Россиянам рассказали, что выгоднее: сберкнижка или вклад

Несмотря на снижение популярности и прекращение выпуска, сберегательные книжки по-прежнему находятся в обращении у ограниченного числа россиян. Однако их функционал и доходность значительно уступают современным банковским вкладам. Рассмотрим, как эффективно управлять такими счетами и сделать правильный выбор для сохранения и приумножения капитала.

Сберкнижки в России: почему они до сих пор существуют и что с ними будет

Сберегательные книжки постепенно уходят в прошлое, однако банки продолжают их обслуживать, поскольку для части клиентов этот инструмент остаётся привычным и удобным.

Мы приняли решение, что будем работать со сберегательными книжками до того момента, пока последний клиент будет требовать, — сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе пленарного заседания Всероссийского форума МФЦ в Москве в январе.

Банки не могут просто так отказаться от сберкнижек, на это есть юридические причины. Несмотря на то что законодательство не запрещает открывать новые вклады с оформлением сберкнижки, в продуктовых линейках современных банков этот инструмент отсутствует. Например, Сбербанк прекратил выпуск новых книжек ещё в 2010 году, предлагая вместо них вклады и накопительные счета. Но если у клиента банка уже открыта сберкнижка, она продолжает действовать, пока не закончится срок договора.

Современная сберегательная книжка — это лишь механизм обслуживания вклада и способ контроля за деньгами. Основной договор — депозитный, а сберкнижка лишь дублирует ключевую информацию: номер счета, Ф. И. О. вкладчика, движения средств.

Поэтому расхожее выражение «деньги на сберкнижке» по своей сути некорректно — деньги не на сберегательной книжке, а на банковском вкладе, а вот уже распоряжение этими деньги происходит при предъявлении сберегательной книжки. Даниил Базылев управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal

Отличия сберкнижки от современного вклада

Технически сберкнижка — это лишь форма подтверждения счёта, а современный вклад — это продукт с конкретными условиями доходности. Сегодня Сбербанк разделяет «старый формат» (счёта со сберкнижками) и «новый формат» (цифровые вклады).

Условия сберегательной книжки не предполагают высокой доходности. Деньги на ней не «работают», а просто хранятся. В то время как на вкладе на средства начисляются проценты. Банки предлагают по вкладам разные стратегии: без пополнения, с капитализацией, на короткий или долгий срок. Базылев рекомендует держателям сберкнижек переложить деньги на вклад, более безопасный и функциональный способ хранения денег.

Что можно сделать со сберкнижкой

Если это советская сберкнижка

Получить компенсацию можно по вкладам, которые открыли в Сберегательном банке или в трудовых сберегательных кассах Советского Союза. Важно, чтобы продукт был активен на 20 июня 1991 года. На выплату имеет право сам вкладчик или его наследник.

Размер компенсации зависит от коэффициентов, которые определены в постановлении правительства. Они формируются из:

даты рождения вкладчика;

даты закрытия вклада.

Остаток вклада на 20.06.1991 умножается на установленный коэффициент. Поэтому можно получить вдвое и даже втрое больше, чем остаток на счёте.

Выплату можно оформить в отделении Сбербанка. С собой нужно иметь паспорт и сберегательную книжку. На месте сотрудник банка выдаст вам бланк заявления для заполнения и поможет рассчитать сумму выплаты.

Если владелец сберкнижки не может лично посетить отделение банка, компенсацию выдадут доверенному лицу или наследнику. Доверенность на право получения компенсации должна быть заверена: либо нотариусом, либо в отделении Сбербанка. Подробно с условиями начисления компенсаций можно ознакомиться здесь.

Если это современная сберкнижка

Так как современная сберкнижка — это бумажное подтверждение вашего счёта в банке, то проверить баланс можно через мобильное приложение СберБанк Онлайн в разделе «Вклады и счета».

Все операции по сберкнижке проводятся в отделениях при предъявлении паспорта. Владелец может:

снять наличные — вы приходите в офис, операционист делает запись о выдаче денег и выдаёт их через кассу;

— вы приходите в офис, операционист делает запись о выдаче денег и выдаёт их через кассу; перевести на другой счёт или карту через сотрудника или в мобильном приложении (счёт книжки там отображается);

через сотрудника или в мобильном приложении (счёт книжки там отображается); обменять на другие активы — напрямую купить акции или валюту со сберкнижки нельзя, но можно снять и положить деньги на брокерский или текущий счёт и совершить покупку на него.

Восстановление сберегательной книжки тоже возможно, если продукт был утерян. Нужно прийти в то отделение, где изначально оформлялся вклад. С собой обязательно взять паспорт и, по возможности, договор на открытие вклада (или его копию).

В офисе банка вам предложат написать заявление на имя руководителя отделения с просьбой выдать дубликат сберкнижки. В тексте документа потребуется указать тип вклада и его сумму. После этого вам выдадут новую сберкнижку Сбербанка взамен утраченной.

Сберкнижки: актуальное в 2026 году

Сберкнижка не является вкладом, а служит лишь бумажным подтверждением депозитного договора и дубликатом записей в электронной банковской системе учёта.

Будущее сберегательной книжки не определено. Несмотря на переход к цифровым форматам, сберкнижки остаются действующим финансовым инструментом, который банки будут обслуживать до тех пор, пока на них сохраняется спрос со стороны клиентов.

Сберегательная книжка позволяет распоряжаться средствами через банковское отделение при предъявлении паспорта. С её помощью можно снимать наличные в кассе, переложить деньги на другие счета или использовать их для покупки активов через текущие счета. Все основные операции требуют фиксации сотрудником банка.

