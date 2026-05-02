В России снова заговорили о заморозке вкладов: что важно знать

В России началась новая волна паники относительно потенциальной заморозки средств граждан на вкладах. Поводом стал фейковый проект указа ЦБ о заморозке депозитов от 2,8 миллиона рублей с мая, который появился в социальных сетях 27 апреля. «Рамблер» спросил у экспертов, возможна ли заморозка вкладов с точки зрения закона и как такая мера на самом деле повлияла бы на экономику страны.

Могут ли банки заморозить вклады россиян по закону

В российском законодательстве нет нормы, которая позволяла бы заморозить вклады граждан по решению банка или в административном порядке, отметила в беседе с «Рамблером» экономист, инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

Гражданский кодекс прямо закрепляет обязанность банка выдать гражданину сумму вклада или её часть по первому требованию. Закон «О банках и банковской деятельности» говорит, что вкладчики вправе распоряжаться своими депозитами, получать доход и совершать с их помощью безналичные расчёты.

Банки вправе временно блокировать операции по счетам россиян в рамках закона № 115-ФЗ, но этот инструмент носит исключительный характер, сказала «Рамблеру» экономист, руководитель Московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова. Мера направлена на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма и не предполагает тотального ограничения доступа к депозитам всех вкладчиков, подчеркнула она.

Почему заморозка вкладов россиян не поможет экономике

Массовая заморозка вкладов россиян нанесла бы существенный ущерб банковской системе и экономике страны, уверены опрошенные эксперты.

Банки используют средства вкладчиков для кредитования экономики, отметила Полякова. Одномоментное ограничение доступа к депозитам ослабило бы их ликвидность и, как следствие, привело бы к падению доверия к финансовой системе, исчезновению новых вкладов и росту инфляции.

Заморозка вкладов — не инструмент управления инфляцией или стимулирования экономики, а «аварийный рубильник», который включают в последнюю очередь. Сейчас нет ни экономических, ни политических причин для принятия подобных мер. Такое решение уничтожило бы многолетние усилия по укреплению банковской системы. Анна Полякова экономист, руководитель Московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд»

Аналогичное мнение озвучила «Рамблеру» Юлия Кузнецова. Она подчеркнула, что вклады являются основой доверия граждан к банковской системе. Потеря этого доверия будет иметь лишь негативные последствия, предупредила экономист.

Если люди хотя бы поверят, что доступ к деньгам может быть ограничен, это способно вызвать отток денег из банковской системы: рост снятия наличных, отказ от длинных вкладов, переток средств в валюту, золото, недвижимость или другие активы. Это усиливает риски ликвидности и снижает способность банков кредитовать экономику. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Кузнецова считает сценарий массовой заморозки вкладов россиян тревожным и маловероятным. По её мнению, такие экстремальные меры могут обсуждаться только в условиях крайне жёсткого системного кризиса: резкой потери ликвидности российской банковской системы, панического изъятия средств, масштабного внешнего шока или режима чрезвычайных ограничений.

Более реалистичный сценарий, по словам Кузнецовой, предполагает не заморозку, а ужесточение контроля над сомнительными операциями, усиление борьбы с дропперами, проверку источников происхождения средств и обеспечение налоговой прозрачности. Эти меры могут создавать определённые неудобства для отдельных клиентов, но представляют собой принципиально иной механизм: контроль операций не равен изъятию или блокировке вкладов населения.

Ранее Банк России опровергал домыслы о заморозке вкладов россиян, называя их «бессмыслицей» и «грубейшим нарушением прав граждан распоряжаться своими активами».

