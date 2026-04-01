Где искать высокие ставки: 10 выгодных вкладов апреля

В марте Банк России седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15%. Следом за этим опустилась средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках. Если в первой декаде марта она составляла 13,87% годовых, то во второй — 13,8%. Тем не менее, найти выгодные предложения ещё можно. Представляем подборку из 10 привлекательных вкладов апреля. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.

Вклад от Сбера

Сбер предлагает вклад с возможностью получать до 14,5% годовых. Максимальная ставка применяется к новым деньгам — сбережениям, которых не было на других вкладах или накопительных счетах банка в последние два месяца. Вы можете выбрать удобный порядок выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока. Подробнее — на сайте Сбера.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов в конце срока:

на 3 месяца — 13,5%;

на 4 месяца — 14,5%;

на 5 месяцев — 14,4%;

на 6 месяцев — 13,6%;

на 1 год — 11%;

на 3 года — 6,5%.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 13,35%;

на 4 месяца — 14,2%;

на 5 месяцев — 14,05%;

на 6 месяцев — 13,2%;

на 1 год — 10,45%;

на 3 года — 5,95%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Если у вас уже есть сбережения, которые хранятся в Сбере больше двух месяцев, получить повышенный процент по вкладу тоже можно. Это доступно клиентам с подпиской СберПрайм, держателям премиальных и зарплатных карт, пенсионерам, клиентам, совершившим траты от 30 тысяч рублей по картам банка, и тем, у кого на накопительных счетах Сбера хранится от 100 тысяч рублей.

Если вам важна гибкость, у банка есть и другие продукты: например, накопительный счёт или вклад с привязкой к ключевой ставке и возможностью переводить проценты на карту.

СмартВклад от Т-Банка

Т-Банк предлагает вклад с диапазоном ставок от 11% до 13,61% годовых при условии, что вы не будете его пополнять. Для пополняемого вклада ставки ниже — от 7% до1%. Максимальная ставка по неполняемому вкладу доступна при размещении средств на шесть месяцев.

Валюта: рубль и юань.

Ставка при открытии непополняемого вклада в рублях:

от 1 до 2 месяцев — 13,1%;

от 3 до 5 месяцев — 12,8%;

на 6 месяцев — 13,61%;

от 7 до 9 месяцев — 12,2%;

от 10 месяцев до 1 года — 12%;

от 13 до 18 месяцев — 11,3%;

от 19 месяцев до 24 месяцев — 11%.

Ставка по вкладу в юанях:

от 1 до 8 месяцев — 6,5%;

от 9 до 24 месяцев — 7%.

Минимальная сумма открытия: 50 тысяч рублей / 5 тысяч юаней.

Срок: от 1 месяца до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: есть (частичное снятие).

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Проценты можно получать на карту или оставлять на вкладе. В последнем случае они будут регулярно капитализироваться, увеличивая ваш итоговый доход.

Вклад «Времена года» от Ак Барс Банка

Максимальная базовая ставка по вкладу — 13,3% годовых. Но банк даёт возможность получить более высокий процент при соблюдении дополнительных условий: нужно быть новым клиентом, открыть вклад в мобильном банке, оформить подписку. За выполнение каждого условия предусмотрена надбавка. С учётом надбавок ставка может доходить до 14,3%.

Валюта: рубль.

Базовая ставка по вкладу:

на 2 месяца — 12,1%;

на 3 месяца — 13,3%;

на 4 месяца — 12,9%;

на 6 месяцев — 12,75%;

на 1 год — 11,5%;

на 2 и 3 года — 7,5%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Максимальная сумма: 15 миллионов рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Проценты выплачиваются в конце срока на счёт вклада. Кроме того, деньги можно получить наличными в кассе банка или переводом на указанные реквизиты.

Вклад «Мой Дом» от банка Дом.рф

Для новых клиентов банк предлагает повышенную ставку 15,8%. Она действует для вкладов, открытых на два месяца, без возможности снятия или пополнения и с выплатой процентов в конце срока. Вклад можно открыть не только в рублях, но и долларах, евро и юанях. Для валютных вкладов установлены свои ставки.

Валюта: рубль, доллар, евро, юань.

Минимальная ставка по вкладу в рублях без пополнения и снятия при ежемесячной выплате процентов:

на 2 месяца — 13,9%;

на 3 месяца — 13,8%;

на 4 месяцев — 14,1%;

на 6 месяцев — 13,4%;

на 1 год — 11,5%;

на 3 года — 9,3%.

Минимальная ставка по вкладу в рублях без пополнения и снятия при выплате процентов в конце срока:

на 2 и 3 месяца — 14,1%;

на 4 месяцев — 14,5%;

на 6 месяцев — 14%;

на 1 год — 12,8%;

на 2 года — 12%;

на 3 года — 11,5%.

Ставка по вкладу в юанях без пополнения и снятия:

на 3 месяца — 2,5%;

на 6 месяцев — 3%;

на 1 и 2 года — 3,5%;

на 3 года — 0,01%.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей / 500 юаней, долларов или евро.

Максимальная сумма: 15 миллионов рублей / 200 тысяч юаней, долларов или евро.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: есть.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Если выбрать выплату процентов в конце срока, ставки будут выше. Также на процент по вкладу влияет сумма сбережений: при вложении от 1,5 миллиона рублей ставка повышается.

Вклад от Ozon Банка

Ozon Банк предлагает повышенную ставку для вкладов на два месяца — до 14% с учётом капитализации процентов. Дополнительных условий для увеличения ставок не предусмотрено. Чтобы открыть вклад, нужно оформить карту банка и пройти идентификацию в ближайшем пункте выдачи заказов.

Валюта: рубль.

Базовая ставка по вкладу (без капитализации):

на 2 месяца — 13,92%;

на 3 месяца — 10,91%;

на 6 месяцев — 12,39%;

на 1 год — 11,84%;

на 2 года — 11,46%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: на вклад ежемесячно.

В день закрытия вклада деньги поступают на Ozon Карту. Оттуда их можно перевести в любой другой банк.

ВТБ-Вклад в рублях от ВТБ

Для новых клиентов действует повышенная ставка 14,3%. Чтобы её получить, нужно открыть депозит на два месяца (без пополнения и снятия) с выплатой процентов на вклад в конце срока. Максимальная ставка для депозитов без особых условий — 12,9% годовых. Кроме того, на размер ставки влияет способ открытия вклада: если открыть депозит в отделениях банка, процент будет ниже. Далее приведём минимальные ставки для вкладов, открытых в ВТБ Онлайн, без пополнения и снятия.

Валюта: рубль.

Минимальная ставка с выплатой процентов на вклад в конце срока:

на 2 месяца — 12,2%;

на 3 месяца — 12,9%;

на 6 месяцев — 12,5%;

на 1 и 2 года — 10,9%;

на 3 года — 10,5%.

Минимальная ставка с выплатой процентов ежемесячно на счёт или вклад:

на 2 месяца — 12%;

на 3 месяца — 12,6%;

на 6 месяцев — 11,8%;

на 1 год — 9,7%;

на 2 года — 8,7%;

на 3 года — 7,1%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей — при открытии онлайн, 50 тысяч рублей — в отделениях банка.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: есть.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Надбавка к базовой ставке по вкладу есть не только для новых клиентов. Получить повышенный процент можно за новые деньги и оформление подписки ВТБ Плюс. На особые условия также могут рассчитывать премиальные, зарплатные и пенсионные клиенты. При закрытии вклада деньги автоматически перечисляются на счёт, с которого вы изначально пополнили вклад.

МТС Вклад плюс от МТС Банка

Открыть вклад можно в рублях, китайских юанях и дирхамах ОАЭ. Максимальная ставка по рублёвым вкладам с капитализацией — 14,5% годовых. Предложение действует для клиентов с платными пакетами услуг. Максимальная базовая ставка — 13,85%. Вклады с пополнением и частичным снятием доступны при сумме сбережений от 100 тысяч рублей.

Валюта: рубль, юань, дирхам.

Базовая ставка по вкладу в рублях (без капитализации):

на 3 месяца — 13,85%;

на 4 месяца — 13,68%;

на 6 месяцев — 13,33%;

на 1 год — 11,66%;

на 2 года — 9,99%;

на 3 года — 9,55%.

Ставка по вкладу в юанях (без капитализации):

на 3, 6, 9 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 1,49%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Проценты по вкладу начисляются ежемесячно и по выбору вкладчика присоединяются к сумме вклада или перечисляются на другой счёт в банке.

Вклад «Простая выгода» от Московского кредитного банка

Это максимально простой и прозрачный вклад без каких-либо дополнительных условий. На процентную ставку влияет только срок размещения средств. Максимальная ставка по вкладу — 14,6% для депозитов на четыре месяца.

Валюта: рубль.

Базовая ставка по вкладу:

на 2 и 3 месяца — 13,8%;

на 4 месяца — 14,6%;

на 6 месяцев — 13,7%;

на 1 год — 13%;

на 1,5 года — 12,5%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Максимальная сумма: 5 миллионов рублей.

Срок: от 2 месяцев до 1,5 года.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока на отдельный счёт.

Вклад «Горизонт» от ОТП Банка

Размер ставки зависит от суммы вложения и срока размещения средств. Для депозитов от 1 тысячи до 1,5 миллиона рублей самая высокая ставка — 13,6%. Максимальная ставка — 13,8% — доступна, если положить на вклад от 15 миллионов рублей на полгода. Рассмотрим ставки для минимальной суммы вложения.

Валюта: рубль.

Минимальная ставка по вкладу:

на 3 месяца — 12,8%;

на 6 месяцев — 13,6%;

на 1 и 1,5 года — 11,7%;

на 2 года — 10,4%.

Минимальная сумма: 1 тысяча рублей.

Срок: от 3 месяцев до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Вклад «Новые деньги» от Газпромбанка

Повышенная ставка 14% действует для новых денег, которые ранее не находились на счетах в банке. Чтобы её получить, вклад нужно открыть на два или четыре месяца. Максимальная базовая ставка составляет 11%.

Валюта: рубль.

Минимальная ставка по вкладу:

на 2 и 4 месяца — 11%;

на 6 месяцев — 10,8%;

на 1 год — 9,9%;

на 2 года — 7%;

на 3 года — 5,3%.

Минимальная сумма: 15 тысяч рублей — при открытии вклада онлайн, 300 тысяч рублей — в офисе банка.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Ставка — обычно первое, на что обращают внимание при выборе вклада. Однако за привлекательными процентами могут скрываться не самые удобные для вас условия. Поэтому перед тем как открыть вклад, стоит определиться, с какой целью вы это делаете, и уже потом внимательно изучать предложения, соотнося условия со своими потребностями. Например, для получения регулярного дохода подойдут вклады с ежемесячной выплатой процентов, а для приумножения средств — вклады без возможности снятия: ставки по ним, как правило, выше.

