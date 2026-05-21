За период с 24 апреля 2026 года, когда Банк России снизил ключевую ставку до 14,50%, по 20 мая 2026 года средняя доходность по большинству вкладов снизилась. Выросли ставки только по вкладам сроком на один год. Такие данные приводит сервис «Финуслуги», пресс-релиз которого находится в распоряжении «Рамблера». Узнали у экспертов, с чем связана такая ситуация и что стоит делать россиянам, чтобы приумножить свои сбережения.

Как изменились ставки по вкладам

Согласно данным индекса вкладов в топ-20 банков от «Финуслуг», за период с 24 апреля по 20 мая 2026 года свои ставки снизили 15 кредитных организаций. Один банк повысил ставки. В трёх банках динамика оказалась разнонаправленной.

Изменение средней ставки в зависимости от срока размещения:

по трёхмесячным вкладам ставка составила 13,35% (- 0,33 п.п.);

по полугодовым — 12,97% (-0,18 п.п.);

по годовым — 12,33% (+0,05 п.п.);

по вкладам на 1,5 года — 11,18% (-0,23 п.п.);

на два года — 11,00% (-0,21 п.п.);

на три года — 10,76% (-0,25 п.п.).

24 апреля 2026 года Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,50% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 19 июня 2026 года.

Почему одни ставки снижаются, а другие — растут

Эксперты, опрошенные «Рамблером» сходятся в том, что общая динамика снижения ставок по вкладам напрямую связана с денежно‑кредитной политикой Банка России и ожиданиями участников рынка.

Незначительный рост ставок по годовым депозитам эксперты не считают сменой тренда и связывают его с особенностями расчёта показателя.

Рост на +0,05 п. п. произошёл за счёт изменения состава топ‑20 банков, используемых для расчёта индекса вкладов. Показатель находится в пределах статистической погрешности на фоне общего падения ставок с другими сроками (от -0,18 до -0,25 п.п.). Валерия Попова старший отраслевой аналитик инвесткомпании «Риком-Траст»

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян подтверждает эту точку зрения.

Рост ставок по вкладам на год слишком незначителен относительно темпов снижения ставок по остальным видам вкладов. Скорее всего, это объясняется погрешностью наблюдений. Михаил Хачатурян кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета при Правительстве РФ

Что делать в текущих условиях: советы экспертов

В условиях снижения ставок эксперты рекомендуют россиянам пересмотреть стратегию размещения сбережений. Валерия Попова советует зафиксировать текущие ставки на продолжительный срок, например, на год, учитывая высокую вероятность дальнейшего снижения доходности по вкладам.

Михаил Хачатурян подчёркивает, что наиболее эффективными остаются вклады на срок до года, поскольку ставки по ним — самые высокие. Он также рекомендует рассмотреть вложения в фондовый рынок через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Но предупреждает, что такие вложения являются высоко рисковыми и подходят для долгосрочной стратегии.

Её суть заключается в распределении имеющихся средств пропорционально между секторами рынка (например, нефть (20% средств), энергетика (20% средств), телекоммуникации (20% средств) строительство (20% средств)). Это позволит сформировать относительно сбалансированный портфель ценных бумах. Михаил Хачатурян кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета при Правительстве РФ

Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), обращает внимание на перспективы альтернативных инструментов в условиях снижения доходности банковских вкладов. В частности — программы долгосрочных сбережений.

Если ваша цель — сохранить деньги на год-полтора, имеет смысл зафиксировать текущую ставку. Но если вы планируете копить на пенсию, образование детей или другую долгосрочную цель, то стратегия «перекладывать» вклады каждые полгода теряет смысл. В этом случае можно заключить договор ПДС и получать не только рыночную доходность, но и государственную поддержку в виде софинансирования и налоговые льготы. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Таким образом, эксперты сходятся во мнении: в текущих условиях стоит диверсифицировать сбережения между вкладами разной срочности, инвестиционными инструментами и фондами, чтобы защитить капитал от инфляции и возможных колебаний рынка.

