Выгодно ли открывать несколько вкладов на разные сроки

Стратегия, когда вместо одного крупного депозита вы открываете несколько с разными сроками, называется «лестницей вкладов». При грамотном использовании этот инструмент приносит доход и позволяет сохранить ликвидность сбережений. Разберёмся, в каких случаях такая стратегия выгоднее традиционного подхода и что нужно учесть перед тем, как распределить свои средства.

Что такое «лестница вкладов»

«Лестница вкладов» предполагает размещение накоплений на вкладах с разными сроками. Каждая ступень — отдельный депозит, который завершается в заранее определённое время. В этот момент можно:

переложить деньги на новый вклад с актуальными условиями;

потратить часть средств на текущие нужды;

скорректировать стратегию инвестирования, если изменились процентные ставки или ваши финансовые цели.

Преимущества стратегии

Гибкость . Распределяя накопления по вкладам с разным сроком, вы получаете свободу действий: часть средств скоро освободится, и вы сможете направить их на новые цели — будь то крупная покупка или новый вклад. Остальные сбережения продолжат приносить доход без риска потери процентов.

. Распределяя накопления по вкладам с разным сроком, вы получаете свободу действий: часть средств скоро освободится, и вы сможете направить их на новые цели — будь то крупная покупка или новый вклад. Остальные сбережения продолжат приносить доход без риска потери процентов. Безопасность . Средства на банковских счетах застрахованы агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках 1,4 миллиона рублей. Если ваши накопления превышают данный показатель, их разумно распределить между банками. Тогда в случае непредвиденных обстоятельств вы гарантированно получите возмещение по каждому вкладу в пределах лимита.

. Средства на банковских счетах застрахованы агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках 1,4 миллиона рублей. Если ваши накопления превышают данный показатель, их разумно распределить между банками. Тогда в случае непредвиденных обстоятельств вы гарантированно получите возмещение по каждому вкладу в пределах лимита. Маневренность . Стратегия предусматривает гибкую реакцию на изменение ключевой ставки Банка России. При снижении ставки вы закрепляете выгодный доход на длительных депозитах, а при повышении — краткосрочные депозиты оперативно высвобождают капитал для размещения под более высокую ставку.

. Стратегия предусматривает гибкую реакцию на изменение ключевой ставки Банка России. При снижении ставки вы закрепляете выгодный доход на длительных депозитах, а при повышении — краткосрочные депозиты оперативно высвобождают капитал для размещения под более высокую ставку. Удобство планирования. Разные сроки размещения позволяют распланировать будущие траты: короткий вклад покрывает сезонные расходы, средний — позволяет накопить на отпуск или крупную покупку, а долгосрочный работает как резерв.

Можно предложить такое распределение вкладов по группам срочности: на 3 месяца — на сезонные траты, на 6 месяцев — на отпуск, на год — резерв или часть накоплений на крупные траты (ремонт, автомобиль), на срок больше года — стратегическая инвестиция (на недвижимость, детей или пенсию). Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Недостатки и риски

Одна из главных проблем «лестницы вкладов» — растущая сложность учёта по мере увеличения числа депозитов. Когда вкладчик, стремясь получить максимум выгоды, открывает сразу 7–8 депозитов, управление сбережениями превращается в сложную задачу:

нужно помнить множество дат окончания вкладов;

разбираться в нюансах пролонгации;

держать в голове процентные ставки.

Ещё один минус стратегии — возможная потеря доходности по сравнению с одним долгосрочным вкладом, особенно в период снижения ключевой ставки.

Открывая депозит на длительный срок, вы фиксируете высокую ставку на весь период. В «лестнице» часть средств размещена на коротких вкладах, которые завершаются раньше. Когда они истекают, вам приходится перекладывать деньги под текущие условия — а ставки к тому моменту могут заметно снизиться. В результате средняя доходность всей «лестницы» оказывается ниже, чем у долгосрочного вклада, оформленного в начале периода.

Приведём пример. Допустим, вы решили использовать «лесенку» с января 2025 года. Сбережения в сумме 900 тысяч рублей вы разбили на 3 ступени по 300 тысяч, разместив их на 3,6 и 12 месяцев соответственно. Узнаем, какой доход вы получили с учётом средних ставок по депозитам от Банка России.

При расчёте находили доход за год, делили его на 12 месяцев и умножали на количество месяцев размещения. Например, 300 000 х 19,75% / 12 * 3 = 14 812,5.

Разместив все сбережения на годовой вклад под среднюю ставку 21,25%, вы заработали бы за год 191 250 рублей, что на 14 257,5 рубля превышает показатель, полученный с помощью «лесенки вкладов».

Когда стратегия распределения вкладов выгодна

Когда неясно, что будет со ставкой

Если экономическая ситуация нестабильна и сложно прогнозировать динамику процентных ставок, «лесенка» становится оптимальным решением:

При снижении ставок . Часть средств уже размещена на долгосрочных вкладах под высокую ставку, зафиксированную в момент открытия. Это защищает от падения доходности.

. Часть средств уже размещена на долгосрочных вкладах под высокую ставку, зафиксированную в момент открытия. Это защищает от падения доходности. При росте ставок. Краткосрочные депозиты завершаются регулярно — освободившиеся деньги можно переложить под новый, более выгодный процент.

Данная стратегия позволяет снизить процентные риски в периоды экономической нестабильности, когда предсказать поведение ставок сложно. Если разместить всю сумму на один вклад, есть риск либо упустить более выгодные предложения, либо зафиксировать доходность слишком ненадолго. Наличие нескольких вкладов помогает соблюсти баланс по доходности и доступности средств. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Когда есть возможность регулярно откладывать деньги

Если вы систематически пополняете накопления, «лесенка вкладов» помогает:

Защитить средства от инфляции . Откладывая деньги и размещая их на депозитах, вы обеспечиваете доходность, компенсирующую инфляционные потери.

. Откладывая деньги и размещая их на депозитах, вы обеспечиваете доходность, компенсирующую инфляционные потери. Реагировать на изменения рынка. Если происходит рост ставок — увеличиваете долю краткосрочных вкладов, чтобы быстрее переложить деньги под новый процент. Если ставки падают — фиксируете выгодные условия на долгий срок.

Если происходит рост ставок — увеличиваете долю краткосрочных вкладов, чтобы быстрее переложить деньги под новый процент. Если ставки падают — фиксируете выгодные условия на долгий срок. Постепенно наращивать сбережения. Каждый новый взнос — это возможность добавить вклад с актуальными на момент размещения условиями, скорректировать структуру «лесенки».

Когда сумма накоплений превышает 1,4 миллиона рублей

Если размер ваших сбережений больше страхового покрытия в 1,4 миллиона рублей, распределение средств между депозитами в разных банках минимизирует риски на случай отзыва лицензии. Помимо этого, вы снижаете зависимость от работы одного учреждения.

Когда деньги могут понадобиться в скором времени

Стратегия «лестницы вкладов» особенно выгодна, если вы не исключаете, что часть средств потребуется снять в ближайшие месяцы. Если вам понадобятся деньги, вы сможете дождаться завершения ближайшего по сроку вклада и снять средства без потери процентов.

Варианты стратегии

Используя «лесенку вкладов», вы можете размещать средства на разные сроки. Но чтобы упростить учёт и обеспечить регулярное высвобождение средств, можно придерживаться одного из двух классических вариантов:

Одна дата открытия, разные сроки

Вы оформляете сразу несколько депозитов с разной продолжительностью, например на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Через 3 месяца заканчивается первый вклад. Вы забираете деньги и открываете новый годовой депозит. Ещё через 3 месяца истекает срок второго вклада. Снова используете средства: например, часть тратите, а остальное кладёте на следующий годовой депозит. Процесс повторяется. Через год у вас выстроится график: каждые 3 месяца один из вкладов завершается, и вы получаете возможность распорядиться деньгами.

Такой подход даёт регулярный доступ к части сбережений, но требует существенных первоначальных вложений.

Разные даты открытия, одинаковый срок

Здесь вы открываете вклады одинаковой длительности, но не одновременно, а с определённым интервалом. Например:

Каждые 3 месяца оформляете новый депозит на 1 год. Ровно через год первый вклад завершается. Далее каждые 3 месяца у вас заканчивается срок одного из депозитов. Вы можете тратить, перераспределять или реинвестировать средства — в зависимости от ваших планов.

Используя этот вариант, не нужно сразу вкладывать крупную сумму: средства распределяются на несколько месяцев. Он удобен, если вы регулярно откладываете часть дохода.

Как выбрать срок вклада: советы экспертов

Практические рекомендации

Формируйте «лестницу» из 3–5 вкладов с разными сроками — так вы сбалансируете доступность средств с уровнем доходности и сохраните простоту учета.

— так вы сбалансируете доступность средств с уровнем доходности и сохраните простоту учета. Выбирайте надежные банки : помимо процентной ставки, проверяйте участие в системе АСВ, изучайте кредитные рейтинги и репутацию учреждения.

: помимо процентной ставки, проверяйте участие в системе АСВ, изучайте кредитные рейтинги и репутацию учреждения. Адаптируйте структуру «лестницы» под рыночные ожидания: при прогнозируемом снижении ставок увеличивайте долю долгосрочных вкладов, чтобы зафиксировать выгодные условия.

при прогнозируемом снижении ставок увеличивайте долю долгосрочных вкладов, чтобы зафиксировать выгодные условия. Настраивайте напоминания в календаре за несколько дней до завершения срока вклада — это поможет вовремя принять решение о продлении, снятии или перераспределении средств.

за несколько дней до завершения срока вклада — это поможет вовремя принять решение о продлении, снятии или перераспределении средств. Определяйте соотношение вкладов разной длительности исходя из финансовой цели : для подушки безопасности делайте упор на короткие сроки, для накоплений на крупные траты — на длительные депозиты.

: для подушки безопасности делайте упор на короткие сроки, для накоплений на крупные траты — на длительные депозиты. Распределяйте крупные суммы между банками : если сбережения превышают 1,4 миллиона рублей, разделите их между несколькими банками‑участниками АСВ — так вы обеспечите полную страховку всех средств.

: если сбережения превышают 1,4 миллиона рублей, разделите их между несколькими банками‑участниками АСВ — так вы обеспечите полную страховку всех средств. Пересматривайте портфель вкладов каждые 3–6 месяцев : отслеживайте изменения ставок на рынке и корректируйте стратегию при необходимости.

: отслеживайте изменения ставок на рынке и корректируйте стратегию при необходимости. Избегайте досрочного закрытия депозитов без веской причины — помните, что это может привести к потере значительной части начисленных процентов.

Стоит ли открывать вклады на разные сроки

Открывая вклады на разные сроки, вы обеспечиваете частичную доступность средств и возможность быстрее реагировать на изменяющиеся условия. Однако в условиях снижения ключевой ставки, такая стратегия имеет потенциально более низкую доходность, чем открытие одного долгосрочного депозита.

Использовать стратегию «лесенки вкладов» имеет смысл в условиях экономической нестабильности, когда есть возможность регулярно откладывать деньги, если накопления могут понадобиться в ближайшем будущем или если сумма ваших сбережений превышает 1,4 миллиона рублей.

Главные правила успеха: диверсификация между банками, регулярный пересмотр стратегии и строгая привязка сроков вкладов к вашим финансовым целям.

