Названы самые выгодные вклады в крупных банках

В апреле Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку. После этого максимальная доходность по вкладам в 10 крупнейших банках страны снизилась до 13,3%. Однако вклады по-прежнему остаются привлекательным средством сбережения. Мы собрали 10 предложений, которые в мае 2026 года выглядят особенно интересно. Это не топ, а подборка, поэтому место в списке не важно.

Вклад от Сбербанка

Вклад в Сбере сочетает в себе высокую надёжность, гибкость и выгодный процент. Деньги можно положить на срок от одного месяца, а при открытии вклада онлайн ставка будет выше. Подробности — на сайте Сбера.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 13,25%;

на 6 месяцев — 12,25%;

на 1 год — 9,55%;

на 3 года — 5,95%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 13,5%;

на 6 месяцев — 12,6%;

на 1 год — 8,5%;

на 3 года — 6,5%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Альфа-Вклад Максимальный

Альфа-Вклад предлагает ставки до 13% в рублях и до 5% в юанях. Проценты начисляются только ежемесячно. Доступен вариант вклада с их капитализацией. На этом депозите можно разместить сумму от 50 тысяч рублей на срок от трёх месяцев. Для новых клиентов предусмотрены повышенные ставки.

Валюта: рубль и юань.

Базовая ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 12,86%;

на 6 месяцев — 12,57%;

на 1 год — 11,84%;

на 3 года — 6,62%.

Базовая ставка по вкладу в юанях:

на 3 месяца — 2,99%;

на 6 месяцев — 3,97%;

на 1 год — 4,89%;

на 3 года — 0,01%.

При открытии на сумму от 9999 юаней ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад «Копить» от Газпромбанка

Вклад «Копить» от Газпромбанка позволяет получить до 12,8% годовых на сумму от 15 тысяч рублей при открытии онлайн. Срок можно выбрать любой: от одного месяца до трёх лет. Новым и зарплатным клиентам, а также пенсионерам доступны более высокие ставки. Проценты выплачиваются в конце срока вклада.

Валюта: рубль.

Базовая ставка по вкладу в рублях при открытии онлайн:

на 3 месяца — 12,8%;

на 6 месяцев — 12,8%;

на 1 год — 12,5%;

на 3 года — 8,1%.

При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Вклад от Т-Банка

Вклад в Т-Банке предлагает гибкие условия, которые можно настроить под свои потребности. Опция «Непополняемый вклад» позволяет увеличить доходность, но добавить деньги на депозит можно будет в течение 30 дней с момента первого взноса. Максимальная ставка по вкладу без пополнения — 13,14% при открытии на полгода, по вкладу с пополнением — 11% при открытии на два-шесть месяцев.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по рублёвому вкладу без пополнения:

на 1–2 месяца — 12,8%;

на 3 месяца — 12,5%;

на 6 месяцев — 13,14%;

на 1 год — 12%;

на 2 года — 11%.

Ставка по вкладу в юанях без пополнения:

на 1 месяц — 2%;

2 месяца — 3%;

на 3 месяца — 4%;

на 6 месяцев — 5%;

на 1–2 года — 7%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей и 5 тысяч юаней.

Срок: от 1 месяца до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

ВТБ-Вклад в рублях

ВТБ предлагает открыть вклад под ставку до 14,1% годовых. Для новых, зарплатных клиентов и пенсионеров предусмотрены надбавки. Начисление процентов возможно как ежемесячно, так и в конце срока. При открытии вклада онлайн или в банкомате доступны более выгодные условия. Максимальная ставка доступна при открытии вклада в рублях онлайн на 2 месяца с надбавкой «Новый вкладчик».

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:

на 3 месяца — 12%;

на 6 месяцев — 11,2%;

на 1 год — 9,1%;

на 3 года — 6,5%.

При условии выплаты в конце срока онлайн:

на 3 месяца — 12,3%;

на 6 месяцев — 11,9%;

на 1 год — 10,3%;

на 3 года — 9,9%.

При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад от банка ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ предлагает различные варианты вкладов: с возможностью пополнения, частичного снятия или без дополнительных опций. Для новых клиентов, а также для клиентов с капиталом от 1,5 миллиона рублей предусмотрены надбавки.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 13,9%;

на 6 месяцев — 12,7%;

на 1 год — 11%;

на 3 года — 8,8%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 14,2%;

на 6 месяцев — 13,3%;

на 1 год — 12,3%;

на 3 года — 11%.

При открытии на сумму от 1,5 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: есть при выборе опции частичного снятия.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Свой Вклад от Россельхозбанка

Россельхозбанк позволяет открыть вклад как в рублях, так и в юанях сроком до четырёх лет. Можно выбрать возможность досрочного снятия и частичного пополнения. Для пенсионеров и новых вкладчиков предусмотрены повышенные ставки.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при выплате процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 12,9%;

на 6 месяцев — 12,05%;

на 13 месяцев — 10,3%;

на 3 года — 7,2%.

При выплате в конце срока:

на 3 месяца — 13,1%;

на 6 месяцев — 12,4%;

на 13 месяцев — 10,9%;

на 3 года — 8%

Ставка по вкладу в юанях с выплатой процентов в конце срока:

на 3 месяца — 2,5%;

на 6 месяцев — 3%;

на 13 месяцев — 3,5%;

на 3 года — 3%.

Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 3 месяцев до 4 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

МТС Вклад плюс

МТС Вклад плюс — гибкий депозит с повышенной доходностью и удобным управлением. Вклад можно открыть на сумму от 10 тысяч рублей и на срок от трёх месяцев до трёх лет. Проценты по вкладу в рублях начисляются только ежемесячно. Также доступны вклады в китайских юанях и арабских дирхамах.

При открытии депозита можно выбрать опции пополнения, частичного снятия и капитализации процентов. Максимальная доступная ставка в рублях для всех клиентов с учётом капитализации — 14,1%. Премиальные клиенты банка могут получить более выгодные ставки.

Валюта: рубль, юань, дирхам.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 13,85%;

на 6 месяцев — 13,33%;

на 1 год — 11,66%;

на 3 года — 9,55%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3 месяца — 1,5%;

на 6 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 1,49%.

Ставка по вкладу в дирхамах:

на 3 месяца — 1,5%;

на 6 месяцев — 1,75%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей, юаней или дирхамов.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: для вклада в рублях — только в первые 3 дня с даты открытия, для валютных вкладов не предусмотрено.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад «Доход» от Уралсиба

Вклад предлагает ставки до 13% годовых в рублях и до 3,5% в юанях на сроки от одного месяца до трёх лет. Проценты можно получать ежемесячно или в конце срока. Для премиальных клиентов и клиентов с крупной суммой предусмотрены надбавки. Максимальная ставка для них — 13,3%.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу при выплате процентов каждый месяц:

на 6 месяцев — 11,86%;

на 1 год — 11,43%;

на 3 года — 8,7%.

При выплате в конце срока:

на 1 месяц — 12%;

на 6 месяцев — 12,4%;

на 1 год — 12,3%;

на 3 года — 10,1%.

При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Ставка в юанях:

на 6 месяцев — 2%;

на 1 год — 3,5%.

При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Свой Вклад от Своего Банка

Ставки по вкладу от Своего Банка могут достигать 13,9% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены, зато проценты капитализируются каждый месяц. Вклад можно открыть на срок от трёх месяцев до трёх лет.

Валюта: рубль.

Ставка:

на 3 месяца — 13,74%;

на 6 месяцев — 13,42%;

на 1 год — 9,57%;

на 3 года — 7,19%.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.

