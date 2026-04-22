Раскрыто, сколько можно заработать, не вставая с дивана

С начала 2026 года клиенты Сбера заработали на депозитах 547,2 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы на сайте финансовой организации.

Основным источником дохода для вкладчиков стали проценты по классическим вкладам. За январь, февраль и март они принесли клиентам 508,2 миллиарда рублей. Ещё 39 миллиардов рублей было получено за счёт размещения средств на накопительных счетах, которые сочетают в себе высокую доходность с возможностью свободно пополнять и снимать деньги.

За счёт выгодных условий, высокой доходности депозитов и простоте их открытия люди не только сохранили, но и серьёзно приумножили свои личные финансы, отмечается в пресс-релизе.

Вклады и накопительные счета остаются для россиян одним из самых понятных и надёжных способов сохранить деньги и получить дополнительный доход, — директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Всего за первый квартал 2026 года клиенты Сбера открыли 10,3 миллиона сберегательных продуктов. Из них:

7,3 миллиона составили срочные вклады,

2,99 миллиона — накопительные счета.

Такая активность подтверждает высокий спрос на сберегательные инструменты.

