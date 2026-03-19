Как получить накопительную пенсию единовременно в 2026 году

Накопительная пенсия — это реальные деньги, которые есть у многих россиян. Однако, несмотря на то, что эти средства принадлежат гражданину, забрать их одной суммой можно далеко не всегда. Рассказываем, в каких случаях можно получить пенсионные накопления единовременно и как это сделать.

Что такое накопительная пенсия

Накопительная пенсия — часть пенсионного обеспечения, сформированная из взносов нанимателей за своих сотрудников, личных отчислений, вложений маткапитала и инвестдохода. Распоряжается этими средствами Социальный фонд России (СФР) или выбранный негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

У кого копились деньги

Право на получение данного вида обеспечения имеют несколько категорий граждан:

те, кто родился в 1967 году или позже, — если были официально трудоустроены с 2005 по 2013 год ;

; женщины, появившиеся на свет с 1957 по 1966 год, и мужчины — с 1953 по 1966 год — если наниматели уплачивали за них взносы в 2002–2004 годах ;

; все, кто принимал участие в госпрограмме софинансирования , — она действовала до 2015 года;

, — она действовала до 2015 года; люди, которые направили на накопления семейный капитал.

Перед тем, как получить накопительную пенсию, нужно узнать, копились ли у вас деньги и где они сейчас. Это можно сделать через свой аккаунт на сайте СФР, на Госуслугах, в многофункциональном центре (МФЦ) или через приложение Сбера.

Как проверить накопительную пенсию: 5 способов узнать сумму и управляющую компанию

Отличия от страховой пенсии

Страховое пенсионное обеспечение построено по распределительному принципу:

взносы не копятся на личном счёте, а сразу идут на пенсионные выплаты текущим получателям;

вместо денег человек получает пенсионные баллы — своеобразные «виртуальные единицы», количество которых определяет будущий размер пособия;

чем больше взносов поступает в систему, тем больше баллов начисляется.

Накопительная пенсия работает по-другому: это ваши собственные деньги на персональном счёте. Они не просто лежат без движения, а активно работают — инвестируются, принося дополнительный доход. Воспользоваться ими можно по‑разному — забрать сразу целиком или получать небольшими частями как прибавку к основной пенсии.

Порядок получения накопительной пенсии

Возрастные пороги для обращения за накопленными средствами: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Выплату можно оформить раньше, если выходите на пенсионное обеспечение досрочно, либо перенести этот момент на более поздний период — по личной инициативе.

Как получить накопительную пенсию, зависит от объёма средств, источников их формирования и ваших предпочтений:

Срочная пенсионная выплата. Предполагает ежемесячное пособие на протяжении выбранного вами срока, но не меньше 10 лет. Этот вариант рассчитан на тех, кто делал самостоятельные взносы или направил на накопления семейный капитал. Пожизненная (ежемесячная) выплата. Сбережения распределяются на срок дожития (в 2026 году — это 22,5 года) и выплачиваются каждый месяц. Назначается, если не выполняются требования для единовременной или срочной выплаты. Единовременная выплата. Перевод всей суммы осуществляется при соблюдении установленных законом условий.

Что нужно, чтобы получить всё сразу

Перевод всей суммы происходит, если величина накопленных средств не превышает расчётного лимита. В 2026 году расчёт производится так:

Используется актуальный прожиточный минимум пенсионера — 16 288 рублей. Вычисляется 10% от этого показателя — 1628,8 рубля. Полученное значение умножается на срок дожития в месяцах: 1628,8* 270 = 439 776 рублей.

То есть если на вашем пенсионном счёте лежит до 439,8 тысячи рублей, вы можете забрать все деньги сразу. Если больше — их будут выплачивать каждый месяц.

Порядок расчётов может пересматриваться, а величина прожиточного минимума ежегодно индексируется. Поэтому рекомендуем проверять данные перед подачей заявления.

Расчёт носит персональный характер и учитывает возраст заявителя. Например, при обращении женщины старше 55 лет прогнозируемый период выплат сокращается соразмерно отсрочке обращения за выплатой, что влияет на итоговую сумму.

Кроме того, вы вправе получить всю сумму сразу, если не выполнены условия для оформления страхового пособия — нет 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет стажа.

Куда обращаться за деньгами

Чтобы получить выплату, следует оформить заявление:

Если деньгами распоряжается СФР , вы можете оформить выплату дистанционно: через аккаунт на сайте СФР или на Госуслугах.

, вы можете оформить выплату дистанционно: через аккаунт на сайте СФР или на Госуслугах. Если накопления размещены в НПФ, воспользуйтесь пользовательским кабинетом на сайте вашего фонда. Альтернативный вариант — посетить отделение фонда и оформить бумаги на месте.

Вашу заявку рассмотрят в течение 30 суток. Средства перечислят в течение двух месяцев после одобрения — если они в СФР, в течение месяца — если они в НПФ.

Можно ли получить средства раньше положенного срока

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предоставляет альтернативный механизм распоряжения пенсионными сбережениями. При переводе денег в ПДС их можно забрать:

спустя 15 лет участия;

с наступлением 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;

при возникновении сложных обстоятельств — тяжелого заболевания, потери кормильца.

Спустя 15 лет сбережения можно забрать сразу без дополнительных условий. При достижении установленного возраста это возможно, только если величина ежемесячной выплаты меньше 10% прожиточного минимума. Однако, если сумма превышает предел, участник ПДС может сам определять срок, на который разбиваются платежи — от 1 года, в зависимости от НПФ.

В каких случаях стоит перевести деньги в ПДС, «Рамблеру» рассказала генеральный директор АО «НПФ “Социум”» Оксана Иванова.

Оставить накопления как есть стоит тем, кому до пенсии осталось 1–2 года. А также тем, у кого накопилось меньше 439,8 тысячи рублей. Вы и так заберёте их одной выплатой без дополнительных усилий. Оксана Иванова генеральный директор АО «НПФ “Социум”»

Перевести средства в ПДС стоит тем, у кого на счету больше 439,8 тысячи рублей, говорит эксперт. Так вы сможете впоследствии забрать всю сумму разом или выплатами в течение небольшого срока. Этот способ подходит женщинам в возрасте до 40 лет и мужчинам до 45 лет. Благодаря ему вы сможете получить свои деньги раньше.

Как забрать накопленную сумму сразу: кратко

В 2026 году сбережения можно получить сразу, если:

вы женщина и вам есть 55 лет или 60 лет, если вы мужчина;

сумма на счёте не более 439 776 рублей;

либо вы не выполнили необходимые для страхового пособия условия.

ПДС позволяет забрать деньги через 15 лет участия, а при сложных обстоятельствах — досрочно.

Как работает программа долгосрочных сбережений