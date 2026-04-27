Плавающая ставка по вкладу: стоит ли рисковать ради высокого процента

Если вам предлагают вклад с высокой ставкой, не торопитесь соглашаться: сначала выясните, как начисляются проценты. Ставка может оказаться плавающей — а значит, её размер будет меняться в течение срока депозита. Рассказываем, когда стоит соглашаться на такие условия, а когда от них лучше отказаться.

Что такое плавающая ставка и как она работает

Плавающая процентная ставка — это ставка по вкладу, размер которой не зафиксирован на весь срок договора, а привязан к внешнему рыночному индикатору — чаще всего к ключевой ставке Банка России. Однако могут встречаться и другие показатели, например ставка RUONIA.

Механизм работы такого продукта следующий:

в депозитном договоре нет чёткой фиксированной ставки;

вместо этого прописывается формула её расчёта, например «Ключевая ставка ЦБ — 1%»;

если изменяется базовый индикатор, изменяется и процент доходности по депозиту.

Пересмотр ставки происходит автоматически. Если базовый индикатор меняется, ваш процент по вкладу корректируется со следующего дня или с начала нового расчётного периода — в зависимости от условий продукта.

Плавающая ставка по вкладу: как заработать на решениях Центробанка

. Главное достоинство проявляется в периоды ужесточения денежно-кредитной политики. Когда Центробанк повышает ключевую ставку для борьбы с инфляцией, доходность вашего вклада растёт автоматически. Вы начинаете зарабатывать больше, не предпринимая никаких действий, например без необходимости закрывать старый вклад и открывать новый по более высокой ставке. Защита от инфляции. Когда инфляция ускоряется, Центробанк обычно поднимает ставку. Поскольку ваш вклад привязан к этому показателю, его доходность также имеет тенденцию к росту, что помогает защитить сбережения от обесценивания. Фиксированная же ставка на такой рост уже не реагирует.

Риски и недостатки: обратная сторона гибкости

. Главный недостаток — непредсказуемость. Вы не можете точно спланировать свой бюджет и знать, какую сумму получите в виде процентов в конце месяца или года. Ваш доход становится зависимым от внешних факторов. Риск снижения доходности. Если Центробанк перейдёт к циклу снижения ключевой ставки, ваш процент по вкладу будет падать. В такой ситуации доходность может оказаться значительно ниже рыночной, и вы пожалеете, что не выбрали фиксированную ставку на пике.

Если Центробанк перейдёт к циклу снижения ключевой ставки, ваш процент по вкладу будет падать. В такой ситуации доходность может оказаться значительно ниже рыночной, и вы пожалеете, что не выбрали фиксированную ставку на пике. Сложность прогнозирования. Большинство частных вкладчиков не являются профессиональными экономистами и не могут спрогнозировать экономическую ситуацию. Ставка может снизиться быстрее и сильнее, чем вы ожидаете, что приведёт к недополученной прибыли.

Действие плавающей ставки на примерах

Сценарий 1 (удачный): рост ставок

Вы открыли годовой вклад с плавающей ставкой, определяемой по формуле «Ключевая ставка — 1%», в период, когда ключевой показатель был 18%. И положили на него 500 тысяч рублей. Ваша доходность была 17%.

Через полгода ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Ваша ставка по вкладу автоматически поднялась до 19%.

В конце срока действия договора вы получили прибыль 90 тысяч рублей :

: за первые полгода: 500 000 х 17% / 12 х 6 = 42 500;

за вторые полгода: 500 000 х 19% / 12 х 6 = 47 500.

Вы оказались в выигрыше, заработав больше, чем если бы выбрали фиксированный продукт.

Сценарий 2 (неудачный): падение ставок

Вы открыли аналогичный вклад при ключевой ставке 18% (ваша доходность — 17%). Однако через полгода ЦБ снизил ставку до 16%. Ваша доходность снизилась до 15%.

Ваша прибыль в конце срока: 80 тысяч рублей

за первые полгода: 500 000 х 17% / 12 х 6 = 42 500;

за вторые полгода: 500 000 х 15% / 12 х 6 = 37 500.

Если бы вы выбрали фиксированный вклад под 17% годовых, ваш доход за год составил бы 85 тысяч рублей. По плавающему вкладу из-за снижения ставки вы получили только 80 тысяч, потеряв 5 тысяч рублей.

Сценарий 3 (нейтральный): стабильность

В течение всего срока действия вклада Центральный банк не менял ключевую ставку. Ваша доходность осталась неизменной на уровне «Ключевая — 1%». Вы получили ровно то, на что рассчитывали в момент открытия вклада, но без каких-либо приятных сюрпризов в виде роста прибыли.

На фоне роста ключевой ставки в период 2023–2024 годов плавающая ставка была выгодна. Однако сейчас ситуация складывается в пользу выбора продукта с фиксированной доходностью. То есть вклад с плавающей ставкой — это продукт в период роста ключевой ставки. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Когда плавающая ставка может быть оправданна

За короткий период ключевая ставка редко меняется драматически. Банки часто предлагают по плавающим вкладам более существенную добавку к ставке ЦБ, что может дать преимущество перед классическими краткосрочными депозитами. Период ожидания роста ставки . Если вы анализируете макроэкономические данные и уверены, что в ближайшее время ЦБ будет повышать ставку для борьбы с инфляцией, плавающий вклад позволит вам заработать на этом тренде.

. Если вы анализируете макроэкономические данные и уверены, что в ближайшее время ЦБ будет повышать ставку для борьбы с инфляцией, плавающий вклад позволит вам заработать на этом тренде. Диверсификация портфеля. Если у вас уже есть несколько консервативных вкладов с фиксированной ставкой, вы можете небольшую часть средств направить в более рискованный инструмент для потенциального увеличения общей доходности сбережений.

Когда плавающая ставка не подходит

От этого продукта стоит отказаться:

для которых важен гарантированный и предсказуемый доход. При размещении средств на долгосрочный период от года и более. Чем дольше срок, тем выше вероятность сильных колебаний ключевой ставки в обе стороны.

от года и более. Чем дольше срок, тем выше вероятность сильных колебаний ключевой ставки в обе стороны. Пенсионерам и людям, живущим на проценты от вкладов. Для этой категории граждан нестабильность дохода создаёт прямые риски для личного или семейного бюджета.

Практические советы: как не ошибиться с выбором

Чтобы принять взвешенное решение, придерживайтесь следующих правил:

Уточняйте, к какому именно показателю привязана ставка и как часто происходит пересмотр процента.

Оцените свой горизонт инвестирования. На срок до 3 месяцев риск минимален, а при вложениях на год и более он становится высоким.

Следите за заявлениями ЦБ о ключевой ставке и инфляционными прогнозами. Это поможет принимать более осознанные решения.

Внимательно читайте договор. Иногда банки вводят дополнительные условия, снижающие привлекательность продукта.

Некоторые банки устанавливают верхний предел процентной ставки. Даже при повышении ключевой ставки до 20% вклад останется на уровне 15%, если банк установил такой потолок. Также не редкость, когда плавающая повышенная ставка действует только ограниченный срок, после чего снижается. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Кому стоит выбирать плавающий процент

Плавающая ставка — это финансовый инструмент для тех, кто готов принимать определённый риск ради потенциально более высокого дохода. Её эффективность полностью зависит от экономической ситуации и ваших личных целей.

Если вы цените гарантии и спокойствие — выбирайте фиксированную ставку. Если ваш горизонт планирования короткий и вы рассчитываете на рост ставок — вклад с плавающим процентом может быть более выгодным.

Не размещайте деньги, предварительно не оценив риски. В мире финансов стабильность часто ценится выше сиюминутной выгоды.

