В Сбере раскрыли, сколько россияне заработали на депозитах

Ирина Агальцова

С начала 2026 года клиенты Сбера заработали на депозитах 547,2 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы на сайте финансовой организации.

Раскрыто, сколько можно заработать, не вставая с дивана
Основным источником дохода для вкладчиков стали проценты по классическим вкладам. За январь, февраль и март они принесли клиентам 508,2 миллиарда рублей. Ещё 39 миллиардов рублей было получено за счёт размещения средств на накопительных счетах, которые сочетают в себе высокую доходность с возможностью свободно пополнять и снимать деньги.

За счёт выгодных условий, высокой доходности депозитов и простоте их открытия люди не только сохранили, но и серьёзно приумножили свои личные финансы, отмечается в пресс-релизе.

Вклады и накопительные счета остаются для россиян одним из самых понятных и надёжных способов сохранить деньги и получить дополнительный доход, — директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Всего за первый квартал 2026 года клиенты Сбера открыли 10,3 миллиона сберегательных продуктов. Из них:

  • 7,3 миллиона составили срочные вклады,
  • 2,99 миллиона — накопительные счета.

Такая активность подтверждает высокий спрос на сберегательные инструменты.

Вклады или облигации: что выгоднее в апреле 2026 года, когда ставки падают

Видео по теме от RUTUBE