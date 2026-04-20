Вклады или облигации: что выгоднее в апреле 2026 года

Ожидается, что Банк России продолжит снижение ключевой ставки, и на заседании 24 апреля снижение составит от 0,5 до 1 процентного пункта (до 14,5–14% годовых). Доходности по вкладам снижаются вслед за ключевым показателем: максимальная в первой декаде апреля составила 13,4%. В связи с этим вкладчики рассматривают альтернативные по надёжности инструменты — облигации. Разбираемся, что выгоднее в апреле 2026 года: облигации или вклады и какие риски и преимущества есть у каждого из этих инструментов.

Сравниваем доходности

Вклады

По данным Банка России максимальная ставка по годовым вкладам в 10 крупнейших банках в конце марта опустилась до 13,4%. В таблице ниже мы сравнили ставки по вкладам на разные сроки с ежемесячным начислением процентов без надбавок в пяти крупных банках.

Представленные данные актуальны для середины апреля 2026 года, когда ключевая ставка находилась на уровне 15%. Любые изменения этого показателя напрямую влияют на доходность банковских вкладов. Однако важно понимать не столько конкретные цифры, сколько саму тенденцию: как правило, банки устанавливают ставки по вкладам ниже ключевой, если не учитывать временные промоакции. Причём чем больше срок депозита, тем заметнее становится эта разница.

Облигации

Облигации — долговые расписки, которые подтверждают ваше право на возврат денег с процентами. Они торгуются на бирже, и их можно купить через любого брокера, который предоставляет доступ к Московской бирже.

Облигации бывают следующих видов:

Государственные . Их ещё называют облигациями федерального займа (ОФЗ). Их выпускает Минфин России. Покупая такие бумаги, вы даёте в долг государству.

. Их ещё называют облигациями федерального займа (ОФЗ). Их выпускает Минфин России. Покупая такие бумаги, вы даёте в долг государству. Муниципальные . Это облигации субъектов РФ — областей или автономных округов.

. Это облигации субъектов РФ — областей или автономных округов. Корпоративные. Такие бумаги выпускают коммерческие организации.

Сравним доходности двух видов облигаций: ОФЗ и корпоративных с высоким кредитным рейтингом. На середину апреля 2026 года доходности ОФЗ находились в диапазоне от 6% до 14% годовых. Поскольку эти бумаги считаются максимально надёжными, их доходность, как правило, ниже, чем у большинства других долговых инструментов.

Теперь рассмотрим доходности корпоративных облигаций с высоким кредитным рейтингом (от АА и выше).

Так как корпоративные облигации менее надёжные, чем ОФЗ, доходности по ним выше: от 11 до 23% годовых.

Если рассматривать вклады на срок до одного года, их доходность, как правило, оказывается выше, чем у ОФЗ. Однако на горизонте от года и дольше ОФЗ становятся более выгодным вариантом по доходности. Что касается корпоративных облигаций, их доходность обычно превышает ставки по депозитам вне зависимости от срока размещения. Это связано с более высокими рисками, присущими таким инструментам.

Что такое кредитный рейтинг и для чего он нужен инвестору

Сравниваем другие параметры

Помимо доходности, облигации и вклады различаются по ряду других критериев. К ним относятся: наличие страхования, уровень риска, возможность снятия средств без потери процентов, особенности налогообложения, сроки вложения. Разберём каждый из этих критериев подробно.

Страхование средств

Страхование — это гарантия возврата средств при наступлении непредвиденных обстоятельств, однако такая защита действует не для всех инструментов и не всегда.

Вклады и накопительные счета в одном банке застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей. Если ваши средства превышают этот лимит, под страховку попадает только часть. При размещении денег в разных банках лимит страховки действует отдельно для каждого: например, в двух банках можно застраховать до 2,8 миллиона рублей (по 1,4 миллиона в каждом). В случае проблем у банка выплаты осуществляет Агентство по страхованию вкладов.

Для облигаций страхование не предусмотрено. Если вы потеряете вложенные средства, компенсации не будет.

Специальные знания

Открыть банковский вклад может каждый — для этого не нужны специальные знания или навыки. Достаточно обратиться в банк, открыть счёт и при необходимости получить карту. Даже несовершеннолетние могут самостоятельно оформить вклад.

С облигациями ситуация иная. Чтобы не потерять деньги, важно разбираться в рынке, анализировать финансовое состояние эмитентов и оценивать риски. Такой подход требует времени, определённых знаний и опыта.

Возможность снимать средства

Большинство банковских вкладов не предусматривает досрочного снятия средств. Если забрать деньги раньше срока, проценты пересчитываются по ставке «до востребования» — обычно это 0,01%. Например, при закрытии вклада на 100 тысяч рублей раньше времени вы получите всего 10 рублей в качестве процентов.

Некоторые банки предлагают вклады с возможностью частичного снятия, но за такую гибкость приходится платить сниженной ставкой. Так, в ВТБ годовой вклад без права снятия может приносить 9,7% годовых, а аналогичный депозит с возможностью частичного снятия — только 3,5%.

Облигации работают по-другому. Их можно купить или продать на бирже в любой момент. Уже начисленные проценты сохраняются за инвестором. Однако стоит учитывать, что цена облигации на рынке может снизиться и при продаже вы можете получить меньше, чем вложили изначально.

Таким образом, облигации обеспечивают большую гибкость в управлении средствами, но у этой свободы есть дополнительные рыночные риски.

Срок вложений

Банковские вклады обычно открываются на срок до 3 лет, в редких случаях — до 5 лет. По истечении этого периода договор приходится продлевать, и если к моменту перезаключения ключевая ставка снизится, новые условия по вкладу могут оказаться менее выгодными, чем раньше.

Облигации предоставляют гораздо больше свободы в выборе срока. На рынке представлены бумаги с погашением через несколько месяцев, год или даже десятилетия.

Например, самые длинные ОФЗ будут погашены только в 2040 году, что позволяет зафиксировать доходность на 14 лет вперёд. Поэтому облигации по сроку вложения — более гибкий инструмент.

Налогообложение

Налоги применяются и к доходам по вкладам, и к прибыли по облигациям, однако правила их расчёта различаются.

Вклады. Налогом облагаются только те проценты по вкладам, которые превышают установленный лимит. Этот лимит ежегодно рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей на максимальное значение ключевой ставки Банка России за год.

Например, если максимальная ключевая ставка за год составила 16%, необлагаемый порог будет равен 160 000 рублей. Если ставка вырастет до 17%, лимит увеличится до 170 000 рублей. С суммы превышения уплачивается НДФЛ по ставке 13 или 15% — в зависимости от общего годового дохода вкладчика.

Облигации. Здесь действует иной принцип: налогом облагается весь купонный доход без каких-либо порогов. Ставка также составляет 13 или 15%. Кроме того, если облигация была куплена дешевле номинала и продана дороже, налог взимается и с разницы в цене.

В итоге с точки зрения налоговой нагрузки вклады зачастую оказываются более выгодными, чем облигации.

Сравниваем риски

Несмотря на репутацию вкладов как одного из самых безопасных способов хранения денег, полностью избежать рисков не удастся. Вот на что стоит обратить внимание:

Банкротство банка. Если у финансовой организации отзывают лицензию, государство возвращает вкладчику средства только в пределах страховой суммы — до 1,4 миллиона рублей. Всё, что превышает этот лимит, может быть потеряно.

Если у финансовой организации отзывают лицензию, государство возвращает вкладчику средства только в пределах страховой суммы — до 1,4 миллиона рублей. Всё, что превышает этот лимит, может быть потеряно. Обесценивание из-за инфляции. Проценты по вкладу не всегда опережают рост цен. В результате реальная доходность может оказаться нулевой или даже отрицательной, а покупательная способность ваших денег снизится.

Проценты по вкладу не всегда опережают рост цен. В результате реальная доходность может оказаться нулевой или даже отрицательной, а покупательная способность ваших денег снизится. Фиксация ставки. Открывая вклад на долгий срок, вы соглашаетесь на определённый процент. Если в это время рыночные ставки вырастут, вы не сможете воспользоваться более выгодными предложениями до окончания срока депозита.

Открывая вклад на долгий срок, вы соглашаетесь на определённый процент. Если в это время рыночные ставки вырастут, вы не сможете воспользоваться более выгодными предложениями до окончания срока депозита. Валютные колебания. Вклады в иностранной валюте подвержены риску изменения курса. Также возможны ограничения на снятие или конвертацию таких средств.

Риск потерять деньги, купив облигации, больше, чем разместив средства на вкладах. У облигаций выделяют следующие риски:

Процентный риск — риск того, что ключевая ставка в экономике вырастет и купленные ранее облигации окажутся менее доходными, чем депозиты или более новые выпуски. В таком случае цена таких облигаций на рынке падает, а её держатели могут потерять на этом деньги.

— риск того, что ключевая ставка в экономике вырастет и купленные ранее облигации окажутся менее доходными, чем депозиты или более новые выпуски. В таком случае цена таких облигаций на рынке падает, а её держатели могут потерять на этом деньги. Кредитный риск — риск того, что эмитент (тот, кто выпустил облигации) не сможет расплатиться по своим обязательствам. В таком случае деньги, вложенные в облигации, вам могут просто не вернуть, даже через суд.

— риск того, что эмитент (тот, кто выпустил облигации) не сможет расплатиться по своим обязательствам. В таком случае деньги, вложенные в облигации, вам могут просто не вернуть, даже через суд. Риск ликвидности. Он заключается в том, что вы не сможете быстро продать или купить облигации по рыночной цене, так как на них просто не будет покупателей или продавцов. Такая ситуация чаще всего возникает с облигациями небольших малоизвестных компаний.

Что выбрать: вклады или облигации

Ниже мы привели сравнительную таблицу между двумя инструментами.

Банковские вклады подойдут тем, кто хочет вложить деньги с максимальной надёжностью. Вклады не требуют специальных знаний, а также застрахованы на случай закрытия банка или потери им лицензии. Такой инструмент хорошо подойдёт в том случае, если вы хотите вложить деньги на короткий срок до 1 года.

Облигации подойдут более подкованным в плане знаний гражданам. Для их покупки как минимум потребуется открыть и пополнить брокерский счёт, а также выбрать наиболее подходящий вид и выпуск бумаги. Такой инструмент будет интересен тем, кто готов взять на себя немного больше риска в обмен на более высокую доходность.

Главное

Облигации и вклады — два важных инструмента для сохранения ваших средств. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому универсального ответа, что выбрать, — нет.

Вклад подойдёт тем, кто не готов рисковать и хочет максимальной надёжности и прозрачности.

Облигации могут выбрать те, кто хочет заработать на несколько процентов больше и при этом готов нести риски вплоть до полной потери капитала.

Всегда при деньгах: как планировать личный бюджет при нестабильном заработке