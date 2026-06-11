Налог на проценты по вкладам: полный гайд за 5 минут

Размер налога на проценты по вкладам зависит от ключевой ставки Банка России и поэтому периодически меняется. Рассказываем, как рассчитать платёж в 2026 году, как снизить финансовую нагрузку и в какой срок нужно уложиться, чтобы избежать штрафов и пеней.

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Как рассчитывается налог

Проценты по вкладам — такой же доход, как и заработная плата, поэтому с них также нужно уплачивать подоходный налог (НДФЛ). Ставка зависит от того, сколько всего вы заработали в течение года, а не только от дохода по депозитам.

Всего применяется 2 ставки:

13% — если в целом вы заработали менее 2,4 миллиона рублей.

15% — с заработка сверх этого лимита.

Это правило работает только для налоговых резидентов страны. Для нерезидентов ставка одна — 15%, какой бы ни была сумма дохода по вкладам и из других источников.

Главная особенность налога на вклады — наличие необлагаемого лимита. Если годовой процентный доход по вкладам не превысил этот порог, налоговая база просто не возникает, и ваш вклад не будет облагаться налогом. Лимит одинаков для всех вкладчиков и рассчитывается по формуле:

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Пока максимум ключевой ставки в 2026 году —16%. Поэтому лимит равен 160 тысячам рублей (1 миллион × 0,16).

Пример:

В начале года вы положили в банк 2,5 миллиона рублей под 15% на 6 месяцев. В июне вам начислят проценты в размере:

2 500 000 × 0,15 × 6/12 = 187 500 рублей

Рассчитаем налоговую базу:

187 500 – 160 000 (лимит) = 27 500 рублей

В таком случае при ставке 13% придется заплатить:

27 500 × 0,13 = 3575 рублей

Если ставка к концу года будет выше 16%, например, поднимется до 17%, то необлагаемый порог вырастет до 170 тысяч рублей, а значит налог снизится до ((187 500 – 170 000) × 13% ) = 2275 рублей.

Если вы не хотите считать всё вручную, используйте калькулятор НДФЛ от налоговой службы. В нём достаточно указать дату получения дохода, ваш налоговый статус, вид и сумму дохода по вкладам.

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Что будет с налогом, если ключевая ставка снизится

В минувшем апреле Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% и дал сигнал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Так как лимит рассчитывается от максимальной ставки, в этом году он уже не опустится ниже 160 тысяч рублей.

Но если снижение продолжится в следующем году, максимальное значение ставки уменьшится. Вкладчикам это грозит снижением необлагаемого лимита. Чем ниже максимальная ставка, тем меньше сумма, с которой не берут налог. Парадокс, но чем дешевле становятся кредиты и чем меньше банки платят по вкладам, тем выше налоговая нагрузка на сбережения.

Какие вклады попадают под налог

Налогом облагаются проценты по всем имеющимся депозитам и счетам, за исключением:

вкладов, ставка по которым за год не превышала 1%;

эскроу-счетов (особые счета для расчётов между сторонами сделки).

Что такое эскроу-счета и чем они выгодны

Чтобы правильно рассчитать налог, нужно суммировать полученные в течение года проценты по всем своим вкладам в российских банках и уже из этой суммы вычесть необлагаемый лимит.

В течение года вы получили в качестве процентов по банковским вкладам 200 тысяч рублей: 150 тысяч в одном банке и ещё 50 тысяч в другом.

В этом случае налог составит:

200 000 – 160 000 = 40 000 рублей

Доход по валютным вкладам тоже попадает под налог. Сначала его рассчитывают в рублях по курсу на день получения и только потом сравнивают с необлагаемым лимитом.

Например, вы открыли валютный депозит на 500 тысяч юаней под 5%. За год вы получили 25 тысяч юаней процентами. Курс юаня на дату получения дохода составлял 10 рублей. Таким образом, в рублях вы получили 250 тысяч. С учётом необлагаемого порога в 160 тысяч рублей, вам придётся заплатить налог с 90 тысяч.

Порядок и сроки уплаты

Крайний срок уплаты налога на проценты — 1 декабря года, следующего за тем, в котором вы получили доход. То есть если проценты начислены в 2026 году, заплатить необходимо до 1 декабря 2027 года.

Декларировать проценты не нужно — банки сами передают данные в налоговую. Если ваш процентный доход по вкладам укладывается в льготный лимит, налог обнуляется, и уведомление от налоговой вам не придёт.

С уплатой лучше не опаздывать: вам будут ежедневно начислять пени — одну трёхсотую от текущей ключевой ставки.

Пример: если у вас задолженность в размере 10 тысяч рублей, то сейчас за каждый день просрочки пеня составляла бы (10 000 × 16% / 300) = 5,3 рубля. При неизменной ставке за месяц эта сумма составила бы 160 рублей, а за год – 1920 рублей.

Также вам назначат штраф: 20% от долга, если вы просто опоздали, и 40%, если налоговая докажет, что вы не платили намеренно.

Как сэкономить на налоге

Существует два легальных способа уменьшить налог:

1. Перенести доход на следующий год

Налог взимается с процентов по банковским вкладам, начисленных в календарном году. Если вклад — с процентами в конце срока, доход зачтётся не в год его открытия, а в год фактической выплаты.

Пример. Вы открыли депозит в апреле 2026 года, а проценты получили только в апреле 2027-го. Весь доход попадёт в отчётность за 2027 год, и налог нужно будет заплатить до 1 декабря 2028 года.

2. Учесть неиспользованный лимит прошлых лет

Депозиты сроком более 15 месяцев также можно «оптимизировать». Но только если проценты по ним зачисляются на счёт в конце, перед закрытием. В этом случае вы можете перенести неиспользованный лимит с предыдущих лет на год получения дохода.

Пример. В прошлом году вы разместили на депозите 3 миллиона рублей под 12% годовых на 16 месяцев. Проценты вам выплатят при закрытии. «Ключ» в 2025 году достигал 21%, а в текущем максимум — 16%.

В прошлом году дохода по вкладу не было: проценты начислялись, но вы их не получали. Необлагаемый лимит за прошлый год — 210 тысяч рублей (1 миллион × 21%). Он полностью переходит на год получения дохода.

В текущем году необлагаемый порог — 160 тысяч рублей (1 миллион × 16%).

В конце срока вы получаете проценты: 3 000 000 × 0,12 × 16/12 = 240 000 рублей.

Ваш совокупный лимит на год получения дохода будет равен 370 тысячам рублей.

Доход 240 тысяч рублей ниже этого порога — он не будет облагаться налогом.

До начала 2025 года можно было вернуть часть налога на вклады с помощью вычетов. Однако потом такую возможность отменили. Сегодня вычеты применяются только к доходам, налоги с которых взимаются по стандартной шкале (13–22%).

Что делать, если вы не согласны с расчётом ФНС

Налоговая инспекция рассчитывает сумму к уплате на основании данных, которые ей передают банки. Ошибки возможны: банк мог дважды отразить одни и те же проценты, неверно указать дату получения дохода или передать сведения по закрытому вкладу.

Шаг 1. Не платите сразу. Если уведомление пришло, а вы сомневаетесь в его правильности, не торопитесь переводить деньги. Сначала разберитесь.

Шаг 2. Запросите справку о процентах. Обратитесь в каждый банк, где у вас есть вклады, и попросите справку о начисленных процентах за отчётный год. Сверьте итоговую сумму с той, что указана в уведомлении.

Шаг 3. Подайте уточнённые данные через личный кабинет налогоплательщика. Если вы нашли расхождение, направьте в налоговую заявление с приложением справок из банков. Вам обязаны пересчитать налог.

Шаг 4 (опционально). Обратитесь в налоговую лично. Если через личный кабинет решить вопрос не удалось, запишитесь на приём в свою инспекцию. Возьмите с собой паспорт, ИНН и все справки из банков.

Важно. Пени и штрафы за просрочку начисляются только на сумму фактической задолженности. Если вы не платите из-за спора о правильности расчёта, а потом окажется, что налог был завышен, пени пересчитают. Но лучше не доводить до крайних сроков — подавайте заявление о пересчёте заранее.

Налог на вклады: главное

Налог на вклады обязателен и для резидентов, и для нерезидентов РФ. Резиденты платят 13% или 15% (зависит от годового дохода). Нерезиденты — всегда 15%. Перед расчётом налога доход по валютным вкладам пересчитывается в рубли по официальному курсу.

Необлагаемый лимит на данный момент равен 160 тысячам рублей, но может вырасти вслед за ключевой ставкой Банка России. С доходов в пределах лимита платить не требуется.

Отчитываться перед налоговой также не нужно — банки сами передают туда данные. Вам остаётся только дождаться уведомления и заплатить. Срок уплаты — до 1 декабря года, следующего за отчётным.

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