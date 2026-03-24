Крупные банки снова снизили ставки по вкладам и накопительным счетам

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков во второй декаде марта снизилась до 13,8 с 13,87% годовых в первой декаде. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.

Финансовые организации пересматривают условия на фоне мягкой денежно-кредитной политики Банка России. На заседании 20 марта регулятор седьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Новое значение установлено на отметке 15% годовых.

Очередное уменьшение «ключа» привело к новому пересмотру тарифов по накопительным продуктам. На текущей неделе о снижении ставок по вкладам и накопительным счетам объявили уже три крупных банка.

Газпромбанк

С 23 марта Газпромбанк снизил ставки по продукту «Накопительный счёт» на 0,7 процентного пункта (п. п.). Базовая ставка теперь составляет 8,5% вместо 9,2% годовых, а приветственная для новых клиентов в первые два месяца — 15% вместо 15,7% годовых.

По счёту «Ежедневный процент» базовая ставка упала до 8,1 с 8,5% годовых. Размер приветственной надбавки остался на уровне 3,7 п. п. Максимальная приветственная ставка по счёту составит 13,8% годовых с учётом приветственной надбавки, а также надбавки в размере 2 п. п. за наличие подписки «Газпром Бонус Плюс/Премиум».

ВТБ

С 24 марта ВТБ уменьшил максимальную ставку по «ВТБ-Вкладу» на 2 месяца до 14,3 с 15% годовых для новых клиентов. Ставка для новых денег составит 12,8% годовых.

Доходность по депозитам с другими сроками размещения для новых клиентов или новых денег снизилась на 0,5 п. п.

Обновлённые условия:

3 месяца — 13,5% ;

— ; 4 месяца — 13,4% ;

; 6 месяцев — 13,1% ;

; 1 год, 1,5 года, 2 года и 3 года — 11,5%.

ДОМ.РФ

С 24 марта ДОМ.РФ скорректировал ставки по депозиту «Мой Дом» на отдельных сроках:

3 месяца — 14,1% (–0,5 п. п.);

(–0,5 п. п.); 5 месяцев — 14,4% (–0,1 п. п.);

(–0,1 п. п.); 6 месяцев — 14% (–0,3 п. п.).

Максимальные ставки на 2 месяца по-прежнему достигают 15,8% годовых при суммах размещения от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей и 16% — от 1,5 миллиона рублей.

