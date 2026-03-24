Кредитка как источник дохода: в чём подвох стратегии с переводом на вклад

Интернет-блогеры и финансовые консультанты предлагают стратегию заработка на «бесплатных» деньгах банка: взять средства с кредитной карты в льготный период, разместить их на депозите и вернуть до начисления процентов. На практике эта схема требует точного расчёта и дисциплины — за простотой скрывается множество нюансов, о которых предупреждают эксперты.

Как работает схема

Алгоритм, который позволяет получить прибыль с кредитных денег, представлен ниже:

Вы выбираете кредитную карту с продолжительным льготным периодом (грейс-периодом) и достаточным лимитом. Изучаете правила карты (распространяется ли грейс-период на переводы/снятие, комиссии, сроки). Снимаете средства наличными или переводите их на расчётный счёт. Размещаете деньги на вкладe или высокодоходном накопительном счёте. Отслеживаете сроки и за несколько дней до конца льготного периода возвращаете всю сумму на карту. Фиксируете чистую прибыль: доход по вкладу минус все комиссии и расходы.

Как выбрать карту

Главная сложность заключается в подборе подходящей карты. Многие банки устанавливают ограничения на снятие наличных или переводы по кредитным картам, снимают комиссию и аннулируют льготный период при выводе средств.

При поиске кредитной карты для реализации этой стратегии инвестиционный советник Ленар Рахманов рекомендует обращать внимание на следующие моменты:

Длительность грейс-периода и условия его применения

Чем длиннее льготный период, тем больше времени для размещения денег на вкладе, а значит, выше доход. Короткий грейс повышает риск: при задержке возврата средств на кредитку вам начислят проценты или штрафы.

У некоторых банков грейс-период считается с первого числа месяца, а не с даты покупки, объясняет Рахманов. Это значит, что реальный период может оказаться в два раза короче, чем заявлено в рекламе. У других кредиторов льготный период распространяется только на безналичные операции в торговых точках, а на переводы на собственный счёт — нет.

Условия большинства карт предусматривают комиссию за операции за движение средств в диапазоне 1,9–5,9% от суммы, отмечает Рахманов. По его подсчётам, при ставке по вкладу 18% годовых и льготном периоде 60 дней примерная доходность по схеме составит около 3% от размещённой суммы.

Плата за обслуживание

По словам Рахманова, клиенты банков нередко упускают из виду плату за обслуживание кредитной карты. Многие кредитки остаются бесплатными только при соблюдении условий, таких как ежемесячный оборот от определённой суммы или подключение платного пакета услуг. Если что-то не учтено, банк может взимать годовую комиссию около 1,5–2 тысяч рублей. Это существенно влияет на итоговую доходность от схемы.

Минимальные платежи и сроки их внесения

Финансовый советник Ольга Чеснокова обращает внимание, что даже при длинном грейс-периоде зачастую необходимо вносить регулярные минимальные платежи, без которых льготный период аннулируется, указывает эксперт.

Чем он длиннее — тем больше времени деньги могут «работать». Но льготный период может быть, к примеру, 120 дней. Но чтобы его сохранить, каждые 30 дней необходимо вносить минимальный платёж: процент от задолженности (часто около 3%) или фиксированную сумму. Ольга Чеснокова международный финансовый советник

Штрафная ставка

Если вы не рассчитаете сроки, придётся заплатить штрафную ставку, напоминает Чеснокова. Банк начисляет проценты за весь период с момента снятия — обычно это 25–40% годовых, что сразу обнуляет накопленное на вкладе за три-четыре месяца, добавляет эксперт. Она привела пример из собственной практики.

Схема использовалась в рамках одного банка: бесплатные деньги с кредитки лежали в этом же банке на накопительном счёте. Клиент регулярно вносил минимальные платежи, но забыл вовремя вернуть всю сумму на кредитку. Итог — вместо дохода образовались проценты на 80 тысяч рублей. Ольга Чеснокова международный финансовый советник

Выбор карт, подходящих для реализации стратегии с вкладом, ограничен, в частности, потому, что в 2026 году кредитки, которые допускают снятие наличных в льготный период, выпускают всего несколько банков.

Топ-5 кредитных карт с возможностью снятия наличных и переводов

Что выбрать: вклад или накопительный счёт для заработка на кредитке

У вас есть выбор: разместить средства на накопительном счёте или открыть вклад — последний выглядит надёжнее из‑за фиксированной ставки. Но в контексте этой схемы фиксированная ставка может оказаться недостатком. Накопительный счёт с точки зрения требований по срокам и доступности средств — более удобное решение, считает эксперт Ленар Рахманов.

Размещение кредитных средств на вкладе с более высокой ставкой требует синхронизации дат с окончанием льготного периода кредитной карты. Если срок вклада не совпадает с окончанием грейс-периода на карте, тогда вам начнут начислять проценты. Досрочное снятие денег со вклада повлечёт потерю накоплений. И то и другое нивелирует прибыль от схемы.

Снятие средств с накопительного счёта тоже зависит от условий конкретного банка. Будьте внимательны: если проценты начисляются ежедневно на остаток средств, то вы можете свободно снимать деньги в любой момент без потери дохода. Однако если проценты рассчитываются по итогам месяца исходя из среднего остатка на счёте, досрочное снятие крупной суммы может привести к снижению или полной утрате начисленных процентов за отчётный период.

Как отмечает Чеснокова, ставки по накопительным счетам для «новых денег» в банках часто выше, чем по вкладам. Достаточно не иметь в банке открытых накопительных счетов в течение двух-трёх месяцев, чтобы получить более выгодные условия.

Основные различия вкладов и накопительных счетов применительно к схеме собрали в виде таблицы:

Сколько можно заработать с помощью схемы с кредиткой

Ленар Рахманов предлагает использовать три сценария для расчёта, опираясь на длительность льготного периода по кредитной карте.

Сценарий первый: небольшая сумма, короткий грейс-период

Пример: Сумма — 100 тысяч рублей, льготный период и срок размещения средств — 60 дней, накопительный счёт под 16% годовых, карта без комиссий и платы за обслуживание.

100 000 × 16% × 60 ÷ 365 = 2630 рублей.

Расчёт справедлив при соблюдении всех условий (без комиссий, своевременный возврат средств, отсутствие скрытых расходов). Малейшая ошибка или задержка приведёт к убыткам, превышающим потенциальную прибыль. Эксперт обращает внимание, что при реализации схемы с кредитными деньгами придётся потратить время на настройку, отслеживание дат и переводы, а доходность при этом небольшая.

Сценарий второй: средняя сумма, длинный грейс

Пример: Сумма — 300 тысяч рублей, грейс-период и срок на счёте — 120 дней, накопительный счёт под 18% годовых. Карта с условием: оборот от 10 тысяч рублей в месяц — выполнимо при обычных расходах.

300 000 × 18% × 120 ÷ 365 = 17 753 рубля.

За год, если использовать схему трижды (три цикла по 120 дней с небольшими паузами), можно заработать 53 259 рублей, отмечает Рахманов.

Сценарий третий: крупная сумма, максимальный грейс

Пример: 500 тысяч рублей, грейс 180 дней. Вклад на полгода под 20% годовых — при условии, что сроки совпадают точно.

500 000 × 20% × 180 ÷ 365 = 49 315 рублей. Минус налог с процентного дохода (при наличии других вкладов) — получится 43–47 тысяч рублей.

Этот сценарий требует идеального исполнения и свободных полумиллиона рублей, которые вкладчик готов заморозить на полгода, указывает финансовый советник.

Потенциальные риски

Эксперты обозначили несколько технических минусов, которые нужно учитывать перед планированием стратегии:

Потеря льготного периода , которая может произойти даже из-за небольшой просрочки.

, которая может произойти даже из-за небольшой просрочки. Изменение ставок по накопительным счетам в любой момент.

в любой момент. Изменение условий по кредитной карте . Банки обязаны уведомить об изменении тарифов. Но уведомление может прийти в приложение, которое вы не проверяли.

. Банки обязаны уведомить об изменении тарифов. Но уведомление может прийти в приложение, которое вы не проверяли. Операционные риски. В момент вывода средств с накопительного счёта могут возникать технические проблемы у банка. Это может задержать процесс вывода на несколько дней или даже недель, а долг по кредитке надо будет гасить.

В момент вывода средств с накопительного счёта могут возникать технические проблемы у банка. Это может задержать процесс вывода на несколько дней или даже недель, а долг по кредитке надо будет гасить. Проблемы для кредитной истории . Банки оценивают не только платёжную дисциплину, но и утилизацию лимита — какой процент от доступного кредита вы используете. Если вы постоянно выбираете 70–90% лимита (а это именно то, что нужно для максимального дохода от схемы), скоринговые модели воспринимают это как признак финансового стресса.

. Банки оценивают не только платёжную дисциплину, но и утилизацию лимита — какой процент от доступного кредита вы используете. Если вы постоянно выбираете 70–90% лимита (а это именно то, что нужно для максимального дохода от схемы), скоринговые модели воспринимают это как признак финансового стресса. Иллюзия «бесплатных денег». Психологически растёт толерантность к долгу: когда на счёте лежат «чужие» деньги, любая непредвиденная трата, например ремонт машины, болезнь, срочная поездка, может нарушить план возврата и разрушить всю схему.

Кому стратегия подходит

Заработать на схеме с кредиткой можно, но подходит эта стратегия только ограниченному числу людей, считает Чеснокова. Использовать деньги с кредитной карты для формирования накоплений стоит тем, кто:

имеет высокую финансовую дисциплину;

умеет считать и контролировать сроки;

располагает суммой от 200 тысяч рублей — чтобы результат окупил усилия;

не планирует брать большой кредит или ипотеку в ближайшие один-два года.

В идеале иметь на накопительных счетах сумму, превышающую долг по кредитке, и разбивать её на два-три накопительных счёта для минимизации операционных рисков. Для большинства людей такая стратегия — это избыточно сложный способ заработать относительно небольшую сумму. Ольга Чеснокова международный финансовый советник

Ленар Рахманов не советует пользоваться этим методом, если:

Вы уже хоть раз забывали погасить долг по кредитной карте вовремя.

Деньги, которые вы планируете задействовать, — ваша финансовая подушка, или они нужны вам в обозримом будущем.

Вы берёте ипотеку или планируете рефинансирование — не портите кредитную историю ради 15–20 тысяч рублей.

Вы не хотите вникать в тарифы. Именно из-за невнимательности к деталям большинство теряют деньги на этой схеме.

Общий вывод такой: это не мошенничество и не серая схема. Но это и не простой способ заработка. Это арбитраж — использование временного разрыва между датой займа и датой его погашения. Банки знают об этом и постепенно закрывают лазейки. Ленар Рахманов Финансовый советник

Альтернативная стратегия: накопительный счёт или инвестиции

Лучший подход — это системная работа с капиталом: не разовые схемы, а выстроенная финансовая система под конкретные цели человека и его семьи, подчёркивает Ольга Чеснокова.

В частности, эксперты перечислили устойчивые решения для формирования финансового резерва и получения дохода без кредитного плеча:

Накопительные счета и вклады, но на собственные средства. Инвестиционные инструменты.

Чеснокова среди инвестиционных инструментов выделила фонды денежного рынка или ликвидности, поскольку их доходность близка к ключевой ставке. После формирования резерва уже можно задуматься о более сложных инвестиционных инструментах, опять же без использования кредитов, уточняет эксперт.

Рахманов предлагает рассмотреть облигации федерального займа с высокой ликвидностью или открытие индивидуального инвестиционного счёта (ИИС-3).

Справочно: ИИС‑3 может открыть любой гражданин РФ и при наличии официального дохода получать ежегодно налоговый вычет до 60 тысяч рублей в год (в зависимости от ставки НДФЛ). Главное условие — пополнять и не выводить средства определённый период (5 лет — при открытии счёта в 2026 году), иначе досрочное закрытие аннулирует льготы. Дивиденды по ИИС‑3 можно выводить без закрытия счёта, пополнять разрешено только в рублях, но на внесённые суммы можно приобретать валюту.

Стоит ли перекладывать деньги с кредитки на вклад

Стратегия накопления с использованием кредитных денег сложна в реализации и сопряжена со множеством нюансов, требующих безупречной финансовой дисциплины, точного расчёта и глубокого понимания банковских продуктов.

Основные риски заключаются в тонкостях расчёта льготного периода и наличии скрытых комиссий и условий. Потеря льготного периода из-за просрочки не только обнуляет весь потенциальный доход, но и может привести к значительным убыткам.

Эксперты рекомендуют более надёжные и устойчивые альтернативы: формирование финансового резерва и получение дохода за счёт собственных средств на накопительных счетах, вкладах или через инвестиционные инструменты (ОФЗ, ИИС, фонды денежного рынка).

