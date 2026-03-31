Социальный вклад: что это и кто может его открыть

Социальный вклад — вид банковского продукта, специально разработанный для граждан России с низким уровнем доходов, получающих государственные субсидии и социальную поддержку. Система соцвкладов заработала в России с 2025 года. Разобрались, как они устроены и кто может их открыть.

Что такое социальный вклад

Ключевая особенность социального вклада — повышенная защита средств и, как правило, более выгодные условия по сравнению с обычными депозитами для этой категории клиентов.

Особенности социального вклада определяются законодательными нормами, которые регулируют порядок его открытия и обслуживания. Например, предусмотрены четкие ограничения по максимальной сумме депозита и установленная государством процентная ставка.

Право воспользоваться таким видом вклада предоставляется совершеннолетним гражданам России, имеющим право на участие в одной из государственных субсидирующих программ:

Единовременное или ежемесячное пособие на ребенка;

Выплаты в рамках заключенного социального контракта;

Дополнительные социальные надбавки к пенсионным начислениям.

Оформлением вклада нужно заниматься самостоятельно через портал Госуслуг, поэтому нужна учётная запись.

Налог на доходы по вкладам

С процентов по депозитам необходимо платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Вместе с другими доходами они включаются в общую налоговую базу. Однако налогом облагается не вся полученная сумма: к совокупному доходу по банковским продуктам применяется налоговый вычет. Его размер привязан к ключевой ставке Центробанка. НДФЛ удерживается только с части прибыли, превышающей лимит вычета.

Самостоятельно рассчитывать сумму платежа не требуется — расчёты производит налоговая служба (ФНС), а итоговая сумма отражается в налоговом уведомлении.

Виды социального вклада

Соцвклады могут различаться по форме, но чаще всего выделяют два основных варианта:

Социальный вклад

У соцвклада существует лимит пополнения — максимум 50 тысяч рублей. Ставка по нему соответствует самой высокой ставке для обычных депозитов до года в конкретном банке (без учёта акционных предложений).

Депозит можно пополнять в любой момент (в пределах общего лимита в 50 тысяч). Но при этом снимать средства полностью или частично можно в любой момент без снижения установленной ставки и утраты процентов.

Социальный счёт

У соцсчёта есть несколько особенностей:

Проценты на суммы до 50 тысяч рублей начисляют по ставке не ниже половины ключевой ставки ЦБ.

Ставка на сумму сверх этого лимита устанавливается отдельно.

Проценты выплачиваются каждый месяц.

Обслуживание, а также платежи и переводы на суммы до 20 тысяч в месяц — бесплатно.

Чем различаются социальные банковские продукты

Изменение условий вклада

Прекращение соцподдержки не влияет на условия действующего вклада до конца его срока — они остаются неизменными. Однако в день завершения срока договора банк проводит проверку статуса клиента. Если на этот момент вы больше не являетесь получателем соцподдержки, условия вклада на следующий период будут изменены на условия «до востребования», которые предполагают начисление минимальных процентов.

Отслеживать изменение статуса вклада можно в личном кабинете на портале Госуслуг («Банковские карты и счета» → «Архив»).

Где можно открыть социальный вклад

Один человек может иметь только один социальный вклад и один счёт. Пока в программе девять банков, но список пополняется.

Среди них:

Перед открытием вклада рекомендуется уточнить актуальную информацию на официальных сайтах банков или в отделениях — условия и доступность продукта могут различаться.

В Т-банке, Альфа-банке и Совкомбанке в ответ на запрос Рамблера подтвердили условия: вклад доступен тем, кто получает соцподдержку, ставка приравнивается к установленной по самым выгодным вкладам того или иного банка сроком до года. Пополнять депозит можно до 50 тысяч рублей. Снимать деньги можно без комиссии и потери процентов.

Список банков постоянно расширяется. К 1 января 2027 года условия по социальным вкладам должны предложить и другие кредитные организации.

Как открыть социальный вклад через Госуслуги

Зайдите на Госуслуги и подайте заявку на вклад. Из списка предложенных вариантов выберите ту финансовую организацию, в которой вы уже обслуживаетесь. Впишите реквизиты счета, на который вы хотите получать начисленные проценты. Банк проверит данные и пришлет готовый документ в ваш личный кабинет. Внимательно прочитайте условия и подпишите договор электронной подписью. Нужно успеть сделать это в течение суток после получения документа. Активируйте вклад первым взносом. В течение 10 дней переведите на новый счёт до 50 тысяч рублей. Если не внести деньги в этот срок, договор аннулируется, и вклад не будет считаться открытым.

Кто не может открыть социальный вклад

Несмотря на доступность, социальный вклад предназначен не для всех. Открыть его не получится, если у вас нет оснований для участия в программе.

Основные причины отказа:

отсутствие подтверждённого социального статуса;

несоответствие критериям по доходу;

предоставление не всех документов, ошибки в них;

превышение установленного лимита по количеству счетов или вкладов

Главное

Социальный вклад — это инструмент финансовой поддержки, позволяющий гражданам с ограниченными доходами сохранить деньги и получить дополнительную прибыль на льготных условиях. Он сочетает в себе элементы соцподдержки и банковских услуг, обеспечивая более доступные и защищённые способы накопления.

Существует два основных социальных банковских продукта — счёт и вклад. Первый позволяет получать доход по максимальной рыночной ставке банка с возможностью свободно вносить или снимать средства без потери дохода. Второй ориентирован на повседневные расчёты: проценты на суммы до 50 тысяч начисляют по ставке не ниже 1/2 ключевой ставки, а платежи до 20 тысяч в месяц проводятся без комиссии.

Социальные банковские продукты могут открыть россияне – получатели соцподдержки: пособия на детей, выплаты по соцконтракту или доплаты к пенсии. На данный момент услуга доступна в девяти крупнейших банках страны.

