. При досрочном закрытии вы не теряете накопленные проценты.

Если вы настроены консервативно и не готовы разбираться в инвестициях, достаточно использовать вклады. Лучше всего для этой задачи подходит вклад с капитализацией процентов.

Но если вы хотите немного ускорить накопление, можно рассмотреть комбинированную стратегию: 80% средств держать на депозите для защиты, а 20% — в коротких облигациях.

Считаем цель: сколько нужно на первый взнос

Коротко о ситуации на рынке

В 2026 году требования банков к заёмщикам остаются довольно строгими. По рыночной ипотеке первоначальный взнос чаще всего начинается от 30% стоимости жилья, а ставки остаются высокими. К тому же трудно прогнозировать, какой будет базовая ипотечная ставка через несколько лет, в течение которых мы будем копить.

Поэтому для расчёта возьмём более реалистичный сценарий — льготную ипотеку с господдержкой. По таким программам первоначальный взнос обычно составляет от 20%, а ставка может находиться в диапазоне 3–6% годовых.

Важно:

Ставка ипотеки может изменяться со временем.

Лимит льготного кредита ограничен суммой 6 миллионов рублей в регионах и 12 миллионов рублей в столицах — мы это не учитываем.

Сценарий применим преимущественно для нестоличных регионов, так как стоимость жилья в Москве и Санкт-Петербурге существенно выше.

Расчёт не учитывает дополнительные меры поддержки семьи (материнский капитал, субсидии), но они могут ускорить процесс накопления.

Сколько стоит квартира

Для расчёта мы возьмём усреднённый сценарий для регионов России.

По данным компании «Этажи», в феврале 2026 года средняя цена квадратного метра в стране составила около 160,2 тысячи рублей.

Предположим, семья из трёх человек планирует купить квартиру площадью 58 квадратных метров. Это немного больше условного норматива жилья (18 «квадратов» на человека). Тогда ориентировочная стоимость квартиры составит: 160 200 рублей × 58 кв. м = 9 291 600 рублей.

Сколько нужно накопить

Если нужен первоначальный взнос в размере 20% от стоимости квартиры, семье потребуется: 9 291 600 × 20% = 1858 000 рублей. Важно учитывать ещё один фактор — рост цен на жильё. Для расчёта инфляции используем следующую формулу:

Здесь n — это количество лет до достижения цели.

Если предположить, что цены на жильё будут расти в среднем на 7% в год, через пять лет стоимость той же квартиры может увеличиться до 13 031 950 рублей. Соответственно, первоначальный взнос в 20% вырастет до 2,6 миллиона рублей.

Именно эту сумму будем использовать как целевую в дальнейших расчётах накоплений.

Расчёт на конкретном примере

Итак, произведём расчёт для семьи из трёх человек, откладывающей на квартиру площадью 58 квадратных метров, по следующим вводным:

Ежемесячный доход семьи: 150 тысяч рублей.

Аренда квартиры — 35 тысяч рублей в месяц. Здесь мы немного округлили среднюю ставку на аренду «двушек» по России: по данным портала «Мир квартир», она сейчас составляет 33 тысячи рублей.

Прочие обязательные траты: 80 тысяч рублей.

Свободный остаток средств — 35 тысяч рублей в месяц. Это и есть сумма, которую можно откладывать .

. Цель: накопить 2,6 миллиона рублей.

Доходность: 13% годовых с ежемесячной капитализацией — чуть ниже средней ставки по трёхмесячным и полугодовым вкладам в марте 2026 года (13,99 и 13,77% соответственно).

Расчёты мы будем производить на калькуляторе для вкладов с капитализацией процентов: если просто откладывать деньги, 2,6 миллиона накопятся за 74 месяца — это 6 лет 2 месяца. Если использовать вклад с капитализацией, срок сокращается до 4 лет 6 месяцев.

За это время вы пополните вклад на 1,89 миллиона рублей, а процентный доход составит 688 256 рублей. Таким образом, сложный процент поможет накопить быстрее на 1,5 года.

Что такое капитализация процентов и как она увеличивает доходность вклада

Важно: мы взяли ставку 13% годовых, исходя из текущих условий вкладов. Реальная доходность может снизиться, увеличив срок накоплений. Поэтому пересматривайте план каждые полгода и корректируйте взносы при необходимости.

Де взять дополнительные деньги

Даже с регулярными отчислениями ждать 4–5 лет — долго. Вот реалистичные способы ускорить процесс:

Государственные субсидии . Если вам доступен федеральный или региональный маткапитал, субсидия для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей, то накопить на первый взнос вам будет намного проще.

. Если вам доступен федеральный или региональный маткапитал, субсидия для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей, то накопить на первый взнос вам будет намного проще. Оптимизация бюджета . Проведите тотальный учёт трат — часто это позволяет безболезненно высвободить 10–15% бюджета.

. Проведите тотальный учёт трат — часто это позволяет безболезненно высвободить 10–15% бюджета. Подработка . Это самый быстрый способ увеличить доход, а не только оптимизировать расходы.

. Это самый быстрый способ увеличить доход, а не только оптимизировать расходы. Направление разовых доходов . Премии, бонусы, налоговые вычеты, подарки — отправляйте их сразу в копилку, не смешивая с текущими расходами.

. Премии, бонусы, налоговые вычеты, подарки — отправляйте их сразу в копилку, не смешивая с текущими расходами. Продажа дорогого имущества . Машина, гараж, дача, которые не используются или требуют постоянных вложений, могут стать источником существенного притока средств на целевой вклад. Продажа ненужного актива способна сократить срок накопления в разы.

. Машина, гараж, дача, которые не используются или требуют постоянных вложений, могут стать источником существенного притока средств на целевой вклад. Продажа ненужного актива способна сократить срок накопления в разы. Временный переезд к родственникам. Радикальный, но действенный способ, позволяющий отказаться от аренды. Только оцените трезво вашу психологическую совместимость, чтобы не сбежать обратно через месяц.

Ошибки, которые убивают накопления

Даже правильная стратегия может провалиться из-за типичных ошибок. Вот чего важно не допустить:

Откладывайте фиксированную сумму, а не остаток. Пополняя депозит тем, что остаётся в конце месяца, вы рискуете сделать денежный поток нестабильным. Не храните деньги дома. Инфляция съест ваши сбережения незаметно, но гарантированно. Обязательно используйте инструменты, которые приумножат капитал или хотя бы сохранят его покупательную способность. Не пытайтесь быстро «разогнать» капитал через акции и криптовалюту. На горизонте 3–5 лет агрессивные инвестиции — это не стратегия, а рулетка. Рынок может упасть именно в тот момент, когда вам понадобятся деньги. Не берите кредит на первоначальный взнос. Банки видят такие схемы и могут отказать в ипотеке из-за высокой долговой нагрузки. А если и одобрят, платёж по двум кредитам с высокой вероятностью окажется непосильным. Кратковременная потеря дохода в таком случае обернётся долгами. Не тратьте накопления на текущие нужды. Если вы регулярно «занимаете» у своего будущего взноса, то рискуете никогда не достичь цели. Сделайте счёт недоступным для повседневных трат, например откройте его в другом банке без карты. Не игнорируйте изменение ставок в экономике. Когда ставки по депозитам растут, а ваш вклад открыт под старый процент, вы теряете доход. Раз в полгода мониторьте рынок и перекладывайте деньги на более выгодных условиях.

Коротко о том, как копить на первоначальный взнос

Накопить на первый взнос, снимая жильё, — реальная задача. Для этого не нужны сверхдоходы, но требуется системный подход к делу. Главное правило — регулярно отчислять на депозит определённую часть дохода. Дисциплина здесь важнее суммы: даже 10–15% от зарплаты, отложенные сразу, за несколько лет превратятся в серьёзный капитал.

Второй ключевой фактор — доходность. Держать сбережения дома бессмысленно: инфляция съест их быстрее, чем вы накопите нужную сумму. Вклады позволяют не только сохранить, но и приумножить накопления. А использование депозита с капитализацией может заметно сократить путь к цели.

Любые дополнительные поступления — премии, налоговые вычеты, выручку от продажи ненужного имущества — лучше сразу отправлять в копилку. Это также сокращает срок накопления. Главное — не пытаться «разогнать» капитал рискованными инструментами и не брать кредит на взнос: это может привести к потере денег и долгам.

Как начать откладывать, если кажется, что нет возможности