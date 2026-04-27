Плавающая ставка по вкладу: стоит ли рисковать ради высокого процента
Если вам предлагают вклад с высокой ставкой, не торопитесь соглашаться: сначала выясните, как начисляются проценты. Ставка может оказаться плавающей — а значит, её размер будет меняться в течение срока депозита. Рассказываем, когда стоит соглашаться на такие условия, а когда от них лучше отказаться.
Что такое плавающая ставка и как она работает
Плавающая процентная ставка — это ставка по вкладу, размер которой не зафиксирован на весь срок договора, а привязан к внешнему рыночному индикатору — чаще всего к ключевой ставке Банка России. Однако могут встречаться и другие показатели, например ставка RUONIA.
Механизм работы такого продукта следующий:
- в депозитном договоре нет чёткой фиксированной ставки;
- вместо этого прописывается формула её расчёта, например «Ключевая ставка ЦБ — 1%»;
- если изменяется базовый индикатор, изменяется и процент доходности по депозиту.
Пересмотр ставки происходит автоматически. Если базовый индикатор меняется, ваш процент по вкладу корректируется со следующего дня или с начала нового расчётного периода — в зависимости от условий продукта.
Плавающая ставка по вкладу: как заработать на решениях Центробанка
- Рост дохода в сложных экономических условиях. Главное достоинство проявляется в периоды ужесточения денежно-кредитной политики. Когда Центробанк повышает ключевую ставку для борьбы с инфляцией, доходность вашего вклада растёт автоматически. Вы начинаете зарабатывать больше, не предпринимая никаких действий, например без необходимости закрывать старый вклад и открывать новый по более высокой ставке.
- Защита от инфляции. Когда инфляция ускоряется, Центробанк обычно поднимает ставку. Поскольку ваш вклад привязан к этому показателю, его доходность также имеет тенденцию к росту, что помогает защитить сбережения от обесценивания. Фиксированная же ставка на такой рост уже не реагирует.
Риски и недостатки: обратная сторона гибкости
- Нестабильность дохода. Главный недостаток — непредсказуемость. Вы не можете точно спланировать свой бюджет и знать, какую сумму получите в виде процентов в конце месяца или года. Ваш доход становится зависимым от внешних факторов.
- Риск снижения доходности. Если Центробанк перейдёт к циклу снижения ключевой ставки, ваш процент по вкладу будет падать. В такой ситуации доходность может оказаться значительно ниже рыночной, и вы пожалеете, что не выбрали фиксированную ставку на пике.
- Сложность прогнозирования. Большинство частных вкладчиков не являются профессиональными экономистами и не могут спрогнозировать экономическую ситуацию. Ставка может снизиться быстрее и сильнее, чем вы ожидаете, что приведёт к недополученной прибыли.
Действие плавающей ставки на примерах
Сценарий 1 (удачный): рост ставок
Вы открыли годовой вклад с плавающей ставкой, определяемой по формуле «Ключевая ставка — 1%», в период, когда ключевой показатель был 18%. И положили на него 500 тысяч рублей. Ваша доходность была 17%.
Через полгода ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Ваша ставка по вкладу автоматически поднялась до 19%.
- В конце срока действия договора вы получили прибыль 90 тысяч рублей:
- за первые полгода: 500 000 х 17% / 12 х 6 = 42 500;
- за вторые полгода: 500 000 х 19% / 12 х 6 = 47 500.
Вы оказались в выигрыше, заработав больше, чем если бы выбрали фиксированный продукт.
Сценарий 2 (неудачный): падение ставок
Вы открыли аналогичный вклад при ключевой ставке 18% (ваша доходность — 17%). Однако через полгода ЦБ снизил ставку до 16%. Ваша доходность снизилась до 15%.
Ваша прибыль в конце срока: 80 тысяч рублей
- за первые полгода: 500 000 х 17% / 12 х 6 = 42 500;
- за вторые полгода: 500 000 х 15% / 12 х 6 = 37 500.
Если бы вы выбрали фиксированный вклад под 17% годовых, ваш доход за год составил бы 85 тысяч рублей. По плавающему вкладу из-за снижения ставки вы получили только 80 тысяч, потеряв 5 тысяч рублей.
Сценарий 3 (нейтральный): стабильность
В течение всего срока действия вклада Центральный банк не менял ключевую ставку. Ваша доходность осталась неизменной на уровне «Ключевая — 1%». Вы получили ровно то, на что рассчитывали в момент открытия вклада, но без каких-либо приятных сюрпризов в виде роста прибыли.
На фоне роста ключевой ставки в период 2023–2024 годов плавающая ставка была выгодна. Однако сейчас ситуация складывается в пользу выбора продукта с фиксированной доходностью. То есть вклад с плавающей ставкой — это продукт в период роста ключевой ставки.
Когда плавающая ставка может быть оправданна
- Короткий срок размещения. За короткий период ключевая ставка редко меняется драматически. Банки часто предлагают по плавающим вкладам более существенную добавку к ставке ЦБ, что может дать преимущество перед классическими краткосрочными депозитами.
- Период ожидания роста ставки. Если вы анализируете макроэкономические данные и уверены, что в ближайшее время ЦБ будет повышать ставку для борьбы с инфляцией, плавающий вклад позволит вам заработать на этом тренде.
- Диверсификация портфеля. Если у вас уже есть несколько консервативных вкладов с фиксированной ставкой, вы можете небольшую часть средств направить в более рискованный инструмент для потенциального увеличения общей доходности сбережений.
Когда плавающая ставка не подходит
От этого продукта стоит отказаться:
- Консервативным вкладчикам, для которых важен гарантированный и предсказуемый доход.
- При размещении средств на долгосрочный период от года и более. Чем дольше срок, тем выше вероятность сильных колебаний ключевой ставки в обе стороны.
- Пенсионерам и людям, живущим на проценты от вкладов. Для этой категории граждан нестабильность дохода создаёт прямые риски для личного или семейного бюджета.
Практические советы: как не ошибиться с выбором
Чтобы принять взвешенное решение, придерживайтесь следующих правил:
- Уточняйте, к какому именно показателю привязана ставка и как часто происходит пересмотр процента.
- Оцените свой горизонт инвестирования. На срок до 3 месяцев риск минимален, а при вложениях на год и более он становится высоким.
- Следите за заявлениями ЦБ о ключевой ставке и инфляционными прогнозами. Это поможет принимать более осознанные решения.
- Внимательно читайте договор. Иногда банки вводят дополнительные условия, снижающие привлекательность продукта.
Некоторые банки устанавливают верхний предел процентной ставки. Даже при повышении ключевой ставки до 20% вклад останется на уровне 15%, если банк установил такой потолок. Также не редкость, когда плавающая повышенная ставка действует только ограниченный срок, после чего снижается.
Кому стоит выбирать плавающий процент
Плавающая ставка — это финансовый инструмент для тех, кто готов принимать определённый риск ради потенциально более высокого дохода. Её эффективность полностью зависит от экономической ситуации и ваших личных целей.
Если вы цените гарантии и спокойствие — выбирайте фиксированную ставку. Если ваш горизонт планирования короткий и вы рассчитываете на рост ставок — вклад с плавающим процентом может быть более выгодным.
Не размещайте деньги, предварительно не оценив риски. В мире финансов стабильность часто ценится выше сиюминутной выгоды.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
