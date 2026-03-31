Банки массово ухудшили условия по накопительным счетам

Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 банков по итогам марта опустилась ниже 15% годовых и составила 14,67%. Об этом свидетельствует индекс накопительных счетов Финуслуг (пресс-релиз есть в распоряжении «Рамблера»).

За месяц показатель снизился на 0,64 процентного пункта. На конец февраля значение составляло 15,31% годовых.

Средняя базовая ставка по накопительным счетам без учёта приветственных надбавок за март упала до 8,93% с 9,15% годовых. Максимальная доходность по накопительным счетам в топ-10 банков на конец марта осталась неизменной и составляет 17% годовых.

Выгодно ли открывать несколько вкладов на разные сроки