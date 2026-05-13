Риски вкладов: что угрожает вашим сбережениям

По данным Центробанка, в марте 2026 года объём средств на депозитах россиян достиг максимальной за всю историю суммы — 67,4 триллиона рублей. Депозиты остаются наиболее популярным способом сбережений из-за их простоты и надёжности. Но, как и любой другой финансовый инструмент, вклады не лишены рисков. Расскажем, в чём они заключаются и как их минимизировать.

Основные риски

Для начала рассмотрим четыре основных риска, с которыми могут столкнуться вкладчики при размещении денег в банке.

Отзыв лицензии у банка

Чтобы коммерческие банки в полной мере исполняли свои обязательства перед клиентами, Банк России регулярно следит за их деятельностью. Если он выявляет серьёзные нарушения, то может отозвать у банка лицензию, что фактически будет означать его закрытие.

Среди таких нарушений, например:

задержки и фальсификация отчётности;

неисполнение профильных законов;

игнорирование решений суда по списанию средств клиентов;

отмывание денег.

Отзыв лицензии — крайняя, но не столь уж редкая мера. Только в 2025 году ЦБ применил её к трём организациям.

В случае отзыва лицензии вкладчики рискуют потерять свои деньги. Чтобы этого не произошло, была создана система страхования вкладов (ССВ). Каждый банк обязан быть её участником. Если банк теряет лицензию, вкладчикам возвращают деньги через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Но депозиты и накопительные счета в одном банке застрахованы максимум на 1,4 миллиона рублей.

Важно. Страховка покрывает не только рублёвые, но и валютные вклады. Сумма возмещения по ним рассчитывается в рублях по курсу Центробанка на момент отзыва лицензии.

Если денег на вашем вкладе больше, вы сможете получить оставшуюся сумму только в процессе ликвидации банка, когда будут продавать его имущество. Для этого необходимо будет подать заявление о включении в реестр требований кредиторов.

Главный риск здесь в том, что имущества банка может не хватить для выплаты компенсаций всем вкладчикам. Тогда часть клиентов получит обратно только застрахованные средства.

Инфляция

По данным АТОН, исторически доходность банковских вкладов в России была равна инфляции — в среднем 8,3% в год. Это значит, что депозиты просто сохраняли покупательную способность денег, но не приносили реальной прибыли.

Если в определённый момент инфляция станет выше процентов по вкладу, вы будете терять деньги, даже несмотря на формальный рост суммы на счёте.

Например, при инфляции в 10% покупательная способность денег за год также падает на 10%. Иными словами то, что сегодня стоит тысячу рублей, через год условно будет стоить 1,1 тысячи рублей.

В таком случае, если доходность по вкладу будет, например, 8%, то ваши 1000 рублей через год превратятся в 1080 рублей. Следовательно, в реальных ценах вы потеряете около 2% от вложенного капитала. В таких случаях говорят, что реальная доходность оказалась отрицательной.

Именно отрицательная реальная доходность является ещё одним большим риском для вкладчиков.

Валютный риск

Валютный риск актуален для вкладов в иностранной валюте, например в юанях, долларах или евро. Он предполагает, что вы можете потерять деньги из-за колебания валютных курсов.

Пример. Вы кладёте 100 тысяч рублей на вклад в юанях под 5% по курсу 10 рублей за юань. В таком случае у вас на вкладе будет лежать: 100 000 / 10 = 10 000 юаней. За год вам начисляют 500 юаней в виде процентов, и у вас становится 10 500 юаней.

Но курс юаня за это время падает до 8 рублей, и в пересчёте на рубли у вас оказывается: 10 500 × 8 = 84 000 рублей. В итоге за год из-за колебания валютных курсов вы потеряете 16% от первоначальных вложений даже с учётом начисленных процентов.

Однако не стоит забывать, что валютные курсы могут работать и в вашу пользу. Если в нашем примере курс юаня вырос бы до 15 рублей, то вы бы заработали: 10 500 × 15 = 157 500 рублей. Таким образом, ваша прибыль составила бы 57 500 рублей. Это гораздо больше, чем 5% годовых.

Риск потери процентов

Потеря процентов при досрочном закрытии вклада — не совсем риск, а скорее особенность банковских депозитов. Многие банки на стандартных программах вкладов не предусматривают возможность досрочного снятия средств.

Если вы снимете деньги с такого вклада раньше обозначенного срока, проценты пересчитают по ставке до востребования. В большинстве банков она составляет 0,01%. Для 100 тысяч рублей проценты по такой ставке составят всего 10 рублей. То есть фактически банк почти не начислит доход по такому вкладу.

Могут ли заморозить или изъять вклады

Выше мы перечислили основные риски для людей, которые держат средства на вкладах. Но в последнее время в инфополе обсуждается ещё один большой риск — возможность заморозки или изъятия вкладов.

Дискуссии об этом в прессе начались в 2024 году после высказывания директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца. Он заявил, что в России могут ограничить снятие средств с вкладов, чтобы предотвратить высокую инфляцию.

Комментируя эту идею, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что она лишена смысла и её в профессиональной среде не обсуждают. Тот же тезис ЦБ разместил в официальном Телеграм-канале, отметив, что подобные меры подорвут банковскую систему и финансовую стабильность страны.

Тем не менее в российском законодательстве всё же есть одна норма, позволяющая изымать у граждан имущество, в том числе деньги с вкладов. Речь о ФЗ «О военном положении». Седьмая статья данного закона предполагает изъятие имущества для нужд обороны с выплатой компенсации.

То есть теоретически государство может изъять вклады, но вероятность этого крайне мала из-за риска подорвать общественную стабильность. Для финансирования расходов у государства есть другие инструменты, в том числе налоги, государственные облигации или золотовалютные резервы. Последние, по данным на 24 апреля 2026 года, были на уровне 771,7 миллиарда долларов.

Ещё одним основанием, на котором государство может забрать деньги с вклада, является решение суда. Если ваши счета арестуют за нарушение закона или неуплату долгов, деньги с вклада могут изъять в счёт уплаты задолженности. Однако это точечная мера, которая может затронуть конкретного вкладчика, но никак не всех россиян сразу.

Других законных оснований для заморозки или изъятия средств с вкладов в России пока нет, поэтому риск такого сценария в 2026 году минимален.

Как минимизировать риски

Ниже — несколько советов, как минимизировать связанные с банковскими вкладами риски:

Выбирайте надёжный банк . Проверьте наличие у банка лицензии — сделать это можно на сайте ЦБ. Других объективных критериев для проверки надёжности банка нет. Но, как правило, чем крупнее кредитная организация, тем она надёжнее. Оценить величину банка можно по размеру его активов на сайте Банки.ру.

Риски вкладов: главное в трёх абзацах

Вклады считаются одним из наиболее надёжных способов сбережения, но и у них есть свои риски. К основным относятся риск отзыва лицензии у банка, рост инфляции, риск потери процентов при досрочном закрытии вклада, а также валютный риск.

Чтобы минимизировать эти риски, выбирайте надёжные банки и обязательно изучайте договор. Риск отзыва лицензии снижается, если распределять деньги между разными банками в пределах 1,4 миллиона рублей на каждый. Инфляционный и валютный риски минимизируются диверсификацией: часть средств можно держать в рублях, часть — в юанях или других валютах. А чтобы не потерять проценты при досрочном снятии, стоит либо выбирать вклады с возможностью частичного снятия, либо открывать несколько депозитов с разными сроками.

Вероятность заморозки вкладов в 2026 году крайне мала. ЦБ прямо называет эту меру опасной для экономики, а для финансирования расходов у государства есть другие инструменты — налоги, облигации, золотовалютные резервы. Единственные законные основания изъять деньги со счёта — введение военного положения или решение суда о взыскании долгов конкретного человека.

