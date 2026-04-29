Вкладчикам рассказали, на что обратить внимание при выборе депозита

Сложный процент: как заставить деньги работать на себя
При выборе вклада многие обращают внимание только на процентную ставку, забывая о важном инструменте для максимизации прибыли — сложном проценте. Понимание этого механизма позволяет увеличить доходность без риска.
Как работает сложный процент
Сложным процентом называется метод начисления дохода, при котором банк регулярно (например, ежемесячно) добавляет проценты к сумме вклада. В следующем периоде доход рассчитывается уже от этой увеличенной суммы, то есть проценты начисляются не только на первоначальный вклад, но и на уже накопленные ранее проценты. Процесс повторяется до окончания срока депозита.
Эффект напоминает снежный ком: чем дольше срок вклада, тем быстрее растёт итоговая сумма.
Рассмотрим на примере:
Допустим, 1 апреля 2026 года вы открыли вклад на 100 000 рублей под 14% годовых с ежемесячной капитализацией.
- Апрель. Банк начисляет проценты — 1166,67 рубля. Сумма на счёте: 101 166,67 рубля.
- Май. Проценты начисляются на 101 166,67 рубля и составят 1180,28 рубля. Итого: 102 346,94 рубля.
- Июнь. Проценты вновь начисляются на выросшую сумму. Доход за месяц — 1194,05 рубля. На счёте: 103 540,99 рубля.
Итог за год:
- Без капитализации (простой процент) вы бы получили ровно 114 000 рублей.
- С ежемесячной капитализацией итоговая сумма составит 114 934,2 рубля.
Разница в 934,2 рубля может показаться незначительной. Однако при размещении более крупных сумм на длительный срок эффект становится заметнее: например, для вклада в 1 миллион рублей выгода от ежемесячной капитализации за первый год составит уже около 9340 рублей и далее будет только увеличиваться.
Как выбрать вклад и не потерять выгоду
При прочих равных условиях выбирайте вклад с максимальной частотой капитализации (ежедневная > ежемесячная > ежеквартальная).
Помните о двух нюансах:
- Эффект сложного процента становится заметен на длинном временном горизонте. Для вкладов на три–шесть месяцев разница между ежемесячным и ежеквартальным присоединением процентов будет минимальной.
- Обращайте внимание на условия досрочного расторжения. При снятии средств раньше срока банк пересчитает доход по ставке до востребования — обычно это 0,1–1% годовых. В этом случае вся накопленная выгода от сложного процента будет потеряна.