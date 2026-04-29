Вкладчикам рассказали, на что обратить внимание при выборе депозита

При выборе вклада многие обращают внимание только на процентную ставку, забывая о важном инструменте для максимизации прибыли — сложном проценте. Понимание этого механизма позволяет увеличить доходность без риска.

Как работает сложный процент

Сложным процентом называется метод начисления дохода, при котором банк регулярно (например, ежемесячно) добавляет проценты к сумме вклада. В следующем периоде доход рассчитывается уже от этой увеличенной суммы, то есть проценты начисляются не только на первоначальный вклад, но и на уже накопленные ранее проценты. Процесс повторяется до окончания срока депозита.

Эффект напоминает снежный ком: чем дольше срок вклада, тем быстрее растёт итоговая сумма.

Рассмотрим на примере:

Допустим, 1 апреля 2026 года вы открыли вклад на 100 000 рублей под 14% годовых с ежемесячной капитализацией.

Апрель. Банк начисляет проценты — 1166,67 рубля. Сумма на счёте: 101 166,67 рубля.

Май. Проценты начисляются на 101 166,67 рубля и составят 1180,28 рубля. Итого: 102 346,94 рубля.

Июнь. Проценты вновь начисляются на выросшую сумму. Доход за месяц — 1194,05 рубля. На счёте: 103 540,99 рубля.

Итог за год:

Без капитализации (простой процент) вы бы получили ровно 114 000 рублей.

С ежемесячной капитализацией итоговая сумма составит 114 934,2 рубля.

Разница в 934,2 рубля может показаться незначительной. Однако при размещении более крупных сумм на длительный срок эффект становится заметнее: например, для вклада в 1 миллион рублей выгода от ежемесячной капитализации за первый год составит уже около 9340 рублей и далее будет только увеличиваться.

Как выбрать вклад и не потерять выгоду

При прочих равных условиях выбирайте вклад с максимальной частотой капитализации (ежедневная > ежемесячная > ежеквартальная).

Помните о двух нюансах:

Эффект сложного процента становится заметен на длинном временном горизонте. Для вкладов на три–шесть месяцев разница между ежемесячным и ежеквартальным присоединением процентов будет минимальной. Обращайте внимание на условия досрочного расторжения. При снятии средств раньше срока банк пересчитает доход по ставке до востребования — обычно это 0,1–1% годовых. В этом случае вся накопленная выгода от сложного процента будет потеряна.

