Россиян предупредили об опасности крупных вкладов: в чём дело

Эксперты в сфере финансовой грамотности обращают внимание россиян на существенные риски, связанные с размещением крупных денежных средств на банковских счетах.

Рост объемов депозитов автоматически влечет за собой не только усиленное внимание со стороны налоговых и надзорных органов, но и дополнительные финансовые и правовые издержки для вкладчиков, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали специалисты, гражданам стоит знать, что в России вступили в силу изменения в налоговом законодательстве: доходы по банковским вкладам больше не привилегированы по сравнению с иными инвестиционными поступлениями.

Если общий доход от процентов и других инвестиций за год превышает установленный порог — 2,4 миллиона рублей, то к нему применяется повышенная ставка налога на доходы физических лиц. Базовая ставка 13% теперь действует только в пределах лимита, тогда как сумма превышения облагается по ставке 15%.

Более того, отказаться от уплаты налога посредством применения вычетов к депозитным доходам больше не удастся: такая льгота отменена, что дополнительно увеличивает финансовую нагрузку на владельцев крупных вкладов, пишет портал «Финансы Mail».

Второй значимый риск — попадание под жесткое банковское и государственное финансовое наблюдение, установленное требованиями «антиотмывочного» законодательства. Операции с крупными суммами, в том числе внесение значительных наличных или получение крупных переводов, немедленно привлекают внимание комплаенс-служб банка.

Для разблокировки доступа к средствам от клиента требуется предоставить исчерпывающие подтверждения законности происхождения капитала: официальные договоры, декларации, расписки. В случае отсутствия необходимых документов банк вправе заблокировать проведение операции либо ограничить выдачу средств до полного выяснения обстоятельств.

Отдельно стоит учитывать и ограничительную норму по государственному страхованию вкладов. В случае банкротства кредитной организации Агентство по страхованию вкладов обеспечивает возврат суммы не выше 1,4 миллиона рублей на одного клиента в одном банке, включая проценты и остатки на всех счетах. Превышение лимита никак не компенсируется, поэтому хранить крупные суммы в одном месте экономически нецелесообразно.

Также, размещая большие вклады на длительные сроки, вкладчик берет на себя риск упущенной выгоды. Если в течение срока действия договора рыночная ситуация изменится, например, резко вырастет ключевая ставка или появятся продукты с более выгодными условиями, средства будут заморожены на прежних условиях, что потенциально приведет к недополученной прибыли. Досрочное расторжение договора обычно означает потерю всех ранее начисленных процентов.