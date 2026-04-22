Стало известно, по каким депозитам выросли ставки

С момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке долгосрочные депозиты сроком на 1,5 года и 3 года стали более доходными. Рост доходнестей составил 0,21 процентных пункта (п.п.) и 0,03 п.п. соответственно. Такие данные приводит индекс вкладов Финуслуг, который рассчитывается на основе информации по 20 крупнейшим банкам страны по объёму депозитов физических лиц. Пресс-релиз есть в распоряжении «Рамблера».

Доходности по вкладам с другими сроками размещения снижались. На 22 апреля 2026 года они составили:

3 месяца — 13,68% (–0,35 п.п.);

6 месяцев — 13,14% (–0,53 п.п.);

1 год — 12,28 (–0,29 п.п.);

2 года — 11,21% (–0,03 п.п.).

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 24 апреля 2026 года. В зависимости от его решения банки могут продолжить корректировать доходности по вкладам.

