Крупные банки в апреле снизили ставки по накопительным счетам

Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках в апреле 2026 года сократилась на 0,44 процентного пункта (п. п.) и составила 14,23% годовых. Такие данные приводит портал «Финуслуги», аналитики которого регулярно рассчитывают индекс накопительных счетов. Пресс-релиз есть в распоряжении «Рамблера».

Параллельно снизилась и средняя базовая ставка — на 0,28 п. п., до уровня 8,65% годовых. При этом ситуация на рынке оказалась неоднородной. Доходность накопительных счетов снизилась в половине банков из топ-20. Один банк, напротив, повысил ставки, ещё в двух наблюдалась разнонаправленная динамика. Остальные участники рынка оставили условия без изменений.

Снижение ставок варьировалось от 0,50 до 2,50 п. п. в зависимости от банка. Диапазон роста ставок у отдельных игроков составил от 1,0 до 1,5 п. п. Максимальная ставка по накопительным счетам среди крупнейших банков к концу апреля также сократилась — с 17% до 16,50% годовых.

Напомним, Центробанк 24 апреля снизил ключевую ставку на 0,5 базисного пункта, до 14,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что на следующем заседании ЦБ может временно отказаться от дальнейшего смягчения.

